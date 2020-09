Helsinki ja sen messut ovat varsin sopiva idän ja lännen kauppamiesten kohtauspaikka, vakuutettiin viidensien kansainvälisten messujen avajaisissa torstaina Pallokentällä. Tätä todistaa jo runsas ulkomainen osanotto messuille, joilla todettiin olevan kansallinenkin tehtävä: ne ovat valtaväylä Suomen markkinoille.

Viimeisiä yleismessuja oli kokoontunut avaamaan pari tuhatta kutsuvierasta. Heidän joukossaan oli tasavallan kolme korkeinta: presidentti, eduskunnan puhemies ja pääministeri. Presidentti ehtikin suorittaa tavanomaisen messukierroksensa ennen kuin kello tuli neljä ja porteille kerääntynyt yleisö rynnisti sisään. – –

Länsi-Saksan osastolla presidentille esiteltiin myös tanssiva muotinäytös. Sen vetäjä Lenita Airisto toivoi muidenkin suomalaismiesten pian seuraavan presidentin edustavaa pukeutumistyyliä.

Tällä osastolla presidentti kävi myös pika pikaa tutustumassa multivision heijastamiin kuviin.

Lisää lentokenttiä tulee mutta ei valtion varoilla

Valtio ei tulevaisuudessa vähällä ryhdy lentokentän rakentajaksi. Se katsoo Suomessa olevan isoja kenttiä jo riittämiin, jopa runsaammin kuin monissa muissa vastaavankokoisissa maissa. Sen sijaan valtio katselee suopein silmin niitä yksityisiä tai kunnallisia kenttärakennushankkeita, joita parhaillaan on vireillä.

Suomessa on tällä hetkellä 20 miehitettyä lentokenttää, ts. kenttää, joilla on vakituista henkilökuntaa. Lisäksi on parikymmentä sellaista kenttää, joilla henkilökuntaa ei ole ja viime aikoina on syntynyt parikymmentä yksityistä ja kunnallista kenttää ja varalaskukenttiä maanteille.

Aikataulun mukaista lentoliikennettä on nykyisin kuudellatoista kentällä. Näiden lisäksi on vilkkain yleisilmailun kenttä Malmi ja kolme ilmavoimien käytössä olevaa kenttää eli Utti, Kauhava ja Halli. Sotilaskäytössä ovat osittain myös eräät niistä kentistä, joille lennetään aikataulunmukaista siviililiikennettä, kuten Rovaniemi, Pori, Jyväskylä, Kuopio ja Tampere.

Uusi kenttä rakennetaan Pirkkalan kuntaan. Työt alkavat aikaisintaan 1975 ja päättyvät tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. – –

Kunnalliset kentät ovat meillä vanha perinne. Sellainen oli aikoinaan mm. Malmi, maamme vilkkain kenttä.

Tampereen nykyinen kenttä on vielä tänä päivänäkin kunnallinen, vaikka valtio on ottanut sen hoitaakseen. Useimmissa maissa ovat kentät kunnallisia ja valtio kustantaa niille lennonjohdon ja turvallisuuspalvelun.

Meillä Suomessa onkin valtion osuus kenttien hoidossa tavallista suurempi ja kunnat pääsevät verraten vähällä, kuten maa-alueen lunastamisella.

The Beatles putoaa Led Zeppelin kärkeen

Yli kahdeksan vuotta pop-musiikkia hallinnut The Beatles-yhtye on saanut äskettäin väistyä syrjään Led Zeppelin-yhtyeen tieltä, ilmenee alan erikoislehden Melody Makerin epävirallisesta mielipidetutkimuksesta.

Suosikkilistalla aikaisemmin varsin hyvin menestynyt yhtye Rolling Stones putosi myös ja on nyt vasta kuudennella sijalla. Suosikkilista julkaistaan lehden jokaisessa numerossa lukijoiden lähettämien kirjeiden perusteella. Led Zeppelinin laulusolisti Robert Plant on yhtyeen mukana kivunnut ensimmäiselle sijalle laulajien arvojärjestyksessä.

Kansainvälisellä arvolistalla Bob Dylan oli miesten listan kärjessä ja naissolisteista oli pidetyin Joni Mitchell Rose. (UPI)

Suomesta osia ydinvoimalaan 37 miljoonalla

Suomalaiset toimittavat Loviisan atomivoimalaitokseen osia kaikkiaan runsaan 37 miljoonan markan arvosta. Torstaina allekirjoitetun sopimuksen mukaan Finnatom toimittaa mm. säteily valvontajärjestelmän, lauhdeveden käsittelylaitoksen sekä merivesilämmönvaihtimet.

Sopimus, joka torstaina allekirjoitettiin Finnatomin ja Technopromexportin välillä merkitsee oven avautumista idän markkinoille.

Laivayhteys Porista Ruotsiin ensi kesänä

Oy Vaasa–Umeån johtokunta päätti avata ensi kesänä liikenteen Pohjanlahden yli myös Porin ja Sundsvallin välillä. Ensimmäinen autolautta kummikaupungista toiseen purjehtii 15. kesäkuuta.

Samalla päätettiin lisätä päivittäisiä vuoroja Vaasan ja Sundsvallin välisessä liikenteessä. Vaasa–Umeån neljä autolauttaa tekevät ensi vuonna keskikesällä tähänastisen yhdeksän asemesta yksitoista Pohjanlahden ylitystä: kolme edestakaista Vaasan ja Uumajan välillä, yhden meno- tai paluupurjehduksen Örnsköldsvikiin, kolme Vaasan ja Sundsvallin välillä ja yhden meno- tai paluuylityksen Pori–Sundsvallin reitillä.

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

