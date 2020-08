Ensimmäisen DC-10-jättiläiskoneen valmistuminen kuuluu Douglas-matkustajakoneiden 37-vuotisen historian merkkitapauksiin. Kone rullasi kokoonpanohallista viime kuun lopulla valmistautuakseen koelento-ohjelmaan.

270 – 345 matkustajaa kuljettavan koneen suunnittelutyö tehtiin erittäin nopeasti. Tammikuussa 1968 aloitettiin ja jo seuraavan vuoden alussa voitiin ryhtyä koneen valmistukseen. Kesällä 1969 käynnistettiin jo koneen kokoonpano ja nyt on ensimmäinen DC-10 valmistunut Long Beachin McDonnell Douglasin tehtailla.

Näillä tehtailla on tuotettu pääosa kuuluisista Douglasin liikennekoneista, kaikkiaan yli 8.000 konetta mukaanluettuna tarunomaisen maineen saavuttaneet DC-3:t, jotka aikoinaan vilkkaimpana käyttökautenaan suorittivat yli 90 prosenttia siviili-ilmailun kuljetuksista.

Finnairin -viimeaikaisissa konehankinnoissa on päädytty Douglas-koneiden valintaan. Yhtenä ehdokkaana Finnairin suurkoneeksi mainitaan DC-10.

Kertakäyttöastiat partioleirin iloja

Kiilopää (HS)

Yli puolet Sompion suurleirin osanottajista eli noin 1000 partiopoikaa kansoitti jo tiistai-iltaan mennessä Kiilopään tunturin rinteet. Torstain – avajaispäivän – odottelu sujui rennoissa merkeissä etenkin kun leiriläiset tiesivät suurleirin tekevän historiaa eräässä seikassa: kertakäyttöastioiden ansioista ei partiopoikien juuri tarvitse kuluttaa aikaansa tiskausvuoroissa.

Kertakäyttöisten ruokailuvälineitten suurleirikäyttö oli uutuus, jota kaikki tervehtivät ilolla. ”Vain haarukat ja veitset tarvii tiskata”, riemuitsivat 14-vuotiaat partio-sankarit.

Leirin johto, joka tiistaina toivotti tervetulleiksi ensimmäiset ulkomaiset leirivieraat, 12-henkisen USA-laisryhmän, perusteli tiskausvuorojen loppumista ja muutenkin höllennettyjä järjestyssääntöjä sillä, että ”pakollisten kuvioiden” tilalle luodaan nyt entistä tiiviimpää toimintaa.

Helsingin mlk:n väestö lisääntyy nopeasti

Väestönlisäys Helsingin maalaiskunnassa oli viime vuonna 4.311 asukasta ja kunnan koko asukasmäärä vuoden lopussa 72.964 henkilöä. Lisäys on 6,3 prosenttia. Kuluvan vuoden väestönlisäyksen arvioidaan nousevan vielä suuremmaksi.

Viime vuonna valmistui Helsingin maalaiskunnassa yhteensä 167 asuinrakennusta, joissa oli yhteensä 1.680 asuntoa. Asunnoista oli pientaloissa 7,5 prosenttia, kerrostaloissa 88,1 prosenttia sekä ketju- tai rivitaloissa 4,3 prosenttia. – – Muuttoliikettä tapahtuu kunnassa erittäin paljon. Kuntaan muutti viime vuonna 7.755 ihmistä ja pois 4.161, joten muuttovoitoksi lasketaan 3.546 henkeä. Elävänä syntyneitä oli kunnassa koko vuonna 1.180 ja kuolleiden määrä 415, joten lisäystä on 765 henkeä.

Pikku Fiateja Espanjasta Suomeen

Fiat on keskittänyt pienimmän henkilöautonsa valmistamisen Espanjaan. Fiat 600-mullia tuottava hihna on siirretty Torinosta yhtiön tehtaalle Barcelonaan.

Ensimmäiset Espanjassa valmistetut pikku Fiatit saapuvat maahamme jo elokuun puolessa välissä. Ensimmäisessä erässä Suomen saapuu 400 autoa. Kaikkiaan niitä aiotaan tuoda loppuvuoden aikana noin 1500.

Fiatin maahantuoja Autonovo toteaa, että Espanjassa valmistettu malli on alkuperäisestä italialaisesta parannettu versio. Moottorin teho ja suorituskyky pysyy kuitenkin ennallaan. Uusi auto on hinnaltaan aikaisempaa Italiassa valmistettua 60 markkaa kalliimpi. Ulkonäköä on uudistettu hieman, autoa koristavat uudet puskurit, koristelistat korin sivuilla sekä matkatavarasäiliön kannessa.

Fiat 600 on alkuvuoden eniten myyty auto Suomessa. Espanjassa valmistettu malli on nimeltään Fiat 600 S.

Tuotannon Espanjaan siirtäminen merkitsee auton valmistamisen lopettamista Italiassa. Espanja vastaa näin ollen mallin viennistä muualle Eurooppaan.

Las Vegasissa saa takuuavioliiton

Eräs Las Vegasin hääkappeli tarjoaa asiakkailleen ”elinikäisen avioliittotakuun” tai rahat takaisin.

Viimeksi, pari päivää sitten, sai rahansa takaisin näyttelijätär Patty Duke, joka vihittiin kappelissa 24. kesäkuuta, konserttitoimiston johtajan Michael Teliin kanssa. Pariskunta erosi kuukautta myöhemmin.

”Kaikkien uskontojen yhteisen kappelin” johtaja Lew Russo kertoi saaneensa kahdeksan rahat takas -vaatimusta. Uusi takuu on ollut käytännössä vasta lyhyen ajan. Palautusrahat jaetaan kristillisesti tasan osapuolten kesken. Kumpikin saa pyöreät viisikymmentä markkaa. (UPI)

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen / HS

