Valkoisen cardigantyyppisen jakun materiaali on polyuretania, knickerit ovat valkoista velvetonia. Valmistaja Piironen Oy, joka hyvällä menestyksellä oli mukana Kööpenhaminan muotiviikolla.­

Keskiviikkona päättynyt Kööpenhaminan Skandinaavinen muotiviikko sai hieman yllättävän päätöksen sen sihteeristön antaman lausunnon johdosta.

Tässä lausunnossaan sihteeristö lyhyesti toteaa, että suomalaisia näytteillepanijoita lukuunottamatta kaikki muut osallistujat ovat olleet muotiviikon tuloksiin tyytyväiset.

Sihteeristö ilmoittaa, että suomalaiset myivät keskimäärin vähemmän kuin muut, ja uskoo tämän johtuneen pääasiassa Suomen huonosta sijainnista.

– –

Markkinointijohtaja Simo Knaster Pallo-Paita Oy:stä totesi lyhyesti, että kyseinen lausunto vaikuttaa perin oudolta.

”Me myimme tällä kertaa kaksi kertaa sen määrän minkä viime keväänä.”

Kaikki suomalaisvalmistajat, joilta asiaa tiedustelimme, olivat kyllä yhtä mieltä siitä, että järjestelyissä oli runsaasti toivomisen varaa.

Kokoomus luo radion tarkkailuverkoston

Kokoomus aikoo luoda radion ja television ohjelmien tarkkailuverkoston, jonka välityksellä se pyrkii keräämään täsmällisiä tietoja eri ohjelmien saamasta vastaanotosta.

Näin ilmoitettiin kokoomuksen radio- ja tv-toimikunnan kokouksesta.

Tarkkailuverkoston keräämän materiaalin pohjalta voivat yleisradion hallintoneuvoston ja ohjelmaneuvostojen jäsenet suorittaa entistä tehokkaammin tehtäviään, toimikunta ilmoitti.

– –

Toimikunta ilmoitti paheksuvansa ”erittäin jyrkästi” tv-2:n ajankohtaistoimituksen sanomalehtien päätoimittajille lähettämää kirjelmää, jossa kuluttajavalistuksen nimissä kysellään tietoja mm. toimittajien poliittisista asenteista.

Menettelyä pidettiin ennenkuulumattomana ja vaadittiin, että asia selvitetään perinpohjaisesti.

Urheilukiista a-studiossa

TV 1:n uudessa ajankohtaiskatsauksessa käsitellään tänään klo 22.00 kolmea aihetta: edustusurheilijoittemme ja urheiluliiton välistä kiistaa, presidentti Kekkosen haastattelulausuntoa oikeuslaitoksemme tilasta sekä tulevia kirkkovaaleja.

Leo Matiksen ja Arto Tuovisen tuottaman ”a-studion” ensimmäisenä aiheena on suomalaisen yleisurheilun kuuma kesä ja sen jälkiselvittelyt.

Edustusurheilijoittemme ja liiton välistä kiistaa selvittelevät studiossa keihäänheiton voimakaksikkomme Pauli Nevala ja Jorma Kinnunen sekä puheenjohtaja Jukka Uunila ja koulutuspäällikkö Seppo Nuuttila.

Naapurilähiö ohi Peyton Placen

”Naapurilähiö” on kivunnut Mainos-Television suosituimmaksi sarjaohjelmaksi.

Tämä ilmenee Mainos-Television toimeksiannosta tehdyssä tutkimuksessa.

Samanlainen tutkimus tehtiin vajaa vuosi sitten, jolloin ”Peyton Place” oli suosituin.

Nyt on myös ”High Chaparral” mennyt ”Peyton Placen” ohi.

Neljänneksi suosituin sarja on ”Lauantai-ilta MTV:ssä”, viidenneksi suosituin ”Ihmeellinen luonto” ja kuudentena ”Hanski”.

Presidentti Kekkosen puheita englanniksi

Englantilainen kustantaja William Heinemann Ltd. julkaisee syyskuun lopulla englanninkielisen laitoksen presidentti Urho Kekkosen puheista.

Teoksen nimenä on ”Neutrality – The Finnish Position” ja sen on Urho Kekkosen puheiden suomalaisen laitoksen pohjalta toimittanut Tuomas Vilkuna.

Teos, johon liittyy professori Jan-Magnus Janssonin esipuhe, sisältää presidentti Kekkosen puheita vuodesta 1943 aina vuoteen 1969.

Punos katoaa viinipullon ympäriltä

Perinteellinen koriinpunottu fiaskopullo tulee lähivuosina katoamaan viiniliikkeiden hyllyiltä.

Ensimmäinen Chianti-valkoviini on jo siirtynyt tavalliseen pullotukseen ja on Alkon syysuutuuksien joukossa.

Fiaskopullo sai alkunsa tarun mukaan siten, että lasinpuhaltaja aikoinaan pulloa puhaltaessaan sattui nikottelemaan.

Pullosta tuli fiasko eli se ei pysynyt pystyssä.

Kekseliäät italialaiset punoivat pullon ympärille korin ja tästä tulikin hyvä myyntivaltti.

Alkon myyntinäyttelyn esimies Ilmari Melkinen kertoi, että koriin punotut pullot tulevat katoamaan vanhojen koreja punovien mummojen kuoltua.

Toscanassa on käsityö halpaa, mutta ammattitaitoisten työntekijöiden vähentyessä jouduttaisiin korit valmistamaan koneellisesti tai turvautumaan kalliimpaan työvoimaan.

Sen verran on hullun vikaa, sanoo Häkkinen

Suomalaisessa on sen verran hullun vikaa, että alppilajit sopivat hänelle.

Pujottelijoiden leirivalmentajana toimiva Kalevi Häkkinen uskoo suomalaiseen alppihiihtäjään kuin lakikirjaan.

”Jos systemaattiseen harjoitteluun taataan kunnon edellytykset, pystymme kilpailemaan kansainvälisten huippujen kanssa”, väittää Häkkinen, joka on juuri pitänyt edustuslaskijoille testaus- ja peruskuntoleirin.

”Leirejä pitäisi kuitenkin kesän aikana olla vähintään kolme, jotta laskijat pysyisivät paremmin valmentajan ohjauksessa. Vuokatissa pidetyn leirin aikana havaitsimme, että kärkijoukko on tiivistynyt. Suuret erot miesten välillä ovat hävinneet”.

Pelellä ei pulaa rahasta

Rio de Janeiro (Reuter-AFP)

Brasilialainen jalkapallotähti Pele pyytää noin 30 000 markan kuukausipalkkaa ja lisäksi erilliset ottelukorvaukset uusiakseen sopimuksensa Santosin kanssa, ilmoitti eräs seuran virkailijoista keskiviikkona julkaistussa haastattelussa.

Tähän saakka Pelen palkka on ollut tarkasti vartioitu salaisuus.

Rio de Janeirossa ilmestyvässä sanomalehdessä Correio de Manhassa julkaistussa artikkelissa Santosin entinen varapuheenjohtaja Aurosto da Silva näyttää kuitenkin rikkoneen perinteisen salaisuuden.

Lehti kertoi da Silvan lausuneen ottelukorvauksen suuruudeksi noin 12 500 markkaa jokaisesta kamppailusta.

Pelen sopimus uusittaneen ensi kuussa.

HS

Koonnut: Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone