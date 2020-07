Näytöksen alkuun on vielä runsaat pari tuntia ja tunnelma on idyllisen rauhallinen. Mannekiini lepuuttaa jalkojaan tulevien rasitusten varalle ja kampaaja tekee sähkökammallaan kuumeista työtä. Vieressä seisoo muotitalon edustaja, joka valvoo, että kampauksesta tulee sellainen kuin tämän kertainen linja vaatii.

Pariisin muotinäytöksiin on vain harvoilla ja valituilla mahdollisuus päästä ja vielä harvemmilla on asiaa kulissien taakse.

Siellä vasta on vilskettä, hermostunutta kiirettä, jännitystä, suuren ensi-illan tuntua.

Vaatteet – nuo huolella varjellut salaisuudet – riippuvat rekeillä esitysjärjestyksessä.

Jokaiseen pukuun on omat asusteensa, joista vastaa erityinen asusteiden hoitaja.

Mannekiinit, jotka sisällä esityslavalla kävelevät tyynen ja hieman poissaolevan näköisinä, ovat totisesti kaukana tyynestä ja poissaolevasta sisällä pukeutumishuoneessa.

Vips – puku pois – hups – toinen ylle.

Missä on vyö, kuka on ottanut tähän kuuluvat kengät, hei sinulla on väärän väriset sukat, jne. loputtomiin.

Mannekiinin rutiini vaatteiden vaihdossa kehittyy kyllä vähitellen varsin kunnioitettavaksi; luulisi etteivät tulevat aviomiehet ainakaan joudu odottelemaan vaimonsa pukeutumista.

Uusi vapautusliike levinnyt nopeasti ympäri maailmaa

Puoli vuosisataa on kulunut siitä, kun isoäitimme kahlitsivat itsensä rauta-aitoihin vastalauseena asemalleen toisen luokan kansalaisina.

Nyt naiset kaikkialla maailmassa ovat jälleen liikkeellä.

Kolme vuotta sitten Yhdysvalloissa syntynyt ”naisten vapautusliike” on saanut jalansijaa yli kahdessakymmenessä länsimaassa.

Sillä nainen ei olekaan saanut toivomaansa vapautta nykyisessä suvaitsevassa yhteiskunnassa.

Naisia kohdellaan ”seksuaalisina objekteina” ja he ovat vähemmän vapaita nyt kuin koskaan sadan viime vuoden aikana, sanovat vapautusliikkeen kannattajat.

Yhdysvaltain naisten vapautusliikkeeseen kuuluu 10 000 jäsentä: heidän johdollaan naisten taistelu vapaudesta on puhkeamassa väkivaltaiseksi eri puolilla maailmaa.

Manson toivoi murhien sytyttävän rotusodan

Los Angeles (Los Angeles Times)

Charles Manson yritti saada aikaan rotusodan kahtena yönä viime kesänä, kun hänen seuralaisensa surmasivat seitsemän ihmistä, syyttäjä sanoi perjantaina Tate-Le Bianca -oikeudenkäynnissä.

Apulaispiirisyyttäjä Vincent Bugliosi esitti tämän motiiviksi näyttelijätär Sharon Taten ja kuuden muun ihmisen murhille selvitellessään jutun ääriviivoja.

– –

Manson, joka oli raaputtanut X-kirjaimen otsalleen, ja kolme hänen ”tyttöään” kuuntelivat välinpitämättöminä kahden uhrin vanhempien todistuksia.

Syyttäjän puhuessa Manson hymyili leveästi ja nuoret naiset hihittelivät ja kuiskailivat keskenään.

Syyttäjä kuvaili Mansonia pettyneeksi laulaja-kitaristiksi, kulkuriksi, valefilosofiksi ja suuruudenhulluksi, jota riivasivat vallanhimo ja kiihkeä pinttymä väkivaltaisesta kuolemasta.

Bugliosi sanoi Mansonin uskoneen Beatlesien laulun ”Helter Skelter” merkinneen ennustusta mustien noususta valkoisia vastaan.

Kauniit tytöt ja mansikat Suonenjoen houkutuksina

Suonenjoki (HS)

Suonenjoen karnevaalikauppalassa oltiin lauantaiaamuna pettyneitä. Avajaisillan kaunis pilvipoutainen sää oli vaihtunut yön kuluessa harmaaksi ja pilviseksi.

Kaiken lisäksi alkoi sataakin kauppalanjohtaja Sakari Lahtisen ”Ylistuvan Isännälle” avajaisten aikana esittämistä kauniin sään toivomuksista huolimatta.

Iltapäivällä näytti sateen uhka sen verran väistyvän, että kastumista pelkäävät karnevaalijuhlijat uskaltautuivat jälleen kaduille.

Juhlien järjestäjille ei sade kuitenkaan olisi ollut aivan korvaamaton tappio, sillä jo avajaisillan onnistuminen oli taannut juhlien rahallisen menestyksen.

Suonenjoella kauppalan kadut ovat täynnään tyttöjä.

Tiloilla on kesäisin töissä tuhatkunta mansikanpoimijatarta, jotka ovat tulleet kauppalan ulkopuolelta. Lisäksi on tietenkin kauppalan omat tyttäret.

Tanssi-iltaisin houkuttelevat Suonenjoen tyttömarkkinat poikia paikalle autolasteittain.

Sulhasia tulee lähipitäjistä ja kauempaakin.

Kehitysalueiden maaseutukylissä on huutava pula tytöistä, ja harvinainen tilaisuus houkuttelee.

Tahti tihenee Kaustisella

Kaustinen (Kirsikka Siikala)

Mitä pidemmälle viikonloppua edetään, sitä ahtaammiksi käyvät Kaustisen kadut, metsät ja pihat ja sitä kiivaammaksi muuttuu myös pelimannimusiikin tahti.

Ohjelmat vyöryvät kaikkialla ja samanaikaisesti aamusta aamuyöhön.

Jokaiseen tilaisuuteen ja antitilaisuuteen riittää silti yleisöä tungokseen saakka.

Arviolta täällä on nyt jo noin 30 000 kansanmusiikin ystävää.

Rapua ja muikkua juhlitaan Mikkelissä

Mikkeli (HS)

Mikkeli kääntää päivyrin lehden elokuulle improvisoiden kansanjuhlan ”Rapu ja muikku", joka alkaa heinäkuun viimeisenä iltana kello 19 Kirkkopuistossa.

Paitsi alkamishetkeä ei mitään muuta ehdottoman täsmällistä tarkkaan ottaen tiedetäkään.

”Rapu ja muikku” on tapahtuma, joka on tulossa spontaanisti ilman juhlallisia alkufanfaareja ja lukkoon lyötyä ohjelmaa.

Se on paikan päällä syntyvää kertakäyttöviihdettä, josta kuitenkin toivotaan muodostuvan uudenlaisen kesäperinteen Mikkeliin.

Uusi matkustajaennätys kotimaan lennoilla

Kotimaan lentolinjoilla saavutettiin kaikkien aikojen matkustajaennätys huhti-kesäkuun aikana.

Kotimaan reiteillä lensi tällöin yli 158 000 ihmistä.

Luku on 24 prosenttia suurempi kuin vastaavan ajan matkustajaluku vuosi sitten.

Viime vuonna lensi kotimaan reiteillä yhteensä yli 600 000 matkustajaa.

H/l Mikkeli nousi pintaan

Saimaan pohjassa kuukauden maannut höyrylaiva Mikkeli nousi varhain lauantaiaamulla pintaan kahden proomun väliin Taipalsaarella.

Vaijerivaikeuksien takia laiva kuljetettiin osittain upoksissa matalaan rantaan, jossa se lasketaan uudestaan pohjaan.

Uppoamispaikalla alusta nostettiin kymmenkunta metriä.

Poliisit ovat päässeet vasta yläkannen hytteihin etsimään matkustajilta jääneitä tavaroita.

Ne kuivataan ja luetteloidaan ennen luovuttamista matkustajille.

Ei saunaan sairaana, päissään eikä pilvessä

Yhdysvalloissa on varoitettu kansalaisia saunan vaarallisuudesta silloin, kun on nautittu runsaasti alkoholia tai ollaan ”pilvessä”.

”Sokeritaudista, sydänvioista tai korkeasta verenpaineesta kärsivät vanhemmat saunojat saattavat saada haitallisia seurauksia saunasta tai höyrykylvystä”, sanoi Liittovaltion kauppakomissio (FTC) ja kehoitti neuvottelemaan asiasta ensin lääkärin kanssa.

Komission mukaan samat vaarat ovat olemassa, jos saunaan menee heti aterian jälkeen tai ”alkoholin ja sellaisten huumausaineiden kuten antikoagulaattien, antihistamiinien, stimulanttien, narkoosiaineiden tai rauhoittavien aineiden vaikutuksen alaisena”.

FTC ilmoitti suunnittelevansa ”perusteellista tutkimusta” saunasta tehdäkseen sen turvallisemmaksi yleisölle.

Kalasteleva kissa

Vanha sanonta on, että ”sois se kissakin kaloja, mutta ei kastelis kynsiänsä”.

Kuopion Kumpusaaressa on Tauno Anttosella kissoja useampiakin, mutta niistä vain yksi on kiinnostunut kalastuksesta ja se on saanutkin särjen silloin tällöin.

Mutta viime keväänä jäiden lähdön jälkeen se sai oikein suursaaliin.

Se oli tulossa kotiin rannasta polkua myöten (matkaa noin 250 metriä), kun emäntä meni sitä vastaan.

Katti veti mukanaan elävää haukea kotiin päin kyljet märkinä.

Kalalla oli painoa 800 grammaa.

Luultavasti se oli kututouhuissaan eksynyt niin matalaan, että kissa sai sen saaliikseen.

HS

Koonnut: Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone