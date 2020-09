Tänä aikana, jolloin pelkkä uutuuksien perässä ryntääminen tuntuu olevan valmistajan kuin valmistajan pyrkimys, tekee hyvää havaita, että vanha kunnon Marimekko edelleen pitää hyväksi koettuja klassikkoja mallistoissaan.

Suunnilleen 30% valmistuksesta on entiselle rakentuvaa, väritys on niissä ainoa uusi asia.

Tämä prosenttiluku voisi kenties olla suurempikin, ellei vähittäisporras esittäisi toivomuksia nimenomaan uutuuksista.

– –

Tämän päivän Marimekko elää mielenkiintoista kehitysvaihetta.

Syksyn kokoelman takana on kaksi suunnittelijaa, monessa toistensa täysiä vastakohtia, toisaalta yllättäen yhteisiä piirteitä omaavia: Liisa Suvanto ja Pentti Rinta.

Viimemainittu edustaa nuorta, hieman villiä linjaa, Liisa Suvanto taas suvereenia eleganssia.

Hautajaisvieraita virtaa jännittyneeseen Kairoon

Lähes hysteerinen yli miljoonan ihmisen väkijoukko ympäröi tiistaina palatsin, jossa presidentti Gamal Abdel Nasserin ruumis oli kunniapaareilla.

Egyptin johtomiehet neuvottelivat tilanteesta erikoisistunnossa.

Joukkoliikutuksen aalto vyöryi Egyptin pääkaupunkiin Nasserin odottamattoman kuoleman jälkeen, joka ei jättänyt ketään tunnustettua johtajaa maahan.

Egyptiläiset joukot ovat hälytystilassa Suezin kanavalla.

Kairoon alkoi saapua valtionpäämiehiä ja valtuuskuntia torstain hautajaisiin.

Väliaikainen presidentti Anwar Sadat neuvotteli yli puolitoista tuntia hallituksen ja poliittisten johtajien kanssa Kubbehin tasavallan palatsissa, jossa Nasserin ruumista säilytetään.

Mitään tiedonantoa ei annettu kokouksen jälkeen, mutta siinä käsiteltiin otaksuttavasti etupäässä hautajaisjärjestelyjä.

Jimi Hendrixin kuolinsyy avoin

Amerikkalaisen rocktähden Jimi Hendrixin kuolemaa koskevassa oikeuden istunnossa todettiin maanantaina, ettei ole olemassa riittävästi todisteita hänen tarkan kuolemansyynsä määrittelemiseksi.

Oikeuslääkäri Gavin Thurston jätti syyn Hendrixin Lontoossa syyskuun 18. päivänä tapahtuneeseen kuolemaan ”avoimeksi”.

Hendrixin kiertuemanageri Jeremy Stickells sanoi, että Hendrix otti joskus unilääkkeitä ja amfetamiinia, jota käytetään vilustumiseen.

”Tietääkseni ei Hendrix käyttänyt huumausaineita. Emme puhuneet keskenämme huumausaineista, vaan liikeasioista.”

24-vuotias saksalaissyntyinen Monika Danneman sanoi tunteneensa Hendrixin viime vuoden tammikuusta saakka.

”Hän käytti voimakkaita unilääkkeitä. Hendrix ei nauttinut säännöllisesti huumausaineita, vaikka hän oli kokeillut niitä”, sanoi Danneman.

Presidentin junavaunu koeajolla

Pieksämäki (HS)

VR on tilannut Valmetilta kaksi teräsrakenteista junavaunua, joista toinen tulee valtioneuvoston ja toinen presidentin käyttöön.

Presidentin vaunu kävi jo koeajolla Pieksämäellä ja jatkoi matkaansa Tampereelle sekä Kouvolaan.

Piakkoin tasavallan päämies voi vaihtaa vuosikymmeniä käytössä olleen puuvaunun uuteen siniseen vaunuun, jonka kyljessä on järjestysnumero yksi.

Presidentin uuden vaunun lopullista tilan käyttöä ei ole vielä tarkkaan määrätty.

Parannuksia entiseen vaunuun verrattuna on kuitenkin jo tiedossa. Varsinkin keittiötilat olivat vanhassa puuvaunussa puutteelliset ja ahtaat.

Perusrakenteeltaan normaaliin kiitojunavaunuun on asennettu presidenttiä varten esimerkiksi teknisiä apuvälineitä, kuten sanelukone työskentelyä helpottamaan.

Jo päätetty uudistus on myös kemiallinen käymälä.

Tämä Ruotsissa kehitetty systeemi on siksi kallis, että tavalliset matkustajat saavat omissa vaunuissaan tyytyä suoratorvivessaan vielä pitkän aikaa.

Puolukkasadon verotus huolena pohjoisessa

Kemijärvi (HS)

Puolukoiden verolle pano pelottaa monia Pohjois-Suomen syrjäseutujen asukkaita.

Etenkin monilapsiset perheet ovat ehtineet syksyn mittaan koota tuhansia kiloja marjoja myyntiin, ja heidän mielestään marjasadot tulisi käsittää muuten taloudellisesti heikossa asemassa olevien alueiden luontaiseduksi.

”Tämä on ollut hyvä vuosi. Jokin aika takaperin ei meidän perheessä ollut enempää työtä kuin marjojakaan, nyt on molempia. Isäntä on saanut ansiotyötä ja metsä on ollut punaisena puolukoista. Ahkerasti niitä on haettukin, sen kun on vieraskuntalaisten jaloissa ehditty”, sanoo Posion tien varrella lähellä Kemijärveä asuva emäntä Aini Salmela.

Kiteen sinuttelusuositus saa kannatusta muuallakin

Kiteen kunnanvaltuusto teki suositusluontoisen päätöksen yleisestä sinuttelusta kaikkien kuntalaisten kesken.

Muiden kuntien toivottiin seuraavan perässä.

Eräät laitokset Helsingissäkin ovat siirtyneet tai ovat siirtymässä yleiseen sinutteluun.

Sinutteluun siirtymisen mahdollisuudesta ja tarpeellisuudesta on kuitenkin monta mielipidettä.

Suomen yleisradiossa yleiseen ja yhtäläiseen sinutteluun siirryttiin jo vuosia sitten.

Sinuttelupäätös julkaistiin henkilökunnan juhlassa ja lehdessä vuonna 1967 tai 1968, muistelee henkilökunnan päällikkö Rauno Koski, ”Rauno vaan”.

”Järjestelmä on pelannut hyvin, mitään häiriötä sinuttelusta ei ole ollut. Sinuttelu on Yleisradiossa aivan yleistä, eikä siitä ole kukaan tietääkseni pahastunut. En näe mitään syytä, miksi muutkin laitokset eivät voisi siirtyä sinutteluun”, Koski sanoi.

Keskiolut aiheutti ongelmia Ruotsissa

Keskiolut vapautettiin Ruotsissa 1. lokakuuta 1965, jolloin se tuli elintarvikekauppoihin.

Sen jälkeen on alkoholijuomien myynti Ruotsissa lisääntynyt 30 prosenttia.

Lähinnä on lisääntynyt keskioluen, väkioluen ja mietojen viinien myynti. Kokonaisuudessaan on oluen myynti yli kaksinkertaistunut.

Oluen myynnin lisäykseen on vaikuttanut lähinnä nuoriso, jonka keskuudessa on lisääntynyt myös keskioluen väärinkäyttö.

Viime keväänä tehdystä kiertokyselystä ilmenee, että 50 prosenttia raittiuslautakunnista on sitä mieltä, että raittiustilanne on huonontunut ja että keskioluen vapauttaminen on aiheuttanut ongelmia.

Varma keino päästä kaappauksista

Thaimaalainen astrologi on tarjonnut ennustelupalvelustaan asiasta kiinnostuneille kaappauksia pelkääville liikennelentoyhtiöille.

Chantana Burachol sanoi tarvitsevansa vain neljä seikkaa voidakseen ennustaa lentokoneen kaappauksen: auringon aseman, koneen lähtöajan, saapumisajan ja lentäjän syntymätähtikuvion.

Chantana sanoi, että hänen täytyy harkita näitä tietoja kolmen päivän ajan, jotta hän voisi olla varma ennusteen ehdottomasta paikkansapitävyydestä. (UPI).

HS

Koonnut: Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone