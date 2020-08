Ainutlaatuinen Suomen öljytonniston suurkatselmus tapahtui tiistaina Sköldvikin satamassa, kun Neste Oy:n supersäiliölaivat Enskeri ja Tiiskeri vierailivat satamassa yhtä aikaa. Molemmat palasivat toiselta öljynhakumatkaltaan Persianlahdelta.

Näiden matkojen tuloksena on Suomessa ensi talvikautena tarvittava öljymäärä melkein kokonaisuudessaan. – –

Vaivattomasti jättiläiset ohittivat toisensa parinsadan metrin etäisyydellä Sköldvikin lahdessa, kun Tiiskeri jätti laiturin ja sisar Enskeri lipui sen sijalle. Kumpikin alus luovi satamaan ilman hinaajan apua.

Molemmat suursäiliölaivat tyhjensivät 85 000 tonnin lastinsa Sköldvikin säiliöihin.

Paluumatkalla sisarukset olivat vierailleet Rotterdamissa, missä lastia kevennettiin, jotta alukset saataisiin uimaan myös Suomenlahden matalilla vesillä.

Mereen ammuksia 800 tonnia

Lähes 800 tonnia vanhentuneita ampumatarvikkeita upottaa puolustuslaitos tänä kesänä Pohjanlahteen Kokkolan edustalle.

Ampumatarvikkeet upotetaan noin 40 kilometrin päähän rannikolta 120 metrin syvyyteen.

”Paikan puolustuslaitokselle on osoittanut merenkulkuhallitus. Paikka on merkitty merikorttiin”, sanoi kapteeni Sulo Jukanen pääesikunnan ampumatarviketoimistosta. – –

”Olemme päätyneet upotusratkaisuun, koska tiettyjen ammustyyppien purkaminen on todella vaarallista. Eivätkä tehtaatkaan maksa raudasta kuin pari penniä kilo”, hän kertoo.

Kapteeni Jukanen sanoo, että normaalisti vanhentuneita ammuksia upotetaan noin 200 tonnia kesässä. ”Tämän kesäinen suurempi upotusmäärä voi aiheuttaa sen, että ensi kesänä upotuksiin ei tarvitse mennä lainkaan”, hän toteaa.

Kalastusaluksella avomerelle rahdattava teräskuoristen, mm. trotyyliä ja anatolia sisältävien ammusten, ei ole todettu saastuttavan merta.

Mutta Itämereen upotetaan myös arseniikkia ja taistelukaasuja. Pahimmat meren saastuttajat ovat kuitenkin veteen heitetty jäteöljy, jokien tuoma ravinnekuorma ja DDT.

Opiskelijoille nyt erillisasuntoja

Opiskelijoille ei enää pidä rakentaa lisää asuntoloita eikä kampuksia, vaan asuntojen tuotanto on suunnattava kokonaan erillisasuntoihin.

Näin todetaan Suomen ylioppilaskuntien liiton tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan hyvin monet opiskelijat tulevaisuudessa haluavat asua muualla kuin erityisesti opiskelijoille tarkoitetuissa asuntoloissa.

Kampuksilla todetaan olevan muusta yhteisöstä vieraannuttava vaikutus kun taas erillisasunnot tarjoavat parhaan mahdollisuuden osallistua yhteiskuntaelämään.

Asuntoloita tarvitaan tutkijoiden mukaan lähinnä muilta paikkakunnilta tuleville l–2 vuoden opiskelijoille, jotka saattavat asuntoloissa helpommin luoda kontakteja.

”Olutpurkki-asiasta tehty härkänen”

Peltisten olutpurkkien hävittämisestä on tehty härkänen. Tätä mieltä on Suomessa vieraileva James Stewart, joka on kansainvälisen purkkiyhtiön toimitusjohtaja.

Hänen mielestään saastumisasia voidaan hoitaa oikealla tiedottamisella. ”Ihmiselle on opetettava, ettei purkkeja saa heittää luontoon.” Tilanne Yhdysvalloissa on hänen mukaansa helpottunut sen jälkeen, kun roskien heittäminen luontoon kiellettiin lailla.

Toimitusjohtaja Stewart puoltaa peltisiä olutpurkkeja myös sillä, että ne on ruostuvina helpompi hävittää kuin muovi tai lasiastiat.

”Lisäksi purkit vievät vähän tilaa, ne ovat kevyitä ja niitä on helppo käyttää. Juomat säilyvät purkeissa paremmin kuin esimerkiksi lasipulloissa, joihin aurinko pääsee vaikuttamaan.”

Pyöräily parempaa kuin surkea näytteleminen

Tarmo Mannin huumori kirvoitti jännityksen pyöräilyn maailmanmestaruuskisoihin matkaavilta miehiltä.

”Pyöräily on parempaa kuin surkea näytteleminen”, väitti maamme parhaisiin kuuluva näyttelijä ja läiski nauraen onnentoivotukset ajajien harteille.

Leicesterissa, Englannissa pidettävät MM-kilpailut ovat jo alkaneet. – –

Seutulan sateiselle lentokentälle tippui ajajia tiistain aamupäivän kuluessa. Vähän ennen pikkuruisen Cessnan starttia ehti paikalle myös Malmille eksynyt Pekka Hovi.

Hänen lisäkseen palaverissa olivat Kalevi Eskelinen, Harry Hannus, Tapani Vuorenhela ja tilapäiskapteeniksi nimetty Mauno Uusivirta. – –

”Totta kai me yritetään. Tuntuu vain katkeralta, että monella maalla polkee ”amatööreinä” selviä ammattilaisia. Meillä on aina rahapula, nimet eivät näy verokalenterissa.”

Tarmo Mannikin vakavoitui hetkeksi ja kertoi Suomen pyöräilyn heikkouksista. Hänen mielestään ilmasto on pahin vastustaja. Rahapula ja kielteiset asenteet ovat muita esteitä huipulle nousuun.

”Velodromille pitää tuoda kunnon show”, jatkoi Manni. ”Minä olen vain tällainen pyörähullu harrastelija, mutta tiedän, miten kansaa saadaan katsomoon.

Houkutellaan paikalle tusina kiihkeitä vanhojapiikoja ja päästetään juoksemaan alastoman miehen perässä. Valonheittimet täydentävät näytelmän.”

HS

Koonnut: Pasi Oikarinen

