Jääkiekkoilun maajoukkuevalmennuksessa on tehty hyppy avaruuskauteen. Rakettina kuvassa Jaakko Marttinen (HIFK).

Jääkiekkoilussa on alkamassa uusi kausi.

Avaruuskausi.

Jo kesän maajoukkuevalmennuksessa oli paljon uutta, muun muassa osia neuvostoliittolaisten avaruuslentäjien valmennuksesta.

Eilen maajoukkuevalmennettavat piirsivät ensimmäiset kuviot Jäähallin vastavaletulle, isännöitsijä Boris Bogomoloffin vihkimälle uudenuutukaiselle jäälle.

Joukkue majailee Otaniemessä, ruokailee, rakentaa joukkuedemokratiaa ja rentoutuu.

Rentouttaja, maisteri Kalevi Tompuri on uusi tärkeä henkilö valmennustehtävissä.

”Rentoutukaa, rentoutukaa”, hän korostaa.

”Olkaa kuin teillä olisi tyhmä tunne”.

”Ei sitä tarvitse huomauttaa”, toteaa puolustaja Heikki Riihiranta, rentoutuu ja näyttää tyhmältä.

Valtion tulot ylittivät menot

Valtion kassatulot kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla menoja nopeammin.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston perjantaina julkaisemien tietojen mukaan kassatulot ilman lainanottoa olivat tämän vuoden tammi-kesäkuussa 5.053 miljoonaa markkaa eli 12 prosenttia suuremmat kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Vastaavasti kassamenot ilman lainojen kuoletuksia kohosivat 8 prosenttia ja olivat 4.899 miljoonaa markkaa.

Kun vientimaksuvarojen periminen ja käyttö jätetään huomiotta, oli tulojen kasvuprosentti 15 ja menojen lisäys 12 prosenttia.

Yli 100 000 suomalaista ansiotöissä Ruotsissa

Tukholma (STT)

Ruotsin maahanmuuttoviraston mukaan 107 000 suomalaista oli kesäkuun päättyessä ansiotyössä Ruotsissa.

Kaikkiaan oli Ruotsissa työssä 218 649 ulkomaalaista.

Luvuissa ovat mukana siis vain työssä käyvät ulkomaalaiset, joten perheet lisäävät vielä maahanmuuttaneiden määrää.

Kuluvan vuoden alkupuolella sai 2 622 suomalaista Ruotsin kansalaisoikeudet.

Kansalaisoikeudet myönnettiin alkuvuodesta 5 619 ulkomaalaiselle.

Koko viime vuoden aikana tuli Ruotsin kansalaisiksi 6 241 suomalaista eli kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna, ilmenee Ruotsin kansainvälisen tietotoimiston SIP:n välittämistä tiedoista.

Vennamo arvosteli presidentti Kekkosta

Maaseudun puolue ja sen puheenjohtaja Veikko Vennamo arvostelivat kovin sanoin presidentti Urho Kekkosta perjantaina tämän keskiviikkoisen radio- ja tv-haastattelun vuoksi.

Smp syyttää presidenttiä ulkopoliittisista vihjailuista ja uhkailuista.

Vennamo vaatii, että hänen on päästävä presidentin kanssa keskustelemaan ulkopolitiikasta radiossa ja televisiossa.

Maaseudun puolueen puheenjohtaja julkaisi kirjeen, jonka otsikkona on ”Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veikko Vennamo: Avoin selostus kaikille.”

Myös Smp:n puoluehallituksen työvaliokunta julkaisi samasta asiasta kantansa.

Vennamo toteaa kirjeessään mm, että ”presidentti Urho Kekkonen on television ja radion haastattelussaan 5. 8.1970 vihjailevasti tasavallan presidenttinä antanut ymmärtää, että minun, Veikko Vennamon ulkopoliittinen linjani olisi jollain tavoin virallisen linjan vastainen eikä myöskään lausunut eriävää käsitystään Pravdan Helsingin kirjeenvaihtajan minuun kohdistamista asiattomista väitteistä, vaikka ilmoitti tietävänsä ulkopoliittisen linjani tuntemuksemme perusteella kahdenkymmenen vuoden ajalta varsin hyvin.”

Family Turun rockjuhlille

Englantilaisyhtyeet Family, Blue Mink, Colosseum ja Argent sekä amerikkalaisyhtye Daddy Longlegs ovat popmaailman tuntemia nimiä, joita kuullaan Turun musiikkijuhlien yhteydessä 21.–23. elokuuta järjestettävillä kansainvälisillä pop- ja rockfestivaaleilla.

Itäeurooppalaista popsuuntausta edustavat tunnettu tshekkoslovakialainen Flamengo ja unkarilainen Metro-yhtye.

”Suomen kulttuurikesän festivaalirunsaudessa on popmusiikin laaja harrastajakunta tähän asti unohdettu, mutta nyt heillekin on järjestetty valtakunnallinen tapahtuma Turun musiikkijuhlien yhteyteen. Samalla on murrettu myös perinteisiä raja-aitoja”, kertoi festivaalien toiminnanjohtaja Kalevi Kuosa.

Hänen mukaansa festivaalien tarkoituksena on tarjota nuorille korkeatasoista popmusiikkia ilman taloudellisia tavoitteita.

Kolmipäiväisten festivaalien rungon muodostavat konsertit.

Ne koostuvat popmusiikista, jota voidaan nimittää myös rockiksi.

Konserttipaikkana on Ruissalon Saarronniemi, jonne odotetaan ainakin 15 000:ta kuulijaa.

Jo nyt on konsertteihin myyty 5000 lippua. (STT)

Kaakon näyttelyn avajaisissa kävi noin 5000 vierasta

Saari (HS)

Kaakon maatalousnäyttelyn portit avattiin perjantaina Saaren Akonpohjassa.

Avajaispäivä oli lähinnä omistettu metsäpäiväksi.

Saaren, Parikkalan ja Uukuniemen maamiesseurojen yhteisesti järjestämässä kolme päivää kestävässä maatalousnäyttelyssä kävi ensimmäisen päivän aikana noin 5000 näyttelyvierasta.

HS

Koonnut: Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone