Useat kotiapulaiset ovat varsin nuoria, ammattitaidottomia tyttöjä. Mutta monelle onkin apulaisen palkka vain väliaikainen vaihe parempaa koulutusta tai työpaikkaa hankittaessa. Apulaisen työ on ollut melko huonosti arvostettua, usein kuitenkin nykyaikana melko syyttä.­

Kotiapulaiskysymys on asia, joka aina säännöllisesti putkahtaa esiin lehdissä. Lähinnä kysymys siitä, että luotettavaa, ammattitaitoista apulaista on vuosi vuodelta yhä vaikeampi saada. On väitetty, että kotiapulaisten työskentelyolosuhteet ja palkka ovat niin huonot, että ala ei juuri jaksa kiinnostaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalipoliittisella tutkimusosastolla suoritettiin Helsinkiä koskeva kotiapulaistutkimus, joka paljasti ensinnäkin sen, että valtaosa kotiapulaisista oli lähtöisin maaseudulta, lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomesta. Useat olivat lähteneet kotipaikkakunnaltaan heti koulun päätyttyä noin 16–17 vuoden iässä. Kodin köyhyys ja sisarusten lukuisuus oli pakottanut lapset lähtemään kotoa ansioon varsin nuorina. – – Vallitsevin työsopimuksen muoto tuntui olevan suullinen. – – Myöskin tuntuu varsin korkealta arviolta tutkimuksen väittämä keskimääräisestä 10–12 tunnin työajasta.

On selvää, että monen kotiapulaisen isäntäväki teettää palkollisellaan härskisti töitä ajoista ja laeista valittamatta.

Hypnoottiset Rollarit

Helsingin Olympiastadionilla vieraillut Rolling Stones vieritti muassaan koneistoa joka ei ollut yhtään vaatimattomampi kuin täysilukuisen kaupunginorkesterimme kiertueella ollessa. Ja ehkä vieläkin mahtavampi; olihan heillä mukana jopa oma erityisrakennekin, jonka pystyttämiseen jo upposi lähes pari vuorokautta ja runsaat kymmenen henkeä jne.

Muuan tärkeimmistä syistä, joka jätti miellyttävän jälkiaromin tästä kuluneesta beatehtoosta oli ”esilämmittelyryhmä”, jonka kärjessä musisoi chicagolainen laulaja ja kitaristi Buddy Guy. Kyseessä oli viisi mustaa miestä, jotka loihtivat ilmoille yhtä mustaa bluesia. Tämä soitanta totisesti uhkui sitä henkeä, jota blues vaatii tullakseen vakuutetuksi aitoudestaan ja sitä ei useinkaan edes harjoittelemalla opita; se on lähinnä asennekysymys, joka neekerillä on luontainen.

Ja sitten lopulta, pitkähkön väliajan ja asiaan kuuluvien jahkailujen jälkeen Rolling Stones: Mick Jagger, Keith Richard ja Mick Taylor kitarat, Bill Wyman basso, Charlie Watts rummut.

Orkesterin sound on edelleenkin raa'an väkevää ja suorastaan yksitoikkoisen tasapaksua. Tässä massiivisessa soinnissa on kuitenkin valtava lataus ja mitä pitemmälle edettiin kohti konsertin loppua, sitä voimakkaampana tuntui sen suggestiivinen, puuduttava vaikutus. Siinä ei ikäänkuin ole lainkaan yksityiskohtia; ainoastaan musertava massa ja se vaikuttaa aisteihin vähän samoin kuin itämainen musiikki: lähinnä hypnoosimaisesti. – –

Kenties miellyttävimmäksi silkaksi taiteelliseksi episodiksi kohosikin tästä muuten hieman harmahtavasta rockympäristöstä koituen kaksi duettokappaletta, jotka Jagger esitti pelkällä kitaran säestyksellä konsertin puolivälissä (Keith Richard).

Seteliautomaatit tulossa Suomeen

Seteliautomaatit ovat tulossa Suomenkin katukuvaan, ehkä jo ensi vuonna. Niitä on tarkoitus sijoittaa vilkkaille paikoille, kuten rautatieasemille, toreille, suurille kulkuväylille. Myöhemmin niitä sijoitettaneen myös suurten teollisuuslaitosten portinpieleen palvelemaan palkansaajia. Rahaa saavat automaateista pankkien asiakkaat muovikortilla ja erityisellä tunnuskoodilla, jonka tietää vain kortin omistaja.

Seteliautomaatteja puuhaavat kaikki rahalaitokset, liikepankit, säästöpankit, osuuspankit ja postipankki yhdessä. Niiden katsotaan olevan pankeille erikseen liian suuri investointi, kertoo apulaisosastopäällikkö Erkki Ojala. – – Automaatteja voidaan ajatella Suomeen kaikkiaan 50, jotka sijoitetaan suurehkoille paikkakunnille eri puolille maata, sanoo Ojala.

Puhelinkoneista pulaa koko maassa

Pori (HS)

Puhelinkoneista on tänä vuonna ollut pulaa koko maassa. Esimerkiksi Porissa konepula on saattanut viivyttää puhelimen käyttöön saantia viikonkin.

Viivästymiset ovat johtuneet nimenomaan koneista eikä linjoista, joita niitäkin on liian vähän.

Erikoislääke

Hyvänmuotoinen vaaleaverikkö meni puolalaisessa Kieleen kaupungissa lääkärille, joka tutki hänet ja kirjoitti reseptin. Nainen vei reseptin apteekkiin.

Apteekkari luki sitä kauan, raapi päätään, antoi sen takaisin ja sanoi, ettei hän valitettavasti voi auttaa.

Vasta silloin nainen katsoi tarkemmin tohtorin koukerolta. Paperissa luki: ”Haluaisin erittäin mielelläni tavata teidät klo 6 tänä iltana.” (Reuter)

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

