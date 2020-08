Taiteilija Tapio Wirkkala vuoli Finnovatio-yleisön edessä kalaverkon puikkarin, jonka hän lahjoitti päivän puheenjohtajalle, arkkitehti Juhani Pallasmaalle ideoitten keräämistä varten. Molemmat söivät tapauksen kunniaksi Wirkkalan luomaa Uglu-järven mähnää, joka on eräänlaista kalaa.

Lahti (Kristiina Uotila)

Suomalaisen teollisuuden olisi kolminkertaistettava tuotekehittelyyn nykyisin uhraamansa 0,5–0,6 prosenttia liikevaihdostaan.

Tuotekehittelyn olisi saatava osansa myös valtion vienninedistämisvaroista.

Kauppa- ja teollisuusministeriö tarvitsisi erityisen tuotekehittelyosaston.

Monia hyviä ehdotuksia esitettiin Lahden tuotekehittelyseminaarin Finnovation kolmantena päivänä tiistaina.

Suomalainen tuotekehittely todettiin hitaaksi.

Ja jos kehittyneen teollisuuden merkkinä pidetään itsenäistä tuotekehittelypolitiikkaa, pyrkii Suomi kehitysmaaksi tällä alalla.

Taiteilija Tapio Wirkkala oli yksi päivän puhujista, joka korosti ihmistä, tuotteen käyttäjää.

”Tuotekehittelijät, designerit, ovat joskus olleet hyvin syntisiä. He eivät ole ajatelleet paljoakaan niitä, jotka joutuvat tuotetta käyttämään.”

Hän ehdotteli, että suunnittelija koekäyttää tuotetta.

Ruisrockia jälkikäteen: Kalevala

Huomattavasti individuaalisempaa rocknäkemystä edusti Kalevala kaksine rumpaleineen, keulakuvana ”Remu” Aaltonen ja kakkosrumpusatsin takana Alf Forsman.

Kitaran varressa oli Pekka Järvinen ja bassoa soitti Juha Salonen.

Nytkin esitettiin tukku lähes traditionaalisia rocksävellyksiä, joista asian valaisemiseksi mainittakoon vaikkapa Whole Lotta Shakin Going On.

Enin osa huomiosta kiinnittyi kappaleiden persoonalliseen käsittelytapaan sekä lisäksi erinomaiseen kitaristiin Pekka Järviseen, joka on syytä lukea kuuluvaksi alansa kotimaiseen eliittiin.

Mielenkiintoisimmillaan tapahtumat olivat silloin, kun lavalle siirrettiin pari bongorumpuja ja pari timbaleja.

Näistä jälkimmäisiä siirtyi rumpujensa takaa käsittelemään Affe Forsman ja bongorumpujen taakse tuli trinidadilainen musta mies Francis Looby.

Datsun 1200 nousi kärjen tuntumaan

Kesäkuussa suhteellisen vilkkaana jatkunut henkilöautojen myynti hiljentyi heinäkuussa tuntuvasti.

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin vain 6 664. Vielä kesäkuussa rekisteröityjen autojen määrä oli 9 369.

Alkuvuodesta on rekisteriin merkitty yli 59 000 henkilöautoa.

Eniten myytyjen autojen kärkiryhmässä Cortina 1600 ja Toyota Corolla vaihtoivat paikkaa.

Yllättävän riuskasti nousi kuitenkin Datsun 1200. Kesäkuun yhdenneltätoista tilalta se nousi tilaston viidenneksi ja pudotti Volkswagen 1300:n seitsemänneksi.

Eniten myyty merkki oli edelleen Fiat 600.

Elokuvakierros

Venetsian filmijuhlilta viimeksi tulleen sähkeen mukaan Pakkasvirran ”Kesäkapina”, joka esitettiin siellä maanantaina, on saanut hyvin positiivisen vastaanoton.

”Arvostelijat ylistivät etenkin elokuvan yhteiskunnallista asennoitumista, joka suuntautuu kulutusyhteiskuntaa vastaan”, sanotaan sähkeessä.

”New York Timesissä” määritteli elokuva-arvostelija John Simon englantilaisen uutuuden ”Performance,” jossa pääosia esittävät Rolling Stone -Mick Jagger ja James Fox ”kaikkein inhoittavimmaksi filmiksi.”

Elokuvassa kuvataan svengaavan Lontoon seksi- ja huumausainejuhlia.

Ohjaajan nimi ei arvostelijan mielestä ansaitse jäädä muistiin edes häpeällisenä.

Nunnien myynti kuohuttaa Intiaa

Vatikaani / Delhi (UPI)

Intian parlamentissa syntyi tiistaina kiivas väittely englantilaisen lehden Sunday Timesin tiedoista, joiden mukaan intialaisia tyttöjä oli myyty nunniksi eurooppalaisiin luostareihin.

Vihaiset opposition jäsenet puhuivat intialaisten tyttöjen ”kuohuttavasta kauppaamisesta” ja vaativat hallitusta selvittämään asian perusteellisesti.

Opettaja Sonia Dougal kertoi BBC:lle antamassaan haastattelussa joidenkin pappien saaneen jopa 150 puntaa (15 000 mk) yhtä luostariin myytyä tyttöä kohti.

Dougal kertoi myös tyttöjen vanhempien maksaneen välittäjinä toimineille papeille, jotta tytöt pääsisivät pois kotimaansa köyhistä oloista.

Haastattelija tiedusteli Dougalilta, mitä papit olivat tehneet tyttökaupasta saamillaan rahoilla.

Dougal vastasi nauraen, että ei ainakaan käytetty tyttöjen perheiden auttamiseen.

Kun raha kirstuun kilahtaa niin nunna luostariin vilahtaa

Synnillisenä aikanamme on naissukupuolikin hylännyt kilvoittelun ja mieltynyt yhä enemmän maailman iloihin.

Niinpä luostareihin on ollut vaikea saada uusia nunnia.

Katolinen kirkko tosin ei ole koskaan naiselle paljon arvoa antanut, mutta jonkin hyödykkeen vähetessä sen arvokin alkaa nousta.

On alettu hankkia nunnia kehitysmaista 2 600 markkaa kappale.

Kuinkahan olisi, kun meilläkin on naistilanne ylijäämäinen ja valuuttatilanne alijäämäinen, että jos hyvinkin saataisiin nuo liiat kaupaksi; aina luostarielämä kotiolot voittaa.

J. L.

LSD:tä etsitään vesijohdosta

Freswater, Wight-saari (Reuter)

Wight-saaren popfestivaalien järjestäjät olivat tiistaina, juhlien aattopäivänä, huolissaan tiedoista, joiden mukaan saaren vesijohtoveteen olisi liuotettu LSD-huumausainetta.

Saarelle on kutsuttu asiantuntijoita tarkastamaan, että vesijohtovesi on juomakelpoista.

Juhlien elintarvikehankinnoista vastaavat ovat heittäneet menemään 4 500 litraa teetä ja kahvia kaiken varalta.

Wight-saaren popjuhlille osallistuu arviolta 200 000–250 000 nuorta.

HS

Koonnut: Kari Lankinen

