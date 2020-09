Rautatiekirjakauppa pyrkii tulevaisuudessa rakentamaan entistä enemmän talokioskeja, jotka ovat saavuttaneet suosiota muualla maailmassa. Mm. Sveitsissä puolet kioskeista on talon sisään rakennettuja.­

Rautatiekirjakauppa Oy muuttaa lähivuosina Kampista Helsingin maalaiskuntaan Porin tien varteen, jonne se rakentaa uuden toimitalon.

Tämän vuoksi uusia myyntipisteitä perustetaan lähivuosina viimeaikaista hiukan vähemmän eli 30–40 vuodessa.

Erillisistä myyntikojuista siirrytään vähitellen talokioskeihin ja ostoskeskuksiin.

Tämä lehtialan erikoisliike sai alkunsa 60 vuotta sitten, jolloin se palveli junamatkustajien lukutarpeita ja rautateiden lehtijakelua.

Tänään yhtiö on laajentunut rautatieasemilta linja-autoasemille, ostoskeskuksiin, vilkkaille liikeväylille.

Yli 90 prosenttia lehtien irtonumeromyynnistä kulkee sen kautta.

KOP hävisi Ryysyrannan huutokaupan

Hämeenlinna (HS)

Suomen tunnetuin omakotitalo, laulaja Antti Hammarbergin alias Irwin Goodmanin Ryysyranta vaihtoi tiistaina Hattulassa omistajaa.

Huutokaupassa tehtiin vain kaksi tarjousta.

Ensimmäisen huudon esitti Irwiniä 139 000 markalla velkonut KOP, joka tarjosi loistotalosta 153 000 mk.

Iittalalainen säiliöautoliikennöitsijä Aarne Koskelainen korotti 500 markalla ja sai talon omakseen.

Ensimmäiset liikennevalot Kuopioon

Kuopio (HS)

Kuopiolaiset saavat ensimmäiset liikennevalonsa vaaralliseksi muodostuneeseen Kuopion ohiajotien ja Puistokadun risteykseen.

Risteyksen liikennejärjestelyjen puolesta on tehty kaksi valtuustoaloitetta sen jälkeen, kun eräs pikkulapsi loukkaantui siinä vakavasti koulumatkallaan viime keväänä.

Tänä syksynä risteyksessä on ehtinyt sattua jo ainakin kaksi liikennesurmaa.

Oma talo Tampereen Popteatterille

Tampereen Popteatterin suunnitelmiin kuuluu valmistaa lasten popsatu Peppi Pitkätossu Tampereen Teatteria varten sekä tuottaa näyttämölle englantilainen rockooppera, Tim Ricen ja Andrew Lloyd Webberin Jeesus Kristus – Supertähti, joka kuultiin äänitteenä Kalevan kirkossa Teatterikesän aikana elokuussa.

Popteatteri saa Tampereelle oman talon, johon tulee kokeiluteatteri, diskoteekki sekä harjoitustiloja.

Avajaiset ovat marraskuussa.

Syyskauden alkajaisiksi Popteatteri on kiinnittänyt oman teatteriorkesterin, joka koostuu Hairista ja Salvationista tutun Matthews-yhtyeen soittajista.

Uuden Apostolit-nimisen orkesterin kapellimestarina toimii Risto Hiltunen.

Cliff jälleen Suomessa

Laulaja Cliff Richard on jälleen Suomessa.

Tällä kertaa syynä on BBC:n ja Ruotsin radion kuvausryhmän teon alla oleva viihdeohjelma ”Cliff In Skandinavia”, jossa Cliff kiertää Pohjolaa ja löytää kauniita tyttöjä.

Suomalaiseksi sankarittareksi on valittu tanssijatar Pirjo Viitanen.

Ensimmäinen kuvauskohde Suomessa oli Helsingin Olympiastadion ja torstaina siirrytään Tampereelle ja Sääksmäelle.

Cliff Richardin ohella esiintyvät Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa tehtävässä ohjelmassa englannitar Una Stubbs ja kitaristi Hank Marvin.

Ohjelma on tarkoitus esittää näissä maissa sekä Englannissa joulun tienoilla.

Kaikki paprikat eivät ole tulisia

On aivan väärä käsitys, että paprika kuin paprika on polttavan tulisen makuinen.

Ehkä tämä omalta osaltaan on vaikuttanut, ettei paprikaa edes uskalleta ostaa ja maistaa.

Paprikaa on kuitenkin useaa eri lajia, joista miedoimman makuiset ns. makeat paprikat soveltuvat hyvin vihannesten tapaan käytettäviksi.

Eräs suomalainen paprikanviljelijä kertoi lastensa pistelevän paprikaa poskeensa kuin mitä tahansa hedelmää.

Suomalainen paprika onkin usein makeaa ja käy sellaisenaan juustotarjottimella ja salaateissa.

Ainoa ikävä puoli on sen korkea hinta.

Huomattavasti halvempia ovat unkarilaiset paprikat, joita nyt on rinnan kotimaisten kanssa.

Ensimmäiset Fiatit valmiina Neuvostoliitossa

Moskova (TASS)

Ensimmäiset henkilöautot ovat valmistuneet Volgan varrella sijaitsevasta Togliattin autotehtaasta, ilmoitettiin Moskovassa.

Italialaisen Fiat-yhtymän kanssa solmittiin elokuussa 1966 sopimus autotehtaan rakentamisesta.

Tehtaan tuotantokapasiteetiksi on suunniteltu 660 000 autoa vuodessa.

Käynnistystyöt ja tehtaan koneiden asennus ovat kuitenkin vielä kesken.

Tämän vuoden loppuun mennessä tehtaasta valmistuu yli 20 000 autoa.

Tanskassa poltetaan eniten sikareja

Kööpenhamina (UPI)

”Viis naisellisuudesta”, sanoi sikariaan tuprutteleva nainen.

”Tiedättekö parempaa tapaa päättää hyvä lounas?”

Samaa mieltä on ainakin yksi kymmenestä sikaria polttavasta tanskalaisesta naisesta.

Tanskalaiset ovat tottuneet sikaria tuprutteleviin naisiin, sillä tanskattaret ovat polttaneet sikareita niin kauan kuin muistetaan.

”En tiedä miksi tanskalaiset naiset ovat ainoita Skandinaviassa, jotka polttavat sikareja ja pikkusikareja. Paras vastaus minkä voin antaa on se, että tanskalaiset naiset tunsivat itsensä vapaammiksi kuin pohjoiset sisarensa ja ottivat sikarin polttotavan osoittaakseen itsenäisyyttään”, vastasi eräs sikarinvalmistaja.

Naisista itsestään ei ole paljon apua.

Heidän vastauksensa kysymykseen sikarinpolttamisen syistä on hyvin yksinkertainen: ”Minä pidän niistä”.

Peruukki sotilailla vapaa-aikoina

Lontoo (AP)

Olkapäille ulottuvat hiukset, pulisongit ja riippuvat viikset – tämä on uusi muoti Yhdysvaltojen ilmavoimien miehille Englannissa.

Sen tarkoituksena on auttaa heitä sulautumaan paikallisiin asukkaisiin vapaa-aikoinaan.

Mutta samalla hetkellä kun he astuvat palvelukseen, lentää irtotukka päästä ja hiukset ovat lyhyet takaa ja sivuilta perinteelliseen tapaan.

– –

Miehet olivat valittaneet, että heidän sotilaallisesti leikattu tukkansa sai heidät tuntemaan itsensä ulkopuolisiksi englantilaisissa diskoteekeissa ja vastaavissa vapaa-ajan viettopaikoissa.

Eräs ilmavoimien edustaja sanoi, ettei ole mitään syytä kieltää miehiltä irtohiuksia, jos he tuntevat tulevansa paremmin hyväksytyiksi palveluksen ulkopuolella.

”Meistä on hauskaa antaa miesten toteuttaa tämä idea. Niin kauan kuin he eivät tee mitään laitonta tai mitään, mikä vahingoittaisi sotapalvelusta, he voivat hyvin olla näin vapaa-aikoinaan.”

