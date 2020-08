Volkswagen uusii mallistoaan harvoin.

Parannuksia tehdään kuitenkin jatkuvasti.

Syksyllä esiteltävissä kansanautoissa on joukko muutoksia, joista tärkeimmät ovat kuplamalleihin sijoitetut voimakkaammat moottorit, kuplan ja 1600-mallin läpivirtaustuuletus, ison kuplan kasvanut tavaratila ja 411-mallin parannettu lämmitysjärjestelmä.

Pakettiautossa on sama moottori kuin voimakkaimmassa kuplassa eli 1,6 litran 60 SAE-hevosvoiman 1302 S-kone.

VW 1302 ja VW 1302 S ovat uudet tyyppinimet. Sen kori eroaa keulaosastaan normaalista kuplasta.

Moottoriversioita on tarjolla kaksi. 1302:ssa on 1,3 litran tilavuus ja 52 SAE hv. 1302 S:ssä moottoritilavuus on 1,6 l ja tehoa 60 SAE hv.

Turun rockfestivaali kattaa laajan kentän

Pop-musiikin harrastajien ensimmäinen oma valtakunnallinen tapahtuma on Turku International Rock Festival 70, Turun perinteellisten musiikkijuhlien yhteydessä järjestettävä pop- ja rockfestivaali.

Ruissalon Saarenniemessä kolmena päivänä kuultavat konsertit on pyritty saamaan monipuolisesti populaarimusiikin nykykenttää edustavaksi.

Kotimaisen listamusiikin mukaanottoa ei ole pidetty tarpeellisena, koska sitä muutenkin on riittävästi tarjolla: sen sijaan on keskitytty korkeatasoiseen progressiiviseen pop- eli rockmusiikkiin.

– –

Festivaalien yhteydessä järjestetään seminaari (Sibelius-museossa pe klo 13, la klo 11), jossa käsitellään rockmusiikkia ja sen yhteiskunnallisia ilmenemismuotoja.

Seminaarin alustajina toimivat New Musical Expressin päätoimittaja Andy Gray, valt. maist. Pekka Gronow, toimittaja Pentti Kemppainen, hum.kand. Ilpo Saastamoinen, kirjailija Markku Into ja toimittaja Atte Blom.

Uusi ruotsinlautta aloittaa liikenteen

Vikinglinjan toinen suurlautta m/s Viking I lähtee sunnuntaina Papenburgin telakalta Länsi-Saksasta ja aloittaa matkan Suomeen.

Ensimmäisen vakinaisen vuoronsa Viking I ajaa keskiviikkona kello 24 Kapellskäristä Naantaliin, jonne se saapuu seuraavana aamuna kello 8.15.

Viking I on sen jälkeen normaalissa vuoroliikenteessä päivittäin.

Alukseen mahtuu 1200 matkustajaa ja 260 henkilöautoa tai vaihtoehtoisesti 26 rekkavaunua.

Vuodepaikkoja on sadassa hytissä kaikkiaan 230 hengelle.

Ennätystoto kuninkuusraveissa

Odotetusti oli Käpylään vuoden suurimman ravitapahtuman, kuninkuusravien, aattopäivänä saapuneella 6000-päisellä yleisöllä varattu runsaasti rahaa taskuun voittajien veikkaamiseksi.

Uusi ravikilpailujen lauantaipäivän vaihtoennätys tehtiinkin Käpylässä. Markkoja virtasi totoluukkujen kautta 194 627.

Suurin tulva oli kuningatarlähdössä, josta muodostui lauantaipäivän kilpailujen kohokohta.

Kuningatarehdokkaiden astuessa radalle lyötiin eri pelimuotojen avulla vetoa 22.655 markkaa, mikä on suurin yhden lähdön totovaihto, mitä Suomessa on koettu.

Karnevaalit Kangasalle

Kurkunleikkaus- ja kukkaiskarnevaaleilla aloittaa Kangasala ensimmäiset kesäpäivänsä.

Jokavuotiseksi tapahtumaksi suunniteltu ”Kesäpäivät Kangasalla” saa jatkoa ensi vuonna järjestettävästä kangasalalaista tuotantoa ja kauppaa esittelevästä näyttelystä.

Kaksipäiväiset kurkunleikkaus- ja kukkaiskarnevaalit alkavat 14. elokuuta, jolloin kunnan keskusta muuttuu puutarhatoriksi, josta voi ostaa vihanneksia ja kukkia.

Homeopaattisista valmisteista ei avuksi edes uskon voimalla

Homeopaattiset valmisteet eli ”yrttirohdokset” ovat vaarallisia ja koostumukseltaan epämääräisiä.

Tätä mieltä on apteekkineuvos Pentti Tuominen.

Näiden aineiden yhteydessä puhutaan sekä petoksesta että parantumisesta uskon avulla.

Valmisteet perustuvat ajatukseen luonnon omasta parannusvoimasta.

Yrttirohdoksiin uskovat pyrkivät parantumaan siten, että syövät valmistetta, joka aiheuttaa samanlaisia oireita kuin varsinaisessa sairaudessa.

Näitä aineita käyttää tällä hetkellä 4000 ihmistä, jotka etupäässä kuuluvat erilaisiin uskonlahkoihin.

Mm. Jehovan todistajat ja antroposofit ovat vakituista käyttäjäkuntaa.

He eivät hyväksy tavallisia lääkkeitä, mutta luottavat yrttivalmisteisiin.

Niiden uskotaan parantavan uskon voimalla.

Myös syövän uskotaan parantuvan homeopaattisten aineitten avulla.

Herra Hiiri viettää 40-vuotispäiviään

Tänä vuonna täyttää 40 vuotta maailman ehkä vanhin ja kuuluisin hiiri.

Veitikka syntyi oikeastaan jo vuonna 1928, jolloin hänestä kehiteltiin eri nimistä piirretyn elokuvan sankaria.

Hiiri pääsi mukaan historian ensimmäiseen piirrettyyn äänielokuvaan ja sitten seurasi sarjakuvalehti, josta tulikin oikea koti Mikki Hiireksi (Mickey Mouse) ristitylle inhimilliselle eläimelle.

– –

Päivänsankari on vuosien saatossa muuttunut ulkonäöltään ja luonteeltaan.

Alkuajan vallattomasta nappipöksystä on tullut varakas, tosikkomainen ja keskiluokkainen herra Hiiri, joka todella vaikuttaa 40-vuotiaalta, vaikka sarjakuvasankarit eivät yleensä vanhene lukijoidensa myötä.

Mikki on aina ollut siisti ja kiltti, jopa niin, että Aku Ankka luotiin menekin turvaamiseksi hänen vastapainokseen rääväsuiseksi, ilkeäksi ja huono-onniseksi hahmoksi.

Ankkalinnan toisella esikaupunkialueella nykyään asuva Aku on rauhoittunut vähän sovinnaisemmaksi.

Mutta Mikin muutos on ollut todella suuri.

Ennen Mikissä oli suorastaan anarkistisia piirteitä, kun hän vaelteli maailmalla ja tappeli poliisejakin vastaan.

Nyt hän on rikospoliisin paras ystävä, yhteiskunnan ja omaisuuden suojelija.

Nuoret valtasivat huvipuiston

Disneyland, Kalifornia (Washington Post)

Hippien huoleton ”tunkeutuminen” muuttui ilottomaksi 100 mellakkapoliisin asettuessa asemiin Disneylandin kuuluisalle ”Main Street U.S.A.” -mallikadulle ja virkailijoiden määrätessä 35 hehtaarin laajuisen puiston suljetuksi ensimmäistä kertaa sen 15-vuotisen historian aikana.

Suurimmillaan pitkätukkaisten ja otsanauhaisten nuorukaisten ja paljasrintaisten tyttöjen valtaajajoukko oli noin 300.

Koko päivän nuoret vaeltelivat huvittelukeskuksessa, yhteen otteeseen torvisoittokunnan takana, huutaen välistä ”jippii” ja kohottaen nyrkkejä.

HS

Koonnut: Kari Lankinen

