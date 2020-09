Siniviittauinnit keräsi kaikki Suomen parhaat nuoret Tapiolan raikkaaseen halliin. Vain Kuopio jätti loppukilpailut. Rata oli tyhjä eikä kirjettäkään ole kuulunut.

Parhaat olivat paikalla. He myös erottuivat. Osa huipuista urakoi, osa teki ennätyksiä. Mutta kaikilla Siniviitan omistajilla on samat mahdollisuudet: portti ylöspäin on avoinna. Ja kaikki eivät enää seiso ensimmäisillä askelmilla.

Siniviittoja jaettiin kahtena päivänä yhteensä 28. Toisena päivänä viittojen sisään pujottautuivat erityisen iloisina Vaasan Annukka Ahonen ja Helsingin Ari Salonen. Kumpikin näet kiri ikäkausiennätykseen. – –

Viesteissä on tunnelmaa kaksinkertaisesti. Ruletissa ovat panoksena yksilösuoritukset ja ”kapulankuljetus” yhteistoimin voittoon. Aluekarsintojen nopeimmat muodostivat joukkueet ja puolustivat eri ilmansuuntien mainetta.

”Karjalaisuus on elävää toimintaa”

”Kaikkiaan yli satatuhatta karjalaista on ollut kuluneena kesänä Karjalan Liiton suurjuhlassa ja luovutetun alueen pitäjäjuhlissa ja tämä on varsin pätevä todistus karjalaisuuden elinvoimasta”, totesi pääjohtaja Erkki Tuuli sunnuntaina Myllykosken karjalaisten 25-vuotisjuhlassa tuodessaan Karjalan Liiton onnittelut juhlivalle seuralle.

”Karjalaiset luonteenominaisuudet kuten iloisuus, joustavuus ja yhteenkuuluvaisuus ovat olennainen osa karjalaisuuden elinvoimaa. Karjalaisuus ei ole kivettynyttä, vaan elävää toimintaa. Niinpä onkin otettu ohjelmistoon jatkuvasti uusia toimintamuotoja mm. tutkimuksia, taidenäyttelyltä jne. Täten on saatu mukaan nuorta polvea, jonka mukanaolo työssä on edistymisen elinehto.”

”Helsinkiin rakennettavan Karjala-talon aikaansaaminen on edellytys karjalaisuuden laajenemiselle ja jatkuvuudelle.”

'”Radiomainontaa harkittava vakavasti”

Yleisradion taloudellisten valkeuksien hoitamista muuta tietä kuin lupamaksujen korotuksilla vaati Smp:n eduskuntasihteeri ja radion hallintoneuvoston jäsen Pekka Vennamo.

Vennamon mielestä vaikeudet on voitettava tiukalla säästäväisyydellä ja tulojen lisäämisellä muualta kuin lupamaksuista. ”On vaadittava valtion osallistumista ainakin opetusohjelmien kustannuksiin, sillä muunkin koulutustoiminnan kustantaa valtio. Yleisradion osakepääomaa on korotettava reilusti tämänhetkisten velkojen kattamiseksi. Lisäksi on vakavasti harkittava radiomainonnan aloittamista, tv:n kakkosverkon rakentamisen antamista siihen halukkaalle MTV:lle jne.”, hän esitti.

Belfastin rauha rikkoontui

Belfast (Reuter)

Kuukauden kestänyt rauhallinen kausi rikkoontui Belfastissa viikonvaihteessa, kun protestanttien ja katolisten kannattajat ottivat jälleen yhteen. Mellakoissa kuoli yksi mieshenkilö – todennäköisesti sydänhalvaukseen – ja ainakin 45 on jouduttu viemään sairaalahoitoon.

Mihin katosi lasipurkki

Vanhat lasiset säilykepurkit elävät renessanssia Raumalla, sillä erään kaupungin osuusliikkeen mukaan ovat säilömiseen olivat lasipurkit loppuneet kokonaan

Muovin tultua markkinoille on lasisten säilykepurkkien menekki laskenut valtavasti. Kaikki eivät kuitenkaan pidä muovista ja juuri he ovat nyt vaikeuksissa.

Alkusyksystäkään ei saatavissa ollut kuin kahden litran purkkeja, jotka nekin ovat tällä hetkellä kaupoista kokonaan lopussa.

Todennäköistä on, että innokkaimmatkin lasipurkin kannattajat joutuvat siirtymään muoviin.

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

