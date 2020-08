Myymäläauto on tervetullut ilmestys maaseudulla, missä kauppamatkat ovat pitkät. Mutta toisaalta on näiden nelipyöräisten tavaratalojen palveluissa toivomisen varaa.

Suomen kansa on katajainen kansa. Se taipuu vaan ei taitu.

Se on vielä melkoisen kärsivällinenkin.

Ja vähään tyytyväinen kuluttaja, joka on varmaan kaikkien maailman kauppiaiden harras toiveuni.

Tämän todistaa oikeaksi myymäläauto, liikkuva tapa palvella, joka voisi itseasiassa olla parempikin.

– –

Omakohtaisten kokemusteni perusteella olen tullut siihen tulokseen, että myymäläauto tuolla maaseudun sydänmailla on melkoisen epäluotettava laitos.

Parissakin mielessä.

Kiukuttavinta on alituinen aikataulusta myöhästely.

Kun lähtee kauppareissulle, on varminta lausua perheelle pitkäaikaiset hyvästit, sillä tuollainen tunnin, puolentoista viivästyminen ei ole suinkaan harvinaista.

– –

Usein myymäläautot lähtevät liikkeelle aamulla ani varhain.

Tämä merkitsee sitä, että leipä on tuoreudeltaan kyseenalaista, liha ruokottomalta tuoksuvaa, makkaran päällä on limaa ellei peräti toukkia, salaattikerä lerpattaa kuoleman kourissa, tomaatti on vetelä kuin rakko kantapäässä.

Valittaminen on niin tavatonta, että yrittänyt kyllä laitetaan.

Ainakin huonoihin kirjoihin ja mieleen.

Kaustinen järjestää Konsta Jylhälle juhlat

Kansanmusiikki elää Kaustisilla, vaikka kesän festivaalit ovat takanapäin.

Konsta Jylhä, Kaustisten Purppuri-pelimannien johtaja, täyttää 60 vuotta.

Kaustisten kunta on järjestänyt syntymäpäiväjuhlat kaikille Konsta Jylhän ja kansanmusiikin ystäville.

”Olen Kaustisilla syntynyt ja elänyt. Täällä on kansanmusiikkiperinne ja soittajia on paljon. On soitettu satoja vuosia ja soitto on mennyt perintönä isältä pojalle.”

– –

”Mieluisin omista kappaleistani on varmasti laulu Vaiennut viulu ja valssi Kesän tullessa. Varsinaisesta kansanmusiikista vaikuttavin on mielestäni Peltoniemen Hintriikan surumarssi ja Villen marssi ja Marjaanan Villen valssi. Tuo Marjaanan Ville oli isäni."

Hiusverkkoja myös Ruotsin armeijalle

Ruotsin armeija on päättänyt seurata Tanskan esimerkkiä ja ottaa käyttöön hiusverkot pitkätukkaisille sotilaille.

Hasselholmin rykmentti ilmoitti, että hiusverkko kuuluu nyt sellaisten sotilaitten päivittäiseen varustukseen, jotka kieltäytyvät leikkaamasta pitkää tukkaansa.

”Sotilaat saivat valita hiusverkon ja leikkauksen välillä. Useimmat valitsivat parturin”, ilmoitti rykmentin tiedotusupseeri.

Intia luopuu Itä-Saksan traktoreista

Delhi (AP)

Intian hallitus ilmoitti torstaina parlamentille, että se on peruuttanut itäsaksalaisten traktorien ostot, koska ne ovat käytössä osoittautuneet kelvottomiksi.

Elintarvike- ja maatalousministeri ilmoitti Intian päättäneen ostaa Itä-Saksasta 3 000 traktoria, mutta on luopunut tuonnista saatuaan niistä 1998 kappaletta.

Vastaanotettujen traktoreiden arvo on noin 12 miljoonaa markkaa ministeri Ahmed Saidin mukaan.

Saidin mukaan enimmät viat ovat esiintyneet traktoreiden sähkölaitteissa ja Punjabin osavaltiossa 600 traktorin erästä yli 200 oli joutunut korjauksiin.

Raakaöljystä yritetään leivonnaisia

Washington (UPI)

Raakaöljyleivonnaisia ei ehkä ilmaannu kaupan hyllylle ensi vuonna, mutta niin voi vielä joskus käydä.

Sekä Japanissa että Ranskassa yritykset suunnittelevat valkuaisaineen tuottamista raakaöljystä ja Neuvostoliitossa koetehdas on ollut käynnissä kolme vuotta samaan aikaan, kun tiedemiehet kokeilevat tämän oudon tuotteen ravintoarvoa, turvallisuutta ja makua.

Tarkoituksena on tiedemiesten mukaan syöttää raakaöljyä yksisoluisiin mikroskooppisiin organismeihin kuten bakteereihin tai hiivaan.

Pummit saarille

Djakarta (Reuter)

Djakartan kaupungin viranomaiset ovat varanneet kaksi pääkaupungista pohjoiseen olevaa saarta pummien ja ilotyttöjen siirtoloiksi, kuvernööri Ali Sadikin sanoi torstaina.

Sadikinin mukaan siirretyt joutuisivat saarilla alistumaan koulutukseen, jotta he voisivat palata yhteiskuntaan.

Armeija ilmoitti torstaina, että poliisi on pidättänyt 180 ilotyttöä ja 80 pummia tällä viikolla.

Ruuasta nauttija pitää seksistäkin

Naiset, jotka nauttivat syömisestä, nauttivat myös seksistä, väittää amerikkalainen psykologi Joyce Brothers.

Samalla hän kuitenkin huomautti, että miehet syövät enemmän kuin naiset.

Hänen mukaansa lääketieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että naiset, jotka nauttivat suunnattomasti ruuasta nauttivat myös suunnattomasti seksistä.

Brothers kuitenkin huomautti, että suursyömärit ovat jo toinen juttu.

Muhkeiden muotojen renessanssi

Nyt, kun tätä vallitsevaa seksivouhotusta on kiihtyvällä vauhdilla jatkunut jo toistakymmentä vuotta, alkavat miehet vähitellen määrällisen tason lisäksi kiinnittää huomiotaan laadulliseen tasoon.

Se tietää nykyisen naisihanteen täydellistä muuttumista.

Kautta aikojen ovat voimakkaat miehet mielihyvin katselleet ruokien parissa nautiskellen viihtyvää, hieman pyylevää naista, jonka he kansanviisauden mukaan tietävät pystyvän nauttimaan muistakin aisti-iloista yhtä antaumuksellisesti.

Nykyaikaiset tytöt, tarmokkaasti itseään laihduttavat nikotiinin kuivettamat käppyrät, alkavat väkevän miehen mielestä olla kuivaa lemmittävää, ja niinpä moni pyylevä neitonen onkin tanssipaikoilla huomannut, että viuhka ei viekään enää vierestä; se iskee kohti.

Kaupallisen seksimyllyn seurauksena on lähitulevaisuudessa odotettavissa uusi renessanssin kausi, jolloin pulleaa rubensilaisnaista ihannoidaan lemmen ylimpänä jumalattarena.

Vahvan miehen mielestä suunta on oikea.

Asioita katsellut

Aseman arvat

Ostettuani vuosien ajan Helsingin rautatieasemalta 25 pennin arpoja on epäilykseni alkanut herätä: onko myytävien arpojen joukossa myös voittoarpoja (paitsi pastillirasioita, vahingollisia hammasharjoja ja uusia arpoja voittavia)?

Olisi hauska tällä palstalla kuulla, onko kukaan koskaan voittanut 25 pennin arvalla autoa tai edes TV:tä.

Miten muuten 25 pennin arpojen arvontaa voi joku komisario valvoa; niissähän on voiton laatu painettu suoraan arpaan – ei siinä mitään arpomista ole.

Onko mahdollista, että päävoitot jäävät ”viimeiseen nippuun”, joka jää myymättä?

Kiitos vastauksesta

HS

Koonnut: Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone