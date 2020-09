Maailmankuulu englantilainen ryhmä and blues-yhtye The Rolling Stones piti keskiviikkoiltana konsertin Helsingin olympiastadionilla.

Stadionin pohjoiskaarteen penkeille ahtautui yli 5.000 nuorta popmusiikin ystävää, ja ulkopuolella kuunteli voimakasta musiikkia ja osoitti mieltään n. 1.000 ihmistä, joille 20 markkaa oli liian korkea hinta pääsylipusta.

Aluksi esiintyi Buddy Guyn musta amerikkalainen blues-orkesteri. Kello yhdeksältä viisimiehinen The Rolling Stones ilmestyi luukusta maan alta pölynimurilla puhdistetulle esiintymislavalle.

Kauniissa ja viileässä illassa rauhattomana istunut yleisö palkitsi yhtyeen raikuvilla suosionosoituksilla. Yhtye esiintyi lähes tunnin.

Klo 20.30 jälkeen 100 poliisia alkoi hillitä ulkopuolelle jääneitä, jotka yrittivät päästä aidan ylitse sisään ja heittelivät kiviä ja pulloja.

Vahva poliisiketju työnsi nuoret kauemmaksi ja tilanne rauhoittui.

Jäteöljyä tuotu salaa Espoon kaatopaikalle

Yli tuhat litraa öljyä tuotiin salaa Espoon Tillikan kaatopaikalle tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Kaatopaikka sijaitsee pohjavedenpumppaamon välittömässä läheisyydessä, mutta toistaiseksi ei ole havaittu pohjaveden saastuneen.

Tapauksesta on tehty ilmoitus Espoon rikospoliisille.

Öljy on 200 litran tynnyreissä, joita on yhteensä 30. Öljytynnyreistä oli löytöhetkellä täysinäisiä kuusi.

On mahdotonta sanoa, miten paljon öljyä on alunperin ollut, sillä tynnyrit on ilmeisesti juuri ennen kaatopaikalle tuomista avattu.

Urho Kekkonen 70-vuotias

”Urho Kekkosen poliitikonhahmo kuuluu epäilemättä uudemman historiamme merkittävimpiin. Hänen ympärillään on aina käyty taistelua eikä se ole tauonnut senkään jälkeen, kun hänelle on uskottu maan korkein luottamustehtävä.”

Näin kirjoitti professori Jan-Magnus Jansson teoksessa, joka ilmestyi ennen Urho Kekkosen 60-vuotispäivää.

Tänään presidentti Kekkonen täyttää 70 vuotta, on presidenttinä kolmatta kauttaan ja on ollut tässä virassa pitempään kuin yksikään vaaleilla valittu valtionpäämies Länsi-Euroopassa.

Jumalanpilkkasyyte viidelle Helsingin raastuvanoikeudessa

Sikamessiaan ja sikavaakunan tehnyt turkulaistaiteilija Harro Koskinen ja neljä muuta henkilöä asetettiin keskiviikkona Helsingin raastuvanoikeudessa syytteeseen julkisesta Jumalan pilkkaamisesta ja julkisesta Suomen valtakunnanvaakunan häpäisemisestä.

Sikamessias ja Sikavaakuna olivat esillä viime syyskuussa Nuorten näyttelyssä Helsingin Taidehallissa.

Lehtivalokuvan perusteella teki Sikamessiaasta ilmiannon syyskuun 7. päivänä helsinkiläinen maallikkosaarnaaja Kyösti Laari. Ilmianto kohdistui myös taidenäyttelystä vastaavaan juryyn, koska taulu oli näytteillä juryn nimenomaisesta vaatimuksesta ja vastuulla.

Taidehallin Säätiön hallitukselle Sikamessiaan ja Sikavaakunan taiteellisesta arvosta ja sopivuudesta yleisölle esitettäväksi toimittamassaan lausunnossa jury katsoi Koskisen Sikamessiaan edustavan uutta, poikkeavaa ja korkeatasoista taiteellista ilmaisua.

”Surulliset silmät” toivat elokuvaosan

”Harry Munterin” filmaustapa oli varsin erikoinen: töitä tehtiin kolme kuukautta täysin ilman käsikirjoitusta.

Kaikki riippui ohjaajasta – kun hänellä oli inspiraatio, puskettiin töitä ahkerasti ja välillä taas odoteltiin.”

Näin kuvaa näyttelijätär Elina Salo ruotsalaisen ohjaajan Kjell Greden viimeisen elokuvan valmistumista.

Hänellä itsellään on osa ”Harry Munterissa.”

Elina Salo löydettiin ruotsalaiseen filmiin hänen vieraillessaan Lilla Teaternin mukana ”Planketin” esityskiertueella Tukholmassa. Ohjaaja Kjell Grede kävi katsomassa esitystä ja otti yhteyttä Saloon.

”Minut valittiin, koska olin koomikko, jolla oli surullisen näköiset silmät,” hän kertoi.

HS

Koonnut: Pasi Oikarinen

