Asikkalan Lions-klubin voimannäyte, Anianpellon markkinoiden henkiinherättäminen 60 vuoden tauon jälkeen, onnistui yli odotusten. Markkinoilla kävi noin 15.000 henkilöä. Ensi vuonna markkinat ovat viralliset, sillä kauppa- ja teollisuusministeriö on myöntänyt luvan Anianpellon markkinoiden järjestämiseen.

Myyntipaikkoja oli toista sataa ja kauppojakin tehtiin melko hyvin. Markkinaravintolalle oli myönnetty olutoikeudet: siinä asiassa vaalittiin perinteitä. – –

Suomalaisilla markkinoilla on aina mitattu myös miehinen kunto, lauantaina se tehtiin soutamalla. – –

Anianpellon markkinoilla on vanhat perinteet. Kuningas Kustaa III vieraili kylässä 1775 ja määräsi, että sinne perustetaan kauppala. Kauppalaa ei tullut, mutta tuli tunnettu markkinapaikka. Anianpellossa oli myös postitoimisto jo 1700-luvulla. Siellä toimittivat postiasiansa mm. orimattilalaiset.

Myös vanhan ajan Anianpellon markkinoilla oli omat huvitelttansa, joissa esiintyi ulkomaalaistakin taiteilijoita. Kerrotaan, että eräillä miehillä oli mukanaan laatikoita, joihin sai katsoa pienellä maksulla ja nähdä kauniita kuvia. Sensuuri ei silloin rajoittanut pornokauppiaiden toimintaa.

Lisää Sisuja Kolumbiaan

Suomen Autoteollisuus on saanut Kolumbiasta kaksi valtiollista tilausta. Molemmat erät käsittävät yhteensä 45 Sisu-kippiautoa sekä -paloautonalustoja, joista viimeksi mainittu on uusi vientiartikkeli. Kauppojen arvo on noin neljä miljoonaa markkaa.

Sisu-autoja on toimitettu Kolumbiaan jo 11 vuoden ajan. Tätä nykyä siellä liikennöi yli 700 suomalaista linja-autoa. Suomen Autoteollisuudella on Kolumbiassa oma tytäryhtiö, joka hoitaa autojen huollon ja palkallisen markkinoinnin.

Rockjuhlien jälkeen

Turku (HS)

Toistakymmentä Turun rockfestivaalein viikonvaihteessa ollutta nuorta joutui syytteeseen huumausaineiden vuoksi. Viisi nuorta on vielä pidätettynä. 3 000 markan arvosta huumausaineita takavarikoi poliisin huumausaineryhmä Ruissalosta ja itse kaupungista festivaalipäivinä.

Hashiksen hinta vaihteli Turussa 5 mk:sta 35 mk:aan grammalta. Lsd puolestaan maksoi noin 40 mk tabletti. – –

Ruissalon leirintäalueelta kerrottiin, että tilanne on ikävä matkailijoiden kannalta. Matkailijoita olisi tulossa palkalle, mutta alue on roskien vallassa.

Bingon kieltämistä Ylistarossa harkitaan

Seinäjoki (HS)

”Joudumme harkitsemaan bingojen järjestämisen kieltämistä Alapään nuorisoseuran huvikeskuksessa siksi ajaksi, kunnes valtio avaa kahdeksan kilometrin korjauksen alla olevan pikitien”, kertoi Ylistaron hirmubingoon luvan antanut nimismies V. E. Koskimäki.

Nimismies kertoi myös harkitsevansa bingovoittojen arvojen rajoittamista, ettei sunnuntaipäivän tapaisia liikenneruuhkia syntyisi.

Nuorisoseuran järjestämän bingon kuusi voittoantoa keräsi ihmisiä eri puolilta maakuntaa kymmenisentuhatta. Tiekorjauksen vuoksi pieniä mutkaisia teitä pitkin tungeksi autoja pelipaikalle yhtä aikaa 4–5000. – –

”Mahdotontahan etukäteen on tietää, kuinka paljon tulee väkeä. Väkimäärä oli nyt pari vuotta sitten olleiden herättäjäjuhlien veroinen. Silloin meillä oli varauduttu vieraisiin ja poliiseja oli 30", kertoi nimismies Koskimäki. "Mahdotonta on myös se, jos jonkun bingon takia joudutaan kokoamaan koko Vaasan läänin poliisivoimat!”

Porot ja riista vapaaseen hinnoitteluun

Porojen ja riistan liha vapautettiin hintasäännöstelystä hinta- ja palkkaneuvoston hintajaoston kokouksessa maanantaina. Vapaaseen hinnoitteluun pääsevät sellaiset poronlihavalmisteet, joissa on käytetty yli 50 prosenttia poronlihaa, sekä kokolihariistavalmisteet.

Erään yksityisen hermoparantolan hoitopäivämaksuja hyväksyttiin korotettavaksi kahdella markalla.

Rehujen hintakysymys jäi hintajaoston kokouksessa pöydälle.

Jeesus-ooppera kuultiin kirkossa

Tampere (HS)

"Kuka olet Jeesus Kristus", kysytään epätoivoisesti Tim Ricen ja Andrew Lloyd Webbin [Webber] Jesus Christ — Superstar -rock-oopperassa, jonka viime viikolla valmistunut äänitys kuultiin kokonaisuudessaan ensimmäistä kertaa Englannin ulkopuolella Kalevan kirkossa maanantaina iltapäivällä. Äänityksen oli tuonut Englannista rock-oopperan tuottaja Don Norman.

Rock-ooppera ei ollut viihdettä. Se kertoi kärsimysnäytelmän alusta loppuun ja jätti kuulijalle kysymyksen. Toinen tekijöistä, 1944 syntynyt Tim Rice on aiemmin kirjoittanut pop-oratorion, joka on esitetty kolme kertaa Lontoossa, kerran St. Paulin katedraalissa.

Esitystä oli kutsuttu kuuntelemaan Kalevan kirkkoon myös seurakuntien edustajia. Kirkkoherra Erkki Malmivaara piti rock-oopperaa hyvänä. Aikaisemmin ei kärsimysnäytelmää ole esitetty tällä tavalla. Musiikillisesti vaikuttavana hän piti erityisesti kohtausta Getsemanessa.

