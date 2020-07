Helsingin kaupunki ostaa hydraulisen ruohonleikkurin. Se yltää traktorin kylkeen kiinnitettynä 7 metrin päähän ja leikkaa pyörivästä akselista riippuvilla veitsillään ruohoa tai vesaikkoa 1,2 metrin leveydeltä.

Kuuden kilometrin tuntinopeudella se niittää 7500 neliömetriä tunnissa. Sitä käytetään tienvierten viheralueiden, kuten tässä Itäväylän Ja Viikintien risteyksen siistinä pitämiseen. Koneen hinta on 16 000 markkaa.

Nixon kiitti Suomen puolueettomuuslinjaa

Washington (Veikko I. Pajunen)

Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon ylisti torstaina poikkeuksellisen lämpimästi Suomen puolueettomuutta vastaan presidentti Urho Kekkosen Washingtonissa. ”Me kunnioitamme teitä ulkopolitiikan alalla”, hän sanoi hiljakseen tihkuvassa sateessa sotilaallisten kunnianosoitusten päätyttyä.

Nixon määritteli suomalaisen politiikan ”itsenäisyyden ja puolueettomuuden politiikaksi”, joka ei ole sen laatuista puolueettomuutta, että se estäisi osallistumisen rauhan ylläpitämiseen tähtäävään toimintaan.

Hän sanoi myös, että tämä puolueettomuuspolitiikka esittää osaansa kansainvälisissä järjestöissä, kuten ”Suomen kuuluminen Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston nykyään osoittaa”.

Nämä sanat televisioitiin myöhemmin iltapäivällä uutislähetyksissä koko maassa. Niissä esiteltiin myös katkelmia presidentti Kekkosen, saapumisesta Valkoiseen taloon ja hänen vastauspuheestaan.

Puheita seuranneissa neuvotteluissa Yhdysvallat esitti toivomuksenaan, että Suomi käyttäisi asemaansa suomaan vaikutusvaltaa jotta kansainvälinen punainen risti voisi tehdä jotain amerikkalaisten sotavankien vapauttamiseksi Pohjois-Vietnamissa.

Ruotsalaistoimittajia uhattiin porttikiellolla

Kuluneella viikolla ovat Pariisin suuret, ns. haute couture -muotitalot esittäneet ensi syksyn ja talven kokoelmansa. Sieltä kantautuneet tiedot kertovat, että kokoelmat ovat olleet kautta linjan vallalla olevan suunnan mukaisia.

Pitkä linja on selvästi eniten pinnalla, mutta omituiselta kuullostaa lukea, että jokainen nainen, jonka hame on yläpuolelle polven on nyt vanhanaikainen. Emmekö tosiaan ole kasvaneet sen ajan ohi, jolloin muodikkuus mitattiin senteissä?

Mielenkiintoisen uutisen Pariisista kertoo ruotsalaislehti Sydsvenska Dagbladet. Jotkut ruotsalaiset muotitoimittajat olivat lehden mukaan vähällä saada porttikiellon muotitalojen näytöksiin. Syynä on se, että nämä ovat kirjoittaneet sopimattomasti haute couture -muodista, ovat kirjoittaneet liian vähän tai ei kerrassaan mitään. Ilmeisesti tällä tarkoitetaan ainakin erittäin radikaalisti muotiin yleensä ja haute couture -muotiin erityisesti suhtautuneita Dagens Nyheter-lehden muotitoimittajia.

Roskakorien väärinkäyttöä esikaupungeissa

Kaupungin asettamia roskakoreja väärinkäytetään Helsingin liitosalueilla. Talojen asukkaat pitävät koreja jäteastioinaan ja siirtävät siten kiinteistöjen hoitokustannuksia kaupungin kannettavaksi. Tämä ei ole tarkoitus, joten roskakorien muotoa ja niiden sijoittelua on edelleen tutkittava, todettiin Helsingin yleisten töiden lautakunnassa.

Yleisten paikkojen siisteyden parantamiseen tähtäävässä valtuustoaloitteessa todetaan miten osa kaupunkilaisista ei kunnioita yhteistä viihtyisyyttä. Yleisille paikoille jätetään tyhjät pullot, muovipussit, maitotölkit, savukelaatikot ym. joiden paikka on roskakoreissa tai laatikoissa.

Roskien maahan heittämistä tapahtuu koko kaupungin alueella, erikoisesti se pistää silmään Kaisaniemen puistossa.

Lehdistö on Yleisradion vastainen

Ainoastaan vasemmistolaiset lehdet antavat Yleisradiosta yleensä myönteisen tai tasapuolisen kuvan, kun taas ei-sosialistiset ja riippumattomat lehdet välittävät lähinnä Yleisradion vastaisia kannanottoja, todetaan Yleisradion Pitkän Tähtäimen Suunnitteluelimen julkaisemassa raportissa ”Lehdistö, Yleisradio ja yleinen mielipide”.

Kielteisyyden korostuminen johtuu raportin mukaan porvarillisen lehdistön valta-asemasta maassamme: vasemmistolaisia lehtiä on vain 11,1 prosenttia sanomalehtien kokonaislevikistä. Tämän katsotaan puolestaan heijastuvan katselijoiden ja kuuntelijoiden mielipiteissä ilman, että kannanotot aina perustuisivat omakohtaisiin kokemuksiin eli raportin mukaan lehdistö johdonmukaisesti luo Yleisradion vastaista poliittis-yhteiskunnallisiin lähtökohtiin perustuvaa mielipideilmastoa.

Katupartio ajoi Ceausescun pojan parturiin

Bukarestin poliisin katupartio määräsi Romanian kommunistipuolueen pääsihteerin Nicolae Ceausescun pojan ja pari muuta nuorukaista parturiin lyhennyttämään liian pitkät tukat, kertoo Time-lehti. Pojan nimi kävi tosin ilmi vasta tukanleikkuun jälkeen henkilöllisyyspapereita kastettaessa.

Poliisin anteeksipyyntöihin poika vastasi, ettei hän kanna kaunaa.

Royal Navy sallii pitkän tukkamuodin

Royal Navy, Englannin kuninkaallinen laivasto, jossa uudenaikaiset tuulet ovat alkaneet puhaltaa, julkaisi jokin, aika sitten uusia tukan pituutta koskevia sääntöjä. Merisotilaat saavat pitää niin pitkää tukkaa kuin haluavat, kunhan eivät ryhdy matkimaan hippiekansan huumausaineiden käyttöä.

Kolmen laivaston amiraalit lähettivät kuorossa 130 laivalle signaaliviestin, jossa sanottiin: Antakaa miesten pitää sellaista tukkaa kuin he haluavat, järjellisyyden rajoissa. Tukka saa ulottua sivuilta korvalehden yli. Antakaa miesten edelleen pitää partaa laivan kapteenin luvalla. Hänen mielipidettään on kysyttävä myös, kun merisotilas haluaa ajaa parran pois. Älkää vaatiko tukan mallissa suoraa rajaa taakse ja sivuille. Kaikki eivät pidä sellaisesta tukasta, se ei edes sovi kovin hyvin kaikille, eivätkä kaikki alistu lammasmaisesti tällaisia mitättömyyksiä koskeviin mielivaltaisiin rajoituksiin meidän aikanamme.

”Voitte sanoa, että sallimme kuten-haluatte-tukkamallin”, sanoi laivaston edustaja. ”Mutta tämä ei tarkoita sitä, että haluaisimme nähdä hippejä laivastossa.”

Laivaston lautakunta suunnittelee parhaillaan uusia univormuja, joihin eivät enää kuulu vanhat kellolahkeiset housut. Näiden muutosten tarkoituksena on elvyttää laivastoon värväytymistä. (AP)

