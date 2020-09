Yksi Pariisin vanhimmista ja parhaimmista pikkuputiikeista on nimeltään Dorothee Bis, omistaja on syntyjään tanskalainen Elia Jakobsen, jonka vaimo suunnittelee putiikin malliston.

Parin askelen päässä kuuluisalta Champs Elysees'ltä on yksi Dorothee Bis-myymälä. Se on jännittävästi teräsputkien avulla monilokeroiseksi, parikerroksiseksi tilaksi sisustettu putiikki, jossa aina soi korvia huumaava musiikki. Toinen putiikki on Vasemman rannan puolella, mutta sen tavaravalikoima on vielä paria astetta epäsovinnaisempi sopiakseen muille kuin erittäin avantgardistiselle nuorisolle. – –

Tänä syksynä Pariisin muotitietoiset naiset eivät enää halua kuulla puhuttavankaan muusta kuin midistä, housupukuja lukuunottamatta.

Liikuntalinja helsinkiläiseen oppikouluun

Ensimmäisenä kouluna Suomessa alkaa helsinkiläinen Mäkelänrinteen yhteiskoulu toteuttaa erityistä liikuntalinjaa. Tästä syksystä alkaen vapaa ehtoisesta liikunnasta kiinnostuneet oppilaat voivat harrastaa erikoislajejaan valmentajien ohjauksessa seitsemänkin tuntia viikossa. Valittavana on eri palloilulajit, yksilölajit, erityinen, kuntokurssi ja musiikkiliikunta.

Lukuaineista liikuntalinjalla ei tingitä. Nykyisten urheilutilojen lisäksi kouluun rakennetaan uimahalli ja suuri kuntosali.

Koulussa aloittaa tänä syksynä toimintansa myös musiikkilinja. Opiskelu ohjelmoidaan musiikin mukaan, ja eräistä aineista joudutaan tinkimään, ei kuitenkaan lukuaineista.

Musiikkilinjalaiset voivat valita koulun kustantaman soiton opetuksen, musiikkitiedon, laulun, kuoron ja orkesterin välillä.

Pakilasta tontti mustalaisasunnoille

Tontti, jolle voidaan rakentaa neljä asuntoa sisältävä rakennus, varataan mustalaisille Pakilan Jakokunnantieltä.

Helsingin kiinteistölautakunta teki asiasta esityksen kaupunginhallitukselle tiistaina. Tontin rakentamista on anonut Keskus-Sato Oy. Vuokratalon rakentamisen ehtona on asuntojen luovuttaminen romaaneille.

Rakennushankkeen rahoitus pohjautuu valtion tätä tarkoitusta varten varaamaan lainoitukseen.

Silakkaa runsaasti

Silakkatilanne on parhaillaan hyvä, lohesta ja ravuista on sen sijaan pulaa.

”Silakkaa tulee nyt runsaasti ja hinta on alhainen. Muikkua, ahventa ja haukea saadaan riittävästi, siikaakin alkaa tulla, mutta lohi on vielä kiven alla”, kertoi myyntijohtaja Veijo Vainio.

Rapuillanne on surkea. Näin kalliita eivät ravut ole koskaan olleet kuin nyt. Katkarapuja kysytään nyt enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Uusi nahkiainen on hyvää vauhtia tulossa ja sen hinta on laskenut, joten nyt alkaa olla oikea hetki ostaa nahkiaista. Uutta nahkiaista myydään kuivana ja vanhaa liemeen säilöttynä.

Kotirouville puuhataan kunnankyytiä Tukholmaan

Tammisaaren kaupungin tulisi kustantaa kotirouvilleen ostosmatka Tukholmaan, esittävät kaupunginvaltuuston kaksi jäsentä, jotka loikkasivat Rkp:n riveistä Suomen maaseudun puolueeseen.

Metsäteknikko Stig Nyman ja hammaslääkäri Kalervo Kiuru, jotka nyt muodostavat Smp:n valtuustoryhmän Tammisaaressa, tekivät aloitteen kotirouvien Tukholman-matkasta.

Esitys ei ole saanut kaupunginhallituksen kannatusta, mutta valtuusto ottaa asian vielä käsiteltäväkseen.

Ensolle lisää tietokoneita

Enso-Gutzeit osakeyhtiö laajentaa tietojenkäsittelyään tilaamalla Kaukopään ja Kotkan tehtailleen suuret IBM-prosessitietokonejärjestelmät. Näiden tietokonejärjestelmien avulla yhtiö pääsee ensimmäisenä pohjoismaissa siirtämään tietoja prosessitietokoneesta hallinnolliseen tietokoneeseen kaukosiirtoa hyväksi käyttäen.

Koneet ovat tyyppiä IBM–1800 kuten edeltäjänsäkin, mutta huomattavasti sitä tehokkaampi. Kone varustetaan 57344 sanan pikamuistilla ja kahdella levymuistiyksiköllä. Viimeksi mainittujen yhteenlaskettu talletuskapasiteetti on 7 miljoonaa sanaa tai nelinumeroista lukua.

Tietokonetta käytetään Kotkassa paperikoneiden säätöön, selluloosan keiton ohjaukseen sekä paperitehtaan, sahan ja selluloosatehtaan raportointiin.

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone