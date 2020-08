Ten Years After on pulpahtanut pintaan Englannin listan pimennoista. Kappaleen nimi on Love Like a Man eli Rakasta kuin mies. Yhtyettä voi ihailla myös Woodstock-elokuvassa. Yhtyeen voimahahmo, soolokitaristi Alvin Lee istuu edessä.

Elvis Presley teki sen jälleen. Monen vuoden jälkeen hän on ykkösenä Englannin äänilevytilastoissa. Laulu, jolla hän on sen tehnyt on melkein yhtä vanha kuin Presleyn ura.

Kinks pitää kiinni toisesta tilastaan Roy Daviesin säveltämällä Lolalla. Free ja Mungo Jerry ovat liukumassa alaspäin, mutta soololaulajat ovat sitkeampiä.

Cat Stevens on toista viikkoa seitsemäntenä. Kappale Lady d’Arbanville on sekin omatekoinen ja poimittu Stevensin viimeiseltä ja hyviä arvosteluja saaneelta LP-levyltä Mona Bone Jakon. – –

Listan uutuudet ovat Ten Years After, jonka uralla ei ole ollut monia single-menestyksiä, sekä Jimmy Ruffin, amerikkalainen soul-laulaja.

Näiden tieltä ovat väistyneet Nicky Thomas : Love of The Common People ja Creedence Clearvater Revival: Up Round The Bend.

Orient Express muille markkinoille

Orient Express -yhtye syntyi kolmisen kuukautta sitten, ja siihen liikkeeseen kaatui muutama kansallista hyvää tasoa ollut popkokoonpano. Lähinnä Tommy ja Titta, Beatstones ja Poison.

Kantavat voimat perustivat Markku Runteen aloitteesta yhtyeen, joka halusi pitkäjänteisesti, ammattimaisesti menestyä, saada nimeä ja rahaa.

Nyt on alkutaival ja oppiaika vietetty Puolassa. Uusia sopimuksia havitellaan Sveitsiin ja Ruotsiin ja jopa Etelä-Amerikkaan.

Yhtye ei aio keskittyä kotimaan markkinoihin, vaan suoraan lähteä koluamaan maailmaa.

Yhtyeessä soittavat: Jan Ödner ja Hannu Salakka kitaraa, Raimo Wallen saksofonia, Raimo Kuparinen bassoa, Urho Leppänen rumpuja. Laulusolisteina ovat Markku Runne ja Leena-Maija Jokinen, entinen Titta.

Viiden katsojan surma Karlskogan ajoissa

Ruotsin autourheilua kohtasi sunnuntaina sen historian pahin onnettomuus. Kaksi autoa lensi Karlskogan ajoissa yli suojavallin ja yli panssariaidan suoraan yleisömereen.

Viisi katselijaa sai surmansa, 19 loukkaantui vakavasti. Yhteensä vietiin sairaalaan 33 henkilöä.

Toisen kolariauton ohjaimessa istui tamperelainen apulaistoimitusjohtaja Pekka Virtanen (33), Suomen mestari vakioautojen luokassa. Toisessa Rune Tobiasson, Ruotsin mestari samassa luokassa.

Virtasen ja Tobiassonin autot törmäsivät toisiinsa 500 metriä lähdön jälkeen, ’hitsautuivat’ yhteen ja syöksyivät nurmikolle.

Piispa varoitti pappeja väkevistä

Kuopio, 9.8. (STT)

Kirkon papiston nykyään horjuvasta raittiuskannasta esitti huolestumisensa piispa Olavi Kares puhuessaan sisälähetyksen kesäjuhlilla Pieksämäellä sunnuntaina.

”Vaikka suurin osa papistoamme on ehdottoman raittiuden kannalla, on kokonaistilanne kuitenkin valitettavalla tavalla muuttunut.

Papiston leikittelyä viinin ja varsinkin keskioluen kanssa katsotaan jollakin taholla oikeaksi kristilliseksi vapaamielisyydeksi.

Kun otetaan huomioon minkälainen kiusaus keskioluesta on tullut kansallemme ja varsinkin nuorisollemme, ei papistolla ja kristityllä olisi tosiaankaan syytä suhtautua siihen asiaan kevyesti”, sanoi piispa Kares.

”Alkoholi on saaste, joka ei turmele ihmisen ympäristöä, vaan ihmistä itseään. On omituista, että samaan aikaan kun tupakkaa vastaan on nostettu melkoisen tehokas kampanja, alkoholivirran tieltä tahdotaan poistaa kaikki sulut.”

Margariinin hinta jo syksyllä hallitukseen

Voin ja margariinin hintasuhteen muutoshanke otetaan esille hallituksessa vielä tänä syksynä. Tämän kertoi maatalousministeri Nestori Kaasalainen (k) sunnuntain puheessaan.

Valtiovarainministeri Valto Käkelä (sd) puuttui samaan asiaan omassa puheessaan ja tyrmäsi jo etukäteen margariinin hinnankorotusta merkitsevän ratkaisun.

Hän piti margariinin hinnan korottamista ”epäjohdonmukaisena hintaratkaisuna, joka ei asiallisesti ratkaisisi voin markkinoimisongelmia.”

Maatalouden ylituotanto-ongelmien tärkeänä lääkkeenä Käkelä piti edelleen tuotannon määrän rajoittamiseen tähtääviä toimia, joita tulee tehostaa.

HS

Koonnut: Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone