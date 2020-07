Toisen lähdön puuskaisissa 5 boforin sivutuulissa lähtivät Turun ASS:ia edustavat Henrik von Knorring ja C. C. "Burre" Trapp rajuun spinaakkerileikkiin, josta oli seurauksena veneen kaatuminen. Pahin on jo ohi. Miehet kiipeävät parhaillaan rungolle ja hetken kuluttua on vene jälleen pystyssä, vaikka tuuli ja aallokko ovat voimakkaita. Juttuun tärväytyi monta hyvää sijaa - ja pahimmassa tapauksessa jopa Suomen mestaruus.