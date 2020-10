Salo (HS)

Salon sokeritehtaan koneitten läpi kulkee 60 vuorokauden toimintakautena 90 miljoonaa kiloa sokerijuurikasta. Kolmannes urakasta on jo tehty. Toimintakauden ajaksi lokakuun alkupäivistä joulukuun alkupäiviin tehtaan työntekijämäärä kaksinkertaistuu, sillä tehdas toimii yötä päivää ja valmista sokeria syntyy vuorokaudessa lähes 200 000 kiloa.

”Varsinaisen käyntikauden päätyttyä ryhdymme tänä syksynä ensi kertaa valmistamaan täysrehua sioille. Samanaikaisesti sokerintuotannon kanssa tehdään uutetusta leikkeestä siihen melassia lisäämällä melassileikettä karjan rehuksi”, kertoi tehtaan viljelypäällikkö, agr. Heikki Ilvonen. – –

Salon sokeritehtaan jokaiselle 1999 viljelijälle on ilmoitettu aikataulu, jolloin viljelijä tuo kuormansa tehtaalle. Kaikki sujuu päivän tarkkuudella. – –

Koko juurikas käytetään hyväksi. Sokeria saadaan prosessissa noin 10,5 miljoonaa kiloa, melassileikettä noin 7 miljoonaa kiloa ja melassia noin 3,5 miljoonaa kiloa. Melassista käytetään suuri osa melassileikkeen valmistukseen ja loppu käytetään hiivateollisuuteen ja lisäaineeksi väkirehuihin. Mehun puhdistuksessa käytetty kalkki, johon juurikasmehun epäpuhtaudet ovat jääneet, käytetään kalkitusaineena pelloilla.

”Maisemakonttori parempi kuin koppijärjestelmä”

Suomalainen arkkitehti, on suunnitellut yhden Ruotsin suurimmista maisemakonttoreista, viisikerroksisen Nordiska Filt Ab:n pääkonttorin Halmstadissa.

”Ajatelkaa esimerkiksi tavallista ravintolasalia, niin tiedätte suurinpiirtein, millainen maisemakonttori on”, neuvoi talon suunnittelija, arkkitehti Olli Parviainen. Halmstadin talo on Ruotsin neljänneksi suurin maisemakonttori.

Maisemakonttorissa työntekijät istuvat samassa suuressa tilassa, jossa ei ole kiinteitä väliseiniä. Ruotsissa maisemakonttoreita on jo useita kymmeniä, suurimmat Volvolla ja Asealla. Maisemakonttori on Parviaisen mielestä joustava, useissa tapauksissa parempi kuin nykyisin vallalla oleva koppikonttorijärjestelmä.

Parviaisen Halmstadiin suunnittelemassa maisemakonttorissa on viidessä kerroksessa tilaa yhteensä 2500 neliömetriä. Tila on tarkoitettu 200 konttorityötä tekevälle. ”Maisemakonttoriratkaisu ihmisten asettelussa perustuu mm. siihen, että konttorikoneiden ääni jo ihan muutamassa vuodessa muuttuu hiljaisemmaksi", Parvinainen sanoi.

"Maisemakonttorista saadut kielteiset kokemukset johtuvat siitä, että me suunnittelijat olemme myös tehneet virheitä. Unohdimme alkuvaiheessa ihmisten keskinäisten suhteiden herkkyyden: maisemakonttorissa saa katsella joskus sellaistakin naamaa, josta et pitänyt. Tällaiset häiriöt voidaan poistaa helposti vaikkapa sopivalla näkösuojalla” Parviainen selvittää. Hän luonnehti oikean maisemakonttorin tunnelmaa kevyeksi, ilmavaksi ja valoisaksi.

Työvoimapula suurin Helsingissä

Rakennusalan työvoimapulaa on kesäkauden aikana ollut jossain määrin kautta maan. Suurin on työvoiman kysyntä ollut Etelä- Suomessa ja varsinkin Helsingin seudulla. Täällä on työvoiman vajaus ollut toista tuhatta koko kesän ja on vieläkin noin l 000 miestä. Kysyntä tasaantuu talvella, sanoi piiripäällikkö, maisteli Tapani Halonen.

”Työnvälityksen toimesta on työvoimaa siirretty jatkuvasti Itä- ja Pohjois-Suomesta etelään. Erityisesti on pyritty tehostamaan avoimista työpaikoista informointia sekä rakentamaan vastaanotto- ja tilapäismajoitusta. Myös yksityisten työnantajien olisi kiinnitettävä huomiota asiaan ja pyrittävä nostamaan majoituksen tasoa”, Halonen sanoi.

Karjalatalo Helsinkiin

Helsinkiin rakennetaan toimitalo karjalaisia yhdistyksiä ja osakuntia sekä Karjalan liittoa varten. Talon omistusta ja hallintaa värien muodostettiin Helsingissä kiinteistöyhtiö, jonka yhtiösopimus esitettiin karjalaisten säätiöiden ja yhdistysten edustajille. Karjalatalo rakennetaan Käpylän kaupunginosaan ja sen huonepinta-alaksi tulee 4415 m3. Tähän sisältyvät toimitilat, juhlahuoneisto, ravintola, harrastus- ja liikehuoneistotilat. Rakennuksen kokonaiskustannusarvio on noin neljä miljoonaa markkaa.

Matkakulut kunnallisveroina

Lontoon kaupunginneuvosto on esittänyt varman keinon kaupungin liikennelaitoksen jatkuvasti kohoavien kustannusten pienentämiseksi: kaupungin olisi yksinkertaisesti lopetettava maksujen periminen matkustajilta busseissa ja maanalaisen junissa.

Vapaiden matkojen ohjelma sisältyi neuvoston julkaisemaan ”vihreään kirjaan”. Ehdotuksessa todettiin, että rahastamisen lopettaminen säästäisi 100–500 milj. Smk vuodessa käyttökustannuksissa.

Jonkun olisi kuitenkin maksettava liikennelaitoksen käynnissäpidosta – ja tämä ”joku” olisi neuvoston ehdotuksen mukaan tavallinen Lontoon asukas, joka joutuisi maksamaan 240 Smk enemmän veroa vuodessa.

Vapaiden matkojen ohjelma kuului yleissuunnitelmaan, jossa käsitellään kaupungin lisääntyvää liikennetungosta ja pysäköimispulmia. (UPI)

Ilmaisliikennekokeilu Helsingin seudulle

Ilmaisen liikenteen kokeilua Helsingin seudulla vuonna 1972 ehdottaa kansanedustaja Seppo Westerlund (lib.) Tämä kokeilu olisi hänen mielestään ulotettava sekä rautatie- että maantieliikennettä koskevaksi Helsingin, Espoon, Helsingin maalaiskunnan ja Kauniaisten alueilla.

”Koska millään kielloilla tuskin saadaan myönteistä tulosta aikaan jatkuvasti kasvavan moottoriajoneuvoliikenteen hillitsemiseksi olisi liikennekysymykseen paneuduttava positiivisesti. Henkilöautoliikenteen kasvun rajoittamisessa tuskin on syylä lähteä kielloilla etenemään, vaan julkinen liikenne on tehtävä riittävän houkuttelevaksi.”

”Eräs selvittämättä oleva vaikutus onkin tutkia, mikä vaikutus liikenteen kehittymiselle olisi ilmaisella julkisella liikenteellä Teoreettisesti tätä kysymystä ei voida selvittää, vaan siinä olisi suoritettava määrätyillä paikkakunnilla kokeilu, jonka kestoaika voisi olla yksi vuosi.”

”Tänä aikana seurattaisiin, miten liikenne kehittyy tällaisissa uusissa olosuhteissa. Tästä kokeilusta vedettäköön johtopäätökset. Jos ilmaisliikenne osoittautuu tehokkaaksi, saadaan kokeilun tuloksista aivan toista luokkaa olevat säästö kuin mitä kokeilu maksaa”, Westerlund sanoi.

Uusia alueita Suomen kanssa telex-liikenteeseen

Turkssaarillekin voidaan nyt lähettää Suomesta telex-sanomia: posti- ja lennätinhallitus on avannut telex-liikenteen eräiden uusien alueiden kanssa. Telex-liikenne on mahdollista nyt myös Burman, Etelä-Vietnamin, Mariaanien ja Uuden Kaledonian kanssa. Näidenkään alueiden kanssa Suomella ei aikaisemmin ole ollut telex-liikennettä.

Koonnut: Jarkko Rahkonen

