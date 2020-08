Helsingin palokunnan vasta saama sairaankuljetusauto on rakennettu amerikkalaisesta henkilöautosta. Muutostyöt on tehty ruotsalaisellatehtaalla, missä autoa pidennettiin ja siihen valmistettiin yhden potilaan sairaankuljetusosa.

Helsingin palokunnan ambulansseja on moitittu kovajousisiksi ja täriseviksi. Tilanteen korjaamiseksi on palolaitos nyt saanut ensimmäisen kahdesta uudesta ambulanssistaan. Sairaankuljetusosa on autoon rakennettu amerikkalaisen maantieristeilijän alustalle. Auto on tarkoitettu tavallisiin sairaankuljetuksiin, mutta sitä tullaan käyttämään myös hälytysajoissa, kertoi palopäällikkö Olli Lyly. – –

Muutostyöt Plymouth Belvedere merkkiseen autoon on tehty Ruotsissa malmöläisessä tehtaassa. Koria on pidennetty 60 senttimetriä ja matkustajaosaa on korotettu.

Uudessa autossa on automaattivaihteisto, amerikkalaisittain voimakas moottori ja erittäin pehmeä jousitus.

Autossa on varusteina hapenantovälineet, ensiaputarvikkeet ja mm. ilmalastoja. Myöhemmin vaunut varustetaan myös radiolaittein. – –

Kuljettajina toimivat palomiehet uskoivat, että auto sopii parhaiten pitkän matkan kuljetuksiin. Auton koon vuoksi voi ajaminen Helsingissä esimerkiksi aivan onnettomuuspaikkojen tuntumaan tuottaa valkeuksia arvelivat palomiehet. Ambulanssi sijoitetaan pysyvästi Kallion paloasemalle.

Joutsenon yhteiskoulu

Joutseno (HS)

Ensimmäisenä maamme oppikouluista Joutsenon yhteiskoulussa aloitetaan uudenlainen tenttijärjestelmä ensi syksynä. Kouluhallitus on periaatteessa hyväksynyt ns. periodiopiskelun, jossa samaa ainetta opiskellaan kuuden viikon jaksoina kaksinkertainen tuntimäärä. Tämän jälkeen se tentitään ja vaihdetaan ainetta.

Joutsenon yhteiskoulussa toteutetaan uutta järjestelmää lukioluokilla seuraavissa aineissa: uskonto, äidinkieli, historia, psykologia, biologia, fysiikka, kemia sekä kielilinjan matematiikka.

Alppilan yhteiskoulussa on järjestelmää kokeiltu muutaman vuoden ajan, ja kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Tomaatteja tonneittain kaatopaikalle

Vaasa (STT)

Jopa 15 000 kg tomaatteja päivässä on Närpiössä jouduttu ajamaan kaatopaikalle tällä viikolla. Syynä tähän ovat viime päivien aikana vallinneet hellesäät, jotka ovat kypsyttäneet tomaatteja niin runsaasti, että näihin poikkeuksellisiin toimiin on tomaattimarkkinoilla ollut pakko ryhtyä.

Kaatopaikalle ajettu tomaatti on ollut kakkosluokan tomaattia, jota viljelijäin mukaan ei kannata pakata.

Johtaja Sigurd Finskas Närpiön puutarhahallista kertoo, että kakkostomaatin tuhoaminen nostaa hieman ensimmäisen luokan tomaatin hintaa. ”Tämä on tarkoituskin, sillä tämänhetkinen ykköstomaatin tukkuhinta markka kilolta ei vastaa edes tuotantokustannuksia.” Johtaja Finskas huomautti edelleen, että Närpiöstä saa kakkostomaattia ilmaiseksi kuka tahansa, jos vain huolehtii pakkauksesta ja poiskuljetuksesta.

Tanskan ja Suomen kiista pääministerikokouksessa

Trondheim (Johannes Koroma)

Suomen pääministeri Ahti Karjalaisen ja Tanskan pääministeri Hilmar Baunsgaardin erilaiset näkemykset pohjoismaisen taloudellisen yhteistyön tulevaisuudesta venyttivät Trondheimissa pidettyä pääministerikokousta odottamattoman pitkäksi.

Tanskan halu kytkeä EEC-neuvottelut ja pohjoismainen yhteistyö ainakin ajallisesti toisiinsa tuli selvästi näkyviin torstain kokouksen aikana. Pääministeri Baunsgaard ei ole halukas tekemään mitään merkityksellisiä pohjoismaisia ratkaisuja ennen kuin Tanskan kohtalo kuutosten kanssa on selvinnyt.

Suomi puolestaan vastusti voimakkaimmin näiden kahden hankkeen kytkemistä millään tavalla toisiinsa eivätkä muutkaan pohjoismaat olleet innostuneet tanskalaisten ajatuksesta.

