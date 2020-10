Matti ”Mölli” Keinonen ei juuri nukkunut sunnuntain ja maanantain välistä yötä Töölön sairaalassa.

Mieltä jäyti painajainen: tuleeko polvesta täysin tervettä enää koskaan?

Pelitilanne näytti vaarattomammalta kuin sen seuraukset.

Matti Keinosen polvesta tulee vielä täysin terve, jopa pelipolvi, mutta ei enää täksi kaudeksi.

Polvi on leikattava lähipäivinä.

Vasta kahden tai kolmen kuukauden kuluttua sillä voi varovasti astua.

Täysitehoiseen harjoitteluun Keinonen tuskin tällä kaudella pääsee.

HJK:n on pelattava mestaruussarjapelinsä ilman Mölliä, maajoukkueen MM-kisansa ilman Mölliä.

Turvallisuuskysymys Kekkosen YK-aiheena

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen matkusti maanantaina Yhdistyneiden Kansakuntien 25-vuotisjuhlaistuntoon New Yorkiin.

Häntä kuljettanut Finnairin vuorokone laskeutui New Yorkin Kennedyn lentokentälle noin kello 23 Suomen aikaa maanantai-iltana.

Presidenttiä olivat Helsingin lentoasemalla saattamassa hallituksen jäsenet pääministeri Ahti Karjalaisen johdolla.

Joukosta puuttui ulkoministeri Väinö Leskinen, joka matkusti New Yorkiin jo viime perjantaina.

Presidentti Kekkonen puhuu yleiskokoukselle perjantaina.

Hän koskettelee puheessaan muun muassa Euroopan turvallisuuskysymyksiä.

Samassa istunnossa puhuu myös Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon.

Karjalainen presidentin sijaisena

Pääministeri Ahti Karjalainen ryhtyi maanantaina hoitamaan tasavallan presidentin tehtäviä presidentti Urho Kekkosen matkustettua YK:n 25-vuotisjuhlakokoukseen.

Karjalainen on nyt muutaman päivän lepäämässä Helsingin ulkopuolella.

Hän palaa pääkaupunkiin keskiviikkoiltana.

Presidentti Kekkonen puolestaan lähtee New Yorkista kotimatkalle ensi maanantaina.

Tv:n väkivaltaohjelma sai pannamääräyksen

Television ”Me kysymme” -ohjelma värittää uusimpana Yleisradion kiellettyjen ohjelmien luetteloa.

Hannu Karpon ja Mirja Pyykön väkivaltaa ja sen ilmentymistä käsittelevä ohjelma ei läpäissyt TV-1:n suunnittelupäällikkö Aarre Elon suorittamaa kontrollia.

Suunnittelupäällikkö Elo kielsi ohjelman esittämisen toistaiseksi nähtyään perjantai-iltana siihen osana kuuluvan filmimateriaalin.

Ohjelma valmistui kokonaisuudessaan lauantain ja sunnuntain vastaisena yönä.

Toimittaja Hannu Karpo kummastelee asiaa, eikä löydä kiellolle minkäänlaista journalistista motiivia.

Ohjelmaan kuuluvan filmimateriaalin osuus koko ohjelmasta on Karpon mukaan noin kolmannes.

Siinä on haastateltu Kaisaniemen puistossa joukkoa miehiä, jotka sanovat itse olevansa ”kääntäjiä”.

He kertovat elämästään ja esittävät myös miten puistoon eksyvä joutuu heidän uhrikseen.

Kirja on nuori neljä päivää Vanhalla

Kolmannet Suomessa järjestettävät Kirjamessut avataan torstaina 29. 10. Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä.

Kirjamessujen teemana on Kirja on nuori.

Neljä päivää kestävillä messuilla pyritään kokoamaan yhteen kirjan tekijät, tuottajat, kuluttajat, kirjailijat, kustantajat ja lukijat.

Messuilla on esillä noin tuhat kirjaa, ja näytteillepanijoina on 25 kustantajaa.

Pravda moitti vakauttamisesta Suomessa

Moskova (STT)

Suomen vakauttamispolitiikka on johtanut suurpääoman suunnattomaan kasvuun ja vahvistanut sen asemia, väitti Neuvostoliiton kommunistipuolueen lehti Pravda maanantaina.

Kysymyksessä oli jo toinen viikon sisällä lehdessä julkaistu Suomen työmarkkinoita koskeva kriittinen artikkeli.

Pravdan Helsingin kirjeenvaihtajan Juli Jahontovin laatimassa artikkelissa sanottiin mm: ”Juuri nyt valmistellaan yrittäjäpiireissä suunnitelmia monopolien vahvistamiseksi entisestään ja vaaditaan ammattiyhdistysliikettä rajoittamaan palkankorotusvaatimuksia.”

”Suomen työväenluokan keskuudessa kasvaa käsitys, että heidän etunsa ovat uhattuina.”

”Työväenluokka siirtyy puolustusasemista hyökkäykseen pääomaa vastaan saadakseen oikeudenmukaiset vaatimuksensa toteutetuiksi”, lehti jatkoi.

Portnoyn tautia syytetään rivoudesta

Philip Rothin romaani Portnoyn tauti, joka on julistettu pannaan Australiassa rivoutensa tähden, oli oikeuden käsiteltävänä.

Melbournen maistraatissa syyttäjä sanoi, että romaani on irstas, iljettävä ja suuntautuu nykyajan säädyllisyysnormeja vastaan.

Penguin books -yhtiö painoi Portnoyn taudin taskukirja-asuun Australiassa viime kesänä.

Täten voitiin kiertää tullin maahantuontikieltoa.

Yhtiötä syytetään siitä, että se on täysin tietoisesti pitänyt rivoa artikkelia kaupan hyödyn tarkoituksella, että se on julkaissut rivon artikkelin ja että se on levittänyt rivoa artikkelia.

Penguin books'in puolustusasianajaja sanoi oikeudelle, että kirja ei ole rivo, vaan että se on tunnustetun kirjailijan työ ja että sillä on taiteellista arvoa.

Maapallon vanhin eli jo Suomen sodan aikaan

Shirali Mislimov oli nelivuotias, kun Suomesta vuonna 1809 tuli Venäjän vallan alainen suuriruhtinaskunta, seitsemänvuotias kun Napoleonin armeija kärsi ratkaisevan tappion Borodinossa Moskovan lähistöllä, 46-vuotias ja todennäköisesti liian vanha asepalvelukseen Krimin sodan alkaessa 1853.

Ensimmäisen maailmansodan puhjetessa hän oli 109-vuotias, ja kun toinen maailmansota leimahti liekkeihin, häntä oli jo vuosia pidetty lääketieteellisenä sensaationa.

Tänään hän oli 165-vuotias ja ainakin neuvostoliittolaisten tietojen mukaan maapallon vanhin asukas.

Hän asuu Barsavun kylässä Kaukasusvuorilla Azerbaidzhanissa.

Jonkin matkan päässä olevassa Tsherekenin kylässä asuu mies, jota paikalliset asukkaat piloillaan kutsuvat hänen pikkuveljekseen – 153-vuotias Shiritsh Gashnov.

Neuvostolehtien mukaan molemmat ovat edelleen terveitä ja työkykyisiä.

HS

Koonnut: Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone