Vuosikausia toivottu massamatkailu on saavuttanut Lapin.

Elokuun aikana on Lapin teillä ja aitovierillä näkynyt turisteja luultavasti enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Kaiken luulisi olevan hyvin, mutta nyt onkin huomattu, että Lappiin tulevat turistit ovat omavaraisia.

Asuntovaunu auton kytkyessä, vene katolla ja muona mukana.

Kuka hyötyy Lapin turismista?

Matkailun julkisivun takana on asioita, joihin on vasta äsken alettu kiinnittää huomiota: poromiehen tai satunnaisen vaeltajan leposijana ollut autiomaja on muuttunut lentokoneella tai vesivempeleellä korpeen suhauttaneen turistiparven iloleiriksi.

Superturisti on omavarainen näkijä, kokija ja kalastaja.

Turhaan häntä odotetaan hotellien auloissa, retkeilymajoissa tai leirinalueilla.

Hän asettaa asuntovaununsa tai telttansa pysäköintipaikalle tai yksinkertaisesti korpilammen rantaan, asuu ja elää kuin herran kukkarossa.

Sopimuksesta uuden yhteistyön perusta

Moskova (Washington Post)

Länsi-Saksa ja Neuvostoliitto – kaksi kansakuntaa, joiden menneet kiistat ovat tahrineet historian lehdet verisillä suursodilla – sitoutuivat keskiviikkona luopumaan väkivallan käytöstä tulevissa suhteissaan.

Liittokansleri Willy Brandt ja pääministeri Aleksei Kosygin tekivät tämän sitoumuksen, kun he istuutuivat keskiviikkona iltapäivällä samaan pöytään Kremlissä ja kirjoittivat nimensä Bonnin-Moskovan hyökkäämättömyyssopimuksen loppuun.

Muutamia tunteja aikaisemmin Brandt oli kuvannut tilaisuutta mahdollisuudeksi ”kääntää uusi sivu kertomuksessa”.

Tontinostajia yölläkin jonossa

Ihmiset jonottivat kolmesta lähtien aamuyöllä Pihlajarinteen (Rönnbackan) omakotitontteja Espoossa.

Kaupunkiseudun kaukaiseen metsäkulmaan, Lepsämään suunniteltujen 102 tontin menekki on taattu, vaikka paikka on vailla alkeellisimpiakin kaupunkipalveluja – puolen peninkulman päässä Klaukkalasta.

Mahdollisuudet pientalon hankkimiseen Helsingin seudulla ovat mitättömän pienet.

Helsingin maalaiskunnan hallitus torjui viime kokouksessaan niiden tarvetta koskevan tutkimuspyynnönkin.

Espoossa pientalokaavat tuntuvat olevan pöytälaatikoissa.

Kerava ja Tuusula suhtautuvat pientaloon vähän myönteisemmin.

Keravalla suunnittelee kaupunki omakotitaloa, joka lisäisi valinnanvaraa valmistalotuottajien hallitsemille markkinoille.

”Kerrostaloja metsän keskelle”

Kuntien ja suurrakentajien edut ovat vieneet voiton kuntalaisten asumistavoitteista Helsingin seudulla.

Elintason nousu ja muuttuvat käsitykset asumisesta vaativat pientaloja, mutta kuntien kaavoittajilla on pakkomielle kerrostaloihin.

Arkkitehdit Kalle-Heikki Narinen ja Antero Raivola mainitsivat tästä useita esimerkkejä.

Myös kansainvälinen asuntotilasto osoittaa erikoisesti Suomen omistautuneen rakentamaan kerrostaloja metsän keskelle.

Koleran takia ei vielä varotoimia

Usko siihen, että Neuvostoliiton kolera ei tule Suomeen ja ilmoitus tilanteen valppaasta seuraamisesta ovat edelleen lääkintöhallituksen ainoat varotoimet Mustanmeren rannoilla puhjenneen epidemian osalta.

Keskiviikkona lääkintöhallitus antoi virallisen kokouksensa päätökseksi julkilausuman.

Siinä todetaan, että huoleen ei ole syytä.

”Beat on keskiluokan anarkistinen liike”

”Köyhistä liverpoolilaisista nuorista on tullut hienoja herrasmiehiä”, kirjoittaa Itä-Saksan nuorisojärjestön, vapaan Saksan nuorison virallinen äänenkannattaja Junge Welt Beatles-yhtyeen jäsenistä.

Junge Welt sanoo, että beat- ja undergroundmusiikki rohkaisee nuoria ”pakenemaan unelmien maailmaan sen sijaan, että he ottaisivat osaa vakavaan taisteluun kapitalistiyhteiskuntaa vastaan”.

”Beat ja underground eivät edusta nuorten voimakasta kulttuurivallankumousta. Kysymyksessä on pikemminkin alemman keskiluokan anarkistinen liike, joka teeskentelee protestoivansa, mutta osallistuu todellisuudessa valtiomonopolin manipulointikampanjaan”, sanoi lehti.

Junge Welt lainaa närkästyneenä Grace Slickin lausuntoa: ”Kaikki laulumme tarkoittavat samaa – olkaa vapaita rakkaudessa ja seksissä.”

”Tämä musiikki ei ole maahantuonnin arvoista. Se kuuluu viralliseen, hallitsevaan kulttuuriin. Se on osa imperialistisesta järjestelmästä ja auttaa järjestelmän ylläpitämistä”, lehti jatkaa.

Ilmaista rockia viisi tuntia

Kaupungin tarjoamien ilmaisten musiikkiesitysten anti on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Kulttuurikeskuksen mielestä liian vähäistä ja yksipuolista.

Puutteen korjaamiseksi on Kulttuurikeskus kesän aikana järjestänyt ilmaisia rock-konsertteja perjantaisin ja lauantaisin.

Konserttien saaman suuren yleisönsuosion innoittamana on Kulttuurikeskus järjestänyt rockmusiikille omistetun viikon, joka alkoi maanantaina kolmen yhtyeen voimalla Vanhalla ylioppilastalolla.

Rock-viikon toinen konsertti on torstaina Vanhalla ylioppilastalolla, missä esiintyvät Orient Express, Utopia, Kalevala ja Ferris Wheel.

Ennen konsertin alkua esiintyy Kalevala Vanhan terassilla puolen tunnin ajan.

Viikon huipentuma on viisi tuntia kestävä ilmainen rockkonsertti Kaisaniemen puistossa.

Konsertti alkaa kello 15 ja siinä esiintyy 14 yhtyettä.

Mukana on mm Wigwam, Utopia, Eero Koivistoinen, uusrahvanisti M. A. Numminen ja hanuristi.

Panssarikoulu takavarikoi laulukirjoja

Hämeenlinna (HS)

Suurin osa 500 kappaleen laulukirjapainoksesta on takavarikoitu Hämeenlinnan panssarikoulussa.

Laulukirja on panssarikoulun vt. johtajan, majuri Jukka Riistelän mukaan julkaistu salassa oppilaskunnan kuraattorilta sekä koulun johdolta.

Taskukokoisen julkaisun toimittajaksi on ilmoitettu ”Ernst Montgomery” ja julkaisijaksi ”Psk:n laulava konkurssi 1/70”.

Kirjaseen on valittu eräitä sodanaikaisia propagandalauluja ja punakaartin taistelulauluja.

Panssarikoulun johdon tutkimuksissa on todettu, ettei julkaisutoimintaa valvovalle oppilaskunnan kuraattorille ole näytetty kaikkia kirjaseen otettuja lauluja.

Koulun johdon mukaan osa laulukirjan sisällöstä on siveetöntä.

Koulun johto on tehnyt julkaisusta ilmoituksen pääesikuntaan.

