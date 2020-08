Rakenteilla olevan Linnunlaulun jalankulkusillan toinen puoli romahti rantaradalle puolen kilometrin päässä Helsingin asemasta ja rikkoi pudotessaan mm. radan sähköjohtimet noin 200 metrin matkalla.

Ketään ei jäänyt tuhansia kiloja painavien betonijärkäleiden alle, mutta kolme siltatyömaalla ollutta miestä loukkaantui heidän sinkouduttua maahan. Loukkaantuneet kuljetettiin Töölön sairaalaan. Heidän tilansa ei ole hengenvaarallinen. Onnettomuus tapahtui kello 9.50. Muutamaa minuuttia aikaisemmin oli sillan ali pyyhältänyt sähköjuna. Onni onnettomuudessa, oli ettei romahdushetkellä ollut junaa sillan alla. Paikalla on erittäin vilkas liikenne.

Sillan osien raivaaminen aloitettiin välittömästi radalta. Liikenne oli radalla pysähdyksissä jonkin aikaa. Sähköjunaliikenne oli poikki koko keskiviikkopäivän Pasilan ja Helsingin välillä.

”Sillan romahtamisen syy tutkitaan perusteellisesti. Keskiviikkona romahtamissyy ei vielä ollut selvillä. Romahtamisen arveltiin johtuvan monista eri seikoista. Yhtenä arveltiin, ettei teräsbetonisessa kaarisillassa ollut tarpeeksi poikittaisjäykistystä töiden keskeneräisyyden vuoksi”, kerrottiin VR:ltä.

Onnettomuus tapahtui sillan viimeisimpiin kuuluvassa rakennusvaiheessa. Viimeinen suuri betonilevy oli juuri laskettu nosturilla sillan toiseen päähän.

Yhdellä asunnolla Helsingissä jopa tuhat kysyjää

Helsingin asuntotilanne on erittäin kireä. Yhdellä asunnolla saattaa kysyjiä olla viidestäkymmenestä jopa tuhanteen. Vain hyvin suurella vuokraennakolla saadaan kysyjien määrä rajoitetuksi alle kymmenen, kerrotaan vuokra-asuntojen välitystoimistoista.

Helsingin keskustan ulkopuolella viisikymmentä kysyjää on minimi sellaista asuntoa kohden, josta ei pyydetä vuokraennakkoa. Keskustassa kysyjien määrä vaihtelee sadasta tuhanteen,

Puhelinten määrä nelinkertaistunut 22 v:ssa Helsingissä

Puhelinkoneitten määrä on nelinkertaistunut 22 vuodessa Helsingin Puhelinyhdistyksen alueella. Puhelinliittymien määrä on kasvanut saman ajan kuluessa 4,5-kertaiseksi. – – Käyttöön kytkettyjä puhelinkoneita oli vuonna 1948 yli 87 000, kun niitä tällä hetkellä on noin 390000, mikä on yli kolmannes Suomen kaikista puhelimista. Vuoden 1948 lopussa oli henkilökuntaa 1000 puhelinliittymää kohti 15 henkeä. Vastaava luku viime vuoden lopussa oli vain 7,8 henkeä, todetaan Helsingin Puhelinyhdistyksestä.

Seitsemän naista Valkoisen talon poliisivoimiin

Seitsemän naista on valittu Valkoisen talon poliisivoimiin. Kyseessä on huomattava aluevaltaus, sillä naisia ei ole ollut suojelemassa Yhdysvaltain presidenttiä ja hänen perhettään siitä pitäen kun Valkoisen talon poliisivoimat perustettiin vuonna 1922.

Ilmoitus valinnasta annettiin naisten vapautuspäivänä, mutta tämän sanottiin olleen pelkkä yhteensattuma.

BBC:lle häätö Intiasta

Delhi (AP)

Intian ulkoministeriö määräsi keskiviikkona Englannin yleisradioyhtiön BBC:n lopettamaan toimintansa Intiassa. Häädön syynä on Intian nälänhätää kuvaava elokuvasarja, jonka esittämistä BBC ei suostu keskeyttämään.

Intian hallitus haluaa myös BBC:n esittävän täydellisen anteeksipyynnön aikaisemmin esitettyjen ohjelmasarjan osien takia. Kiistaa herättäneen ohjelmasarjan on tuottanut ranskalainen Louis Malle.

BBC:n Intian toimiston johtajaa Sir Morrice Jamesia kehotettiin jo elokuun 14. päivänä valmistautumaan toimistonsa sulkemiseen. Talloin annettiin toimistolle 15 päivää aikaa sulkemista varten. Intian hallitus teki tuolloin selväksi, että jos BBC lopettaa ohjelmasarjansa esitykset, radioyhtiö voi jatkaa työskentelyään Intiassa. BBC ei kuitenkaan ole suostunut peruuttamaan ohjelmaansa.

Sairaalat fuusioituvat Tampereella

Ensimmäisenä Suomessa yhdistetään kahden kuntaliiton sairaalat yhden hallinnon alaisiksi Tampereella. Kangasalla sijaitseva Pikonlinnan sairaala liitetään Tampereen keskussairaalaan, jonka keuhkosairauksien hoito keskitetään Pikonlinnaan.

Tampereen keskussairaalapiirin kuntainliitto päätti sairaalan laajentamisesta keskiviikkona. Päätöksen mukaan Pikonlinnan sairaalaan perustetaan 224 keuhkosairaansijaa, sekä lisäksi ihotauti-, sädehoitoja sisätautiosastot. Koko sairaalan hoitopaikkaluku on korjauksen jälkeen 320.

Tampereen keskussairaalan paikkaluku nousee liitoksen jälkeen 1.248:aan.

Lyijysaasteen tutkimiseen 10.000 mk

Maatalouden tutkimuskeskus saa Tikkurilassa havaitun lyijysaastuneisuuden tutkimukseen vajaat 10.000 markkaa. Maatalousministeriö irroitti tämän summan keskiviikkona tutkimuslaitoksen käyttöön.

Tikkurilassa on havaittu poikkeuksellisen suurta lyijysulaton aiheuttamaa lyijysaastuneisuutta. Alustavien tutkimusten mukaan saastuneisuus saattaa ulottua useiden kilometrien päähän tehtaan savupiipusta peittäen alleen maatalouden tutkimuskeskuksen koealueet sekä paikallista asutusta.

Tutkimuksella on tarkoitus selvittää saastuneisuuden laajuus ottamalla maa- ja kasvinäytteitä.

