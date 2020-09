Yksi niitä harvoja naisia, joille murha on ollut kannattava yritys, on Agatha Christie, joka tänään täyttää 80 vuotta.

”Olen säilynyt oikein hyvin, eikö totta? Olen kai osannut pitää puoleni”, sanoo Agatha Christie (yksityiselämässään Lady Mallowan, tunnetun arkeologin, Sir Max Mallonwanin puoliso). Hän on hilpeä, touhukas nainen, jolla on hätkähdyttävä valkoinen tukka, sukkela ja eloisa mieli. Toisaalta hänelle on leimallista syvä ujous, jonka ansiosta häntä olisi helpompi kuvitella järjestelemässä kukkia kirkossa kuin esiintymässä maailman rikoskertomusten kuningattarena. – –

Kauhistelisiko hänen kuuluisa hahmonsa neiti Marple nykyajan nuorison vapautta? ”Ei toki. Vanhat ihmiset ovat itse nähneet liian paljon kauhistellakseen mitään. Keskipolvi sen sijaan kohottaa kätensä ja pöyristelee.”

"Henkilökohtaisesti minä kuitenkin säälin tämän päivän nuoria naisia. Heidän vapaudestaan on tullut bumerangi. Heidän on niin helppoa solmia rakkaussuhteita ja kulua näytteillä. Nykyisin tytöt alkavat seurustella vakituisesti kovin aikaisin, ja sitten he jäävät ansaan. Minun aikanani tyttöjen, joilla ei ollut rahaa, piti odottaa, ja se oli hyvin terveellistä. Nykyisin joka tytöllä on oma uransa, ja jos hänen poikaystävänsä yhä opiskelee eikä ansaitse mitään, tyttö on valmis elättämään heidät molemmat.”

Suurin muutos, mitä Agatha Christie on kirjallisessa maailmassa kokenut, koskee tapaa millä hänen kirjojansa myydään. Nyt hänen teoksiaan kaupitellaan ostoskeskuksissa papupurkkipinojen vierellä. ”Ja on raivostuttavaa nähdä kirjoja ikäänkuin häkkiin tungettuina. Pian kai niitä myydään lihakaupassakin.”

Karkkila varoittaa tupakoinnin vaaroista

Tupakointia vastustetaan Karkkilassa ensi viikolla. Viikon aikana jakaa kauppalan raittiuslautakunta kaikkiin koteihin tupakanpolton vaaroista kertovan lehtisen.

Kauppalan huoneistoihin asetetaan viikoksi julisteet, joissa kehoitetaan pidättäytymään tupakanpoltosta.

Päätettäessä terveydenhoitolautakunnassa kehoitusten sanamuodosta oltiin jyrkimmissä kannanotoissa sitä mieltä, että tupakointi tulisi kieltää ikiajoiksi kaikissa kauppalan huoneistoissa sekä puistoissa. Näin jyrkkää kieltoa ei lautakunnan enemmistö kuitenkaan ollut valmis hyväksymään.

Satamalaitos ei sallisi asuntoja Hernesaareen

Helsingin satamalaitos vastustaa Hernesaaren ranta-alueelle suunnitellun asuntoalueen rakentamista, koska se vähentäisi sataman laajentamismahdollisuuksia. Myös käyttäjät, Hernesaaren sataman eräät autotuontiliikkeet, vastustavat suunnitelmaa.

Keskus-Sato Oy.n suunnitelmissa on ollut rakentaa 4.000–10.000 asukkaan asuntoalue Hernesaaren rantaan täytemaalle.

Käsirahalla katon alle

Asuntotoimittajaltamme

Vähittäismaksu asunnonostossa on jo sinänsä puoleensavetävä ajatus. Mutta asuntoja ei voi ryhtyä myymään osamaksulla yhtä helposti kuin jääkaappeja tai televisiolta. Osamaksu on käsitteenä houkutteleva. Mutta kysymyksessä on niin suuret rahat, että siihen on saatava uutta sisältöä.

Varsinainen uutuus Keskus-Saton piirustuksissa onkin lainarasituksen tasoittaminen. Alkuvuosien taloudellinen ahdinko pakottaa nykyisen asuntosäästäjän tarpeettoman kireälle. Kun varallisuustaso kymmenen vuoden kuluttua suo enemmän pelivaraa, lainat ovat tulleet maksetuksi.

Toinen realiteetti sisältyy selvemmin vähittäismaksun ideaan: asuntoa ryhdytään toden teolla maksamaan vasta sitten kun siihen jo on muutettu. Entisen asunnon vuokra on silloin pois pelistä.

Kolmas realiteetti liittyy pääomamarkkinoihin. Pankkimiehet tuskin ovat yhtä ihastuneita asuntojen osamaksukauppaan. Kuitenkin asuntojen osamaksukauppa olisi kansantaloudellisesti paljon terveempää kuin autojen rahoitus vähittäismaksuin.

Tekniikka etusijalle ylimmässä opetuksessa

Lappeenranta (HS)

Tekniikan asettamista muutamaksi vuodeksi etusijalle ylimmässä opetuksessamme esitti Lappeenrannan Teknillisen koulun rehtori, prof. Viljo Immonen puhuessaan korkeakoulun toisen lukuvuoden avajaisissa maanantaina Lappeenrannassa.

Hän mainitsi, että akateeminen loppututkinto ei saa olla mikään itsetarkoitus, vaan että tämän tason tutkintoja olisi suoritettava talouselämämme ja hyvinvointimme sanelemassa tahdissa.

”Asetettakoon nyt siis tekniikka muutamien vuosien ajaksi etusijalle ja velvoitettakoon, se luonnontieteitä hyväksikäyttäen nopeasti puhdistamaan maa, vesi ja ilma sekä kauppa- ja taloustieteiden avulla kohentamaan talouselämämme kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.” – –

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

