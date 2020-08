Syyskuun 1. päivänä muuttuva tieliikenneasetus tuo tullessaan paljon uutta. Keskeisimpiä kohtia ovat pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat määräykset, jotka väljentävät asutustaajamien pysäköintimahdollisuuksia.

Sekarengastus on myös tiistaista lähtien kielletty. – –

Voimaan tulee liikenneministeriön päätös ajovalojen käytöstä. Sen mukaan lokakuun 1. päivästä lähtien on vuoden 1971 maaliskuun viimeiseen päivään saakka taajaan asutun alueen ulkopuolella ajettaessa yleensä käytettävä valoisanakin aikana kirkkaalla ilmalla lähivaloja. – –

Turvavyöt tulevat pakollisiksi tammikuun 1. päivän 1971 jälkeen ensi kertaa käyttöön otettavissa henkilöautoissa.

The Beatles ei enää palaa

”Beatles on yhtyeenä hajonnut, eikä se enää esiinny yhdessä.” Paul MacCartney on lähettänyt jyrkän kirjeen Melody Maker -lehdelle tehdäkseen lopun huhuista, jotka itsepintaisesti kertovat Beatlesien toisesta tulemisesta.

Yhtye esiintyi viimeksi 1966, mutta teki sen jälkeen vielä filmejä ja levyjä aina viime huhtikuuhun saakka. Silloin Paul MacCartney lähti ”koska hänellä oli parempaakin tekemistä perheensä parissa”.

Beatlesien liikeyrityksen, Applen, edustaja kumosi lisäksi tiedot, että esittämätöntä Beatlesmusiikkia yhä olisi jossakin tallessa nauhotettuna. Hän sanoi, että ainoat esittämättömät nauhotukset ovat keskeneräisiä pätkiä, joita ei enää koskaan käytetä.

Taloudellisesti Beatlesien ei enää ole pakko esittää yhtään mitään. Lontoossa arvioidaan, että levyjen tuottona ja muuna liikevoittona yhtye ansaitsee yhä noin 75 miljoonaa markkaa vuodessa.

MacCartney lähetti kirjeensä Skotlannista, missä hän viettää kesää. John Lennon taas on Joko-vaimonsa kanssa pitkällä lomalla Kaliforniassa. George Harrison levyttää omaa albumia Lontoossa. Ringo Starr taas on levyttänyt Nashvillessä Tennesseessä eräitten amerikkalaisten muusikkojen kanssa. (AP)

Uuden abortin jälkeen

Kevätkaudella hyväksytty laki raskauden keskeyttämisestä ottaa pitkälle huomioon sosiaaliset tekijät aborttiperusteina ja poistaa alueellisen eriarvoisuuden lausunnonantajalääkärien osalta. Käytännössä nämä muutokset ovat lisänneet aborttien lukumäärää, mikä olikin odotettavissa. Asian lähempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että kysymyksessä on paljossa vain näennäinen lisääntyminen.

Sairaaloilla on kokemuksia siitä, että aborttien lukumäärän kasvaessa noin kaksinkertaiseksi keskenmenojen määrä on pudonnut puoleen. Tästä ilmiöstä on tehty se ilmeisen oikea johtopaatos, että ennen aborttilain uudistamista sairaaloissa on hoidettu paljon laittomasti alkuun saatettuja abortteja ”laillisina” keskenmenoina.

Lainsäädännön uudistamisessa on siis paljossa kysymys laittomien ja laillisten aborttien välisestä valinnasta. Laillisten aborttien piirin laajentaminen merkitsee periaatteessa tosiasioiden tunnustamista ja käytännössä aborttiin joka tapauksessa valmiiden naisten terveydellisten riskien pienenemistä sekä vapautumista laittomuuden aiheuttamasta sielullisesta paineesta. – –

Helsingin tunneliradan työt alkavat metropäivänä

Helsingin metron rakentaminen aloitetaan syyskuun 11. päivänä. Metrotoimisto järjestää silloin erityisen metropäivän. Parhaillaan viimeistellään metrotoimistossa ensimmäistä ulkomaista suunnittelusopimusta, joka käsittää Helsingin tunneliradan verkkotutkimuksen.

Metron ensimmäinen vaihe on koerata, josta työt alkavat. Herttoniemeen tulevan radan pituus on kolme kilometriä, ja se liittyy valmiin metron linjaukseen.

Helsingin virkistysalueet rakennetaan täyteen

Itä-Helsingin suunnittelua ohjataan ulkoapäin vyöryttämällä. Kaupungin omat ja sen virkamiesten suostumuksella laaditut yksityiset suunnitelmat uhkaavat erikoisesti virkistysalueiksi tarkoitettuja rantoja. Pahimpia ovat Vartiosaaren kerrostalosuunnitelma, seitsemän suurteollisuuslaitoksen ryntäys Vuosaareen sekä suunnitelma rantamoottoritiestä, johon liittyisi toinen itämetro.

Ne jotka aikoinaan muuttivat Vuosaareen siinä toivossa, että siellä on puhdasta vettä, puita ja linnunlaulua, tulevat pettymään. Näille rannoille rakennetaan öljyvarastoja, teollisuutta ]a satamarakenteita. – –

Helsingin Vanhankaupunginlahti on muodostumassa hylkyalueeksi, vaikka se on nykyisin virallisesti luonnonsuojelualue. Lahden tuhoutuminen on ollut vähittäistä, ja se on mm. Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen kuonien vuoksi kasvamassa umpeen.

Viimeksi on kaupunkisuunnittelulautakunta ehdottanut Vanhankaupunginlahdelle vesilentosatamaa, ja perimmäisenä kaikista; Helsingin yleiskaavassa on lahden pohjukka varattu kaatopaikan ns. reservialueeksi.

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

