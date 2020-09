Suomen juoksijoiden räiskähtelevät esitykset latistivat Ruotsin yleisurheilumaajoukkueen odotettua reilumpaan takaa-ajoasemaan. Näiden maiden välisissä maaotteluissa jo tutuksi tullut täpötäysi stadion sai todeta tilanteen ensimmäisen päivän jälkeen vahvan sinivalkoiseksi: 113–92.

Suomalaiset hallitsivat juoksurataa lähes täydellisesti: 100 metrin pyrähdyksen voitti Raimo Vilen, neljä kertaa pitemmän matkan Markku Kukkoaho, 1500 metrin taktiikkapelin Pekka Vasala ja 10.000 metrin suomalaistriumfin Mikko Ala-Leppilampi.

Pahimmat kiilat ruotsalaisten juoksurintamaan iskettiin lyhyimmällä ja pisimmällä matkalla. – –

Kahta etsitään isorokon takia

Kahden Tanskasta 29. elokuuta lähteneen miehen epäillään saaneen isorokkotartunnan. Miehet ovat parhaillaan matkalla mustalla moottoripyörällä luultavasti Neuvostoliittoon, mahdollisesti Suomen kautta.

Miehet, Mustafa -niminen turkkilainen ja burmalainen John Guibarm Eduard, olivat elokuun 27. päivänä kosketuksessa isorokkotartunnan saaneeseen henkilöön. Heidät pyydetään toimittamaan välittömästi lähimmän lääkärin tarkastukseen. – –

Myös kolmen suomalaisen pelätään saaneen isorokkotartunnan. Kaksi heistä, äiti ja poika, on eristetty sairaalaan.

Suomalaiset olivat matkustaneet isorokkoon sairastuneen norjalaisen kanssa samalla koneella 26. elokuuta Istanbulista Kööpenhaminaan. Kolmas koneessa olleista suomalaisista oli jäänyt Wienissä pois, ja hän on todennäköisesti edelleen ulkomailla.

Israel rajan yli Libanoniin

Israelin armeijan panssariosasto tunkeutui lauantaina kaakkois-Libanoniin suojanaan lentokoneet ja kranaattituli miehitetyiltä Golanin kukkuloilta. Libanonilaisten tykistö vastasi hyökkäykseen, jonka sanottiin oleva suurin sitten viime toukokuun.

Libanonin armeijan edustajan mukaan israelilaiset lentokoneet pommittivat hyökkäysaluetta jo toisena peräkkäisenä päivänä. Taistelut ovat olleet käynnissä alueella jo puolitoista vuorokautta.

Lauantai-iltana libanonilaiset sissiosastot olivat taistelukosketuksessa Israelin: panssariosastojen ja jalkaväen kanssa. Libanonin asiainhoitaja YK:ssa ilmoitti turvallisuusneuvoston puheenjohtajalle, että kaksi israelilaista jalkaväkidivisioonaa on tunkeutunut seitsemän kilometrin matkan Libanonin alueelle.

Satavuotias ”nälkärata”

Ensi perjantaina on 100 vuotta kulunut Riihimäen-Pietarin rataosuuden valmistumisesta. Rata sai ”nälkäradan” lisänimen siitä, että pitkiä rataosia rakennettiin suurten nälkävuosien aikana. Rata on 400 kilometrin pituinen.

Uusia ruokalajeja

Keitetyt lihapyörykät, kalaperunasoselaatikko ja maksa-perunasoselaatikko ovat uutuuksia Helsingin kansakoululaisten tämän syksyn ruokalistalla.

Helsingin kansakoulut on jaettu eineskouluihin ja pakastekouluihin. Eineskouluissa on joka toinen päivä lämpimänä kuljettavia keittoruokia ja joka toinen päivä einesruokia. Eineksiä käytetään suurissa kouluissa, joissa päivittäin, jaetaan 300–1800 annosta. Pienissä, 20–300 päiväannoksen kouluissa on yksinomaan pakasteruokia.

Kouluruokailun raaka-ainekustannukset ovat vuodessa lähes 6 milj. markkaa. Menoerä päivää kohti on lähes 30000 mk ja keskimääräiset annoskustannukset jakelupalkkioineen noin markan oppilasta kohti.

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone