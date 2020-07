Suonenjoki (HS)

Sisä-Savossa sijaitsevan Suonenjoen kauppalan talouselämä pyörii kesäisin suurelta osin mansikan ympärillä. Kauppalan 10.000:sta asukkaasta joka kymmenes on suoranaisesti tekemisissä mansikanviljelyn kanssa. Kesäisin tulee lisäksi noin tuhat ulkopaikkakuntalaista korjuutöihin.

Jos lasketaan viljelyn vaatimien toisten elinkeinohaarojen palvelukset mukaan, liikuttelee mansikanviljely noin neljän miljoonan markan suuruista summaa kauppalan talouselämässä. – –

Aamuyöllä sateen ropinaan nukahtaneet juhlijat heräsivät auringonpaisteeseen. Tänään on kuitenkin juhlat jo juhlittu ja Suonenjoki palaa karnevaalitunnelmista arkisempaan elämänrytmiin.

Kolmipäiväiset mansikkakarnevaalit eivät väsähtäneet loppuaan kohti. Toisten väsyessä tuli uusia juhlijoita tilalle. Tarkkaa tietoa kävijämääristä ei ole, mutta arvellaan riehoihin osallistuneen pitkälle yli 20000 ihmistä. – –

Juhlinnan kolmantena päivänä alkoi Suonenjoki muistuttaa jotain villin lännen kaupunkia. Tosin sillä erotuksella, etteivät juhlat päättyneet mihinkään yleiseen verilöylyyn. Puolilta päivin kauppalaan ratsasti pitkin pääkatua hyvää laukkaa tuntematon ratsastajakin, joka ilmoitti menevänsä saluunaan kaljoille.

Kolme päivää Kaustista päättyi folkilla

Viikonvaihde Kaustisella purki itsestään kaikki vuoden mittaan kerääntyneet soitto- ja hyppelyhalut. Koko pitäjän laajuinen soitantorintama kokosi ennätysmäärän kuulijoita, yhteensä yli 50 000.

Lauantai vaihtui sunnuntaiksi kolmessa eri paikassa: koulun juhlasalin pelimannien yösoitossa, urheilukentän tantsuissa ja Kalliopaviljongin mahtavin kovaäänislaittein vahvistetuissa nuorisotansseissa.

Kaustinen hyllyi ja soi läpi koko yön. Milloin missäkin. Pelimannien yösoitossa jammattiin pitkälle aamuun ja urheilukentällä tanssittiin pienemmässä porukassa pienemmällä säestyksellä vielä virallisen tilaisuuden jälkeenkin.

Sunnuntaiaamupäivällä huipentui koko festivaali mahtavaan ja vaikuttavaan juhlakulkueeseen ja suureen kansanmusiikkiparaatiin, johon oli kerätty kaikkien kolmen päivän soittajat ja esiintyjäryhmät.

Itäsaksalaiset katsovat innokkaasti omia lännenfilmejään

Itä-Saksassa valmistetut westernfilmit, joita niiden valmistajayhtiön Defan työntekijät kutsuvat leikkisästi easterneiksi, ovat maassa niin suosittuja että viiden filmin jo valmistuttua parhaillaan suunnitellaan Iisaksi kahta lännenkuvaa tehtäväksi lähitulevaisuudessa.

Jokaisen elokuvan päätähtenä on 30-vuotias jugoslavialainen Mitic joka aiemmin opiskeli tullakseen voimistelunopettajaksi, mutta on luopunut ajatuksesta.

Mitic näyttelee aina intiaanin osia, sillä itäsaksalaisissa lännenkuvissa intiaanit ovat hyviä miehiä ja valkoiset, ennen kaikkea amerikkalainen ratsuväki, pahoja.

Elokuvassa ”Kuolemaan johtava virhe” Yhdysvaltain hallitus ryöstää intiaaneilta öljyä tuottavan reservaattialueen Wyomingissa ja pahoinpitelee myös köyhiä valkoisia maatyöläisiä.

Punkin purema saattaa aiheuttaa halvauksen

Punkki, jonka sylkirauhasten erite on ihmiselle hengenvaarallinen, on hyvin tavallinen Yhdysvalloissa. Tilastojen mukaan joka kahdeksas tämän punkin puremista potilaista kuolee. Samaa punkkilajia ei esiinny Suomessa, mutta kylläkin ihmiselle vaarallista virusta tartuttava puutiainen. Virus aiheuttaa aivotulehduksen, johon joskus liittyy halvaus. – – Varmuudella ei Suomessa tiedetä ainoatakaan puutiaisen puremasta aiheutunutta kuolemantapausta, mutta muutamia halvauspotilaita on.

