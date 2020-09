Juuri pahimpaan ruuhka-aikaan ajoittunut kaatosade sotki tiistaiaamuna Helsingin keskustan liikenteen ja aiheutti vuoden kovimman työpäivän kaupungin viemärimiehille.

Kahden aamutunnin aikana Helsinkiin ryöppysi vettä 17 millimetriä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan määrän ylittävät vain pahimmat ukkoskuurot.

Sade kasteli kellareita ja toi tulvia eri puolille kaupunkia.

Varsinaisesti kello kahdeksan ja kymmenen välille keskittyneet ryöpyt kastelivat vaatesäkkejä Kaartin pataljoonan varastolla.

Hesperian kadun päässä sortui kolmisen metriä maata ja Vallilassa jäi muuan huoltoasema keskelle yli koko pihan ulottuvaa lammikkoa.

– –

Rakennusmestari Ansio Antman kaupungin rakennusvirastosta sanoi, että viemäreitä hoitaville miehille tiistai oli pahin päivä lähes kymmeneen vuoteen.

Keskustan vanhat viemärit eivät pystyneet vetämään liian äkkiä tullutta vettä.

”Ei tässä ole edes kahvilla ehtinyt käydä. Aamusta alkaen meiltä on ollut yli 40 miestä avaamassa viemäreitä. Ja nämä ryhmät joutuvat paiskimaan myös ylitöitä,” Antman kertoi.

Uudellamaalla eniten kotitalouskoneita

Uudellamaalla on enemmän kotitalouskoneita kuin muualla maassa.

Uusmaalaisissa maatilatalouksissa on pakastin seitsemänneksi yleisin talouskone, mutta 90 prosentilla on pyykinpesukone, jääkaappi ja pölynimuri.

Uudenmaan Maatalouskeskuksen tekemään kotitalouskoneita koskevaan tiedusteluun vastasi 296 taloutta, joten läpileikkausta ei ole koko Uudenmaan alueesta saatu, vaikkakin jokainen pitäjä on edustettuna.

Suomen Sähkölaitosyhdistyksen mukaan on Suomen talouksista 71 prosentilla jääkaappi, 60 prosentilla pyykinpesukone ja pölynimuri.

Vastaava luku Uudellamaalla on 90 prosenttia.

Neljänneksi yleisin kone on sähkövatkain, joka on kolmella emännällä neljästä.

Pakastin, mankeli ja pyykkilinko on 40 prosentilla talouksista.

Keittiön yleiskoneita kuten grillejä, leivänpaahtimia, automaattiliesiä, astianpesukoneita ja silityskoneita on alle 10 prosentilla emännistä.

Kirkko ja uskonvapaus

Meidän yhteiskunnassamme on normaalia se, että kuuluu kirkkoon, vaikkei käykään siellä koskaan.

Epänormaalia on sen sijaan se, että ei kuulu kirkkoon tai käy siellä ahkerasti.

Näin sanoo pastori Juhani Simojoki.

”Oman etunsa mukaista on kuulua kirkkoon olipa kuinka kristitty tai epäkristitty tahansa,” sanoo Hilkka Eklund, joka on suunnitellut tänään klo 20.35 ykkösverkossa nähtävän ohjelman ”Vapaus uskoa.”

Ohjelmassa käsitellään uskonnollisuuden asemaa yhteiskunnassa ja sitä, toteutuuko uskonnonvapauslaki.

Suomalaisistahan noin 92 prosenttia kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon, mutta vain pieni osa käy kirkossa säännöllisesti tai harrastaa muuten kirkollista toimintaa.

Siviilirekisteriin kuuluu noin viisi prosenttia.

Takiaispallon tekijät vetoavat sensuuriin

Takiaispallo-elokuvan tekijät anovat muutosta Valtion elokuvatarkastamon päätökseen, joka kieltää alle 16-vuotiailta katsojilta elokuvan Takiaispallo.

Elokuvan tuottajan Filmi-Jatan toimitusjohtaja Pentti Helanteen ja ohjaajan Veli-Matti Saikkosen mielestä päätös on käsittämätön, koska Takiaispallo on sisällöltään erittäin totuudenmukainen yhteiskunnallinen kuvaus erään suomalaisen työnjohtajaperheen normaalista elämästä ja niistä ristiriidoista, joita tämän perheen piirissä syntyy nuorten ja vanhempien välillä.

”Emme voi ymmärtää, miksi Valtion elokuvatarkastamo kieltää elokuvan esittämisen arvostelukykyiselle nuorisolle, jonka omaa elämänpiiriä käsittelee noin kolmasosa koko Takiaispallosta”, sanotaan julkisessa vetoomuksessa sensuuriviranomaisille.

”Pidämme kieltoa nuorisoa kohtaan suunnattuna ennakkoluulona ja vihamielisyyden osoituksena, joka tuntuu käsittämättömän vanhanaikaiselta vuonna 1970”.

Midi ja sille vaihtoehtoja

Midi on uusin pituus, josta on tulossa kuluttajan päänsärky, koska kauppa ja valmistajat ovat joutuneet lähes paniikinomaiseen tilaan.

Kaikki naiset eivät halua midiä ja miksi heidän pitäisi.

Toivomme, että kauppa tarjoaisi meille vaihtoehtoja, muita mahdollisuuksia tänä pukeutumisen demokratian luvattuna aikana.

Valmistajat huokailevat jokaisen näytöksensä alussa, että kuluttajat ovat niin huolissaan helman pituudesta.

Kun vähän aikaa on kuunnellut huokailuja, vahvistuu kyllä se käsitys, että valmistajat itse ovat mainitusta pituudesta eniten huolestuneita.

Vaikuttaa siltä kuin se olisi syrjäyttänyt kaikki muut ongelmat, kuin olisi paneuduttu vain siihen.

Ja sen totisesti huomaa monessa kohdin.

– –

Tarkoitukseni ei ole lyödä midiä matalaksi, mutta mielestäni on väärin, että valmistajat ja kauppa yhdessä päättävät, mitä kuluttaja haluaa.

Nykyinen muoti on nimenomaan valinnan vapautta.

On kuitenkin syytä pelätä, että meille tarjotaan valittavaksi vain pitkä tai vielä pitempi.

Opposition hyökkäykset Palmea vastaan kiihtyvät

Tukholma (Kari Kallio)

Viimeisen vaaliviikon kääntyessä jo takakaarteeseen leikkivät ruotsalaiset poliitikot korkean tason kuurupiiloa.

Samanaikaisesti oppositiopuolueiden hyökkäykset pääministeri Olof Palmea vastaan kiihtyvät.

– –

Kampanjan huumassa yksi ja toinen poliitikko on tullut sanoneeksi kärjekkäitä asioita vastapelureistaan.

Eniten tästä taudista tuntuu kärsineen pääministeri Olof Palme, joka nyt on joutunut porvarilehdistön ankaran vastaiskun kohteeksi.

– –

”Kaksinkertaisen paineen alla eivät herra Palmen hermot selvästikään ole kestäneet. Jo aikaisemmin havaittavissa ollut hillitön röyhkeys on tiukan paikan tullen käynyt yhä silmiinpistävämmäksi”, huomauttaa Svenska Dagbladet.

Tämän jälkeen lehti kertoo, kuinka Palme on sanonut, että hänen on yhtä vaikea verrata kokoomuksen varapuheenjohtajaa Gösta Bomania ja kommunistien C. H. Hermanssonia kuin ruttoa ja koleraa.

Lehti arvelee, että ilmaus tulee ehkä aina seuraamaan Palmea varjon lailla.

Pilailu ei sovi eduskuntatyöhön

Jälleen on kaksi kansanedustajaa osoittanut, millainen sirkus eduskuntamme on.

Varapuhemiehen vaalissa oli kahteen lippuun kirjoitettu Vihannes Jorolainen.

Vaikka vaalin tulos olisi etukäteen kuinka itsestään selvä, ei moinen pelleily kerta kaikkiaan sovi eduskuntaan.

Mahtoi pääsihteeri Salervo hävetä edustajien puolesta joutuessaan julistamaan vaalin tuloksen.

Eduskunnan arvovallasta on puhuttu paljon; moinen käytös ei ainakaan paranna valitsijoiden käsitystä edustajista.

Salervo jätti mainitsematta, oliko joku edustajista mahdollisesti kuvittanut äänestyslippunsa.

Kansanedustajat käytöskouluun

HS

Koonnut: Kari Lankinen

