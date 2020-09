Kuusamon häkkikarhu oli vain hetken bingovoittajan palkintona. Pelin järjestäjä, paikallinen nuorkauppakamari, osti nallen takaisin omistukseensa 1500 markalla. Karhun kohtalo on epäselvä: vaihtoehtona on kuolema tai vapaus luonnossa.­

Kuusamo (Jaakko Pihlaja)

Vain hetken sai kuusamolainen kaivinkoneen kuljettaja Reijo Liikanen tuntea, millaista on olla elävän karhun omistajana voitettuaan Eino S. Revon nimeä kantavan kontion karhujuhlien kohua herättäneessä karhubingossa. Kuusamon nuorkauppakamari osti palkintokarhun heti takaisin 1500 markan hinnasta.

Maanantaina päätetään, kiistellyn karhun kohtalo lopullisesti: vapauteen tai luoti otsaan, vangittuna eläintä ei pidetä.

Karhun möyrytessä häkissään kuorma-auton lavalla Kuusamon Nilonkankaalla pyöri bingohäkki teatteritalolla lähes tuhannen pelaajan rastiessa rivejä lipukkeista. Kuudennen pelikierroksen päätti Reijo Liikasen riemukas huuto: bingo. 2300 markalla Korppikerholta palkinnoksi ostettu karhu, joka erehtyi häkkiin Kuusamon Tammelassa alkukesällä, löysi omistajansa.

Pusulan nuorilla telttaprotesti

Karkkila (HS)

Teltta on ainoa paikka, jossa Pusulan nuoriso voi kokoontua. Näin väittävät pitäjän nuoret. He pystyttivät sanojensa tueksi muutaman teltan keskelle kirkonkylää sunnuntaina iltapäivällä. Iskulauseita lukemaan tuli myös Pusulan nuorisotyölautakunnan puheenjohtaja, joka lupaa ensitilassa kutsua lautakunnan kokoon miettimään nuorison toivomuksia.

Pusulan nuoriso sai protestilleen ratkaisevan aiheen siltä, että kirkonkylän ainoa baari muutama kuukausi sitten suljettiin. Baarin vuokraaja muutti pois ja uutta ei ole ilmestynyt tilalle. Nuoret ovat yrittäneet kokoontua erään liiketalon portailla, mutta väittävät saaneensa jopa likavettä päälleen.

Arviot EEC-jäsenyyden hinnasta yhä epämääräisiä

Lontoo (Erkki Arni)

”Liittyminen Euroopan talousyhteisöön niillä ehdoilla, jotka nykyoloissa todennäköisesti saataisiin, olisi Englannin työväenluokalle tuhoisin isku sitten suuren pulakauden” – aikakauslehti New Statesman. ”Todellinen hinta Euroopan talousyhteisön ulkopuolelle jäämisestä tulee olemaan se, että Englannista tulee Euroopan köyhä mies” – puheenvuoro Englannin ammattiyhdistysten keskusliiton vuosikokouksessa.

Näihin kahteen kannanottoon kiteytyy se tapa, millä Englannissa suhtaudutaan kysymykseen liittymisestä EEC:hen: Englannilla ei ole varaa liittyä EEC:hen – Englannilla ei ole varaa olla liittymättä EEC:hen.

Mr. Maailma miehen valttina räjähtelevät muskelit

Columbus, Ohio (HS)

Painonnoston maailmanmestaruuskilpailujen yhteydessä pidetään myös Mr. Maailma-kilpailut. Ne ovat eriskummallisin tilaisuus, mihin ihmislapsi saattaa ajatella joutuvansa: Täpötäyden salin edessä pullistelevat jätkät vuorotellen lihaksiaan ja yrittävät näyttää, ...eivät ainakaan ihmisiltä! Johan on markkinat!

Mr. Maailma-tittelistä kilpaillaan kahdessa sarjassa, harrastelijat ja ammattilaiset erikseen. Harrastelijat ovat niitä, joilla ei sentään ole pelkkää höyryä päässään, vaan ovat älynneet hankkia itselleen muunkin ammatin kuin lihasten pullistamisen. Voivat nimittäin tilit olla hieman heikkoja tuossa 60 vuoden iässä, jos ei aikoinaan ole opetellut mitään muuta kuin muskelien näyttämistä.

Tiedemiesten joukkoerotus Slovakiassa

Praha (AP)

Slovakiassa ilmoitettiin lauantai-iltana tieteellisten laitosten ja niiden johtajien joukkoerotuksesta. Tshekkoslovakian radio sanoi Bratislavassa olevan Slovakian tiedeakatemian erottaneen kaikkien tieteellisten toimikuntiensa ja laitostensa johtajat.

Toimikuntien työ on pysähdyksissä siihen saakka, kunnes uudet puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat aloittavat työnsä 1. lokakuuta.

Tieteellisten laitosten uudet johtajat ryhtyvät hoitamaan tehtäviään maanantaina.

Agalta kannettava ularadiopuhelinasema

Oy Aga Ab:n Kilon tuotekehittelylaboratoriossa on suunniteltu kannettava ularadiopuhelinasema. Kysymyksessä on ammattikäyttöön tarkoitettu, Vhf- eli ula-aalloilla toimiva järjestelmä, jonka käytön edellytyksenä on posti- ja lennätinhallituksen tarkoin määritelty radiopuhelintaajuus liikennelupineen.

Asemasta saadaan hyvä puheyhteys toiseen samanlaiseen kannettavaan asemaan jopa yli 20 km:n etäisyydeltä ja kannettavasta asemasta kiinteään tukiasemaan yli 30 km:n päästä. Aseman paino paristoineen on vain 750 grammaa.

Tämän vuoden alkupuolella tapahtunutta aseman markkinoille tuloa edelsi kahden vuoden tiivis tutkimus, suunnittelu- ja kehitystyö.

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone