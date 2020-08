Turku (HS)

Ruisrock jatkoi hyökyaallon tavoin vyörymistään läpi Turun lauantaina.

Kaikki mahdolliset ja mahdottomat kulkuvälineet toivat pitkin päivää nuorta rock-kansaa heidän omaan heimokokoukseensa.

Festivaalien ensimmäisen päivän valtaisa yleisömäärä ylitettiin lauantaina lähes 10 000 hengellä.

Arvion mukaan lauantain 7 tuntia kestävässä rock-konsertissa oli lähes 25 000 kuulijaa.

Festivaalien ensimmäinen päivä, perjantai, sujui rauhallisesti.

Ainoastaan yksi pahoinpitely tuli poliisin tietoon, mikä on huomattavan vähän yleisömäärään nähden.

”Nuori yleisö suhtautui poliisiin erittäin myönteisesti. Ei minkäännäköisiä konflikteja sattunut koko aikana nuorten ja poliisin välillä. Ei edes tavanomaista suunsoittoa”, kertoi toimiupseeri Eino Perko.

Englantilainen popyhtye Rolling Stones aloittaa tämän vuoden Euroopan-kiertueensa esiintymällä syyskuun 2. päivänä Helsingin olympiastadionilla.

”Rollarit” käyvät kaikkiaan kuudessa maassa.

Helsingistä ryhmä matkustaa Tukholmaan, jossa se soittaa syyskuun 4. ja Göteborgissa 6. päivänä.

Let it be