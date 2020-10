Sarjayrittäjä työskenteli 1990-luvulla kansainvälisenä mallina, nykyisin myös some-kasvona.

Taksin ovi avautuu, ja Anne Kukkohovi kipuaa takapenkiltä vaihtovaatteet käsissään. Hän on kymmenisen minuuttia aikataulusta myöhässä.

”Sori, että tämä on tällaista sekoilua. Mulla on tässä niin paljon kaikenlaista”, Kukkohovi pahoittelee.

Ei se mitään.

Ja kyllä häntä voi ymmärtää: Kukkohovi on televisio- ja tapahtumajuontaja, omaa kosmetiikka-alan yritystä pyörittävä bis­nesammattilainen ja sarjayrittäjä. Kyllä sellaisessa pyörityksessä kiire tulee.

Lisäksi hän on iltapäivä- ja naistenlehtien kansista tuttu julkkis, jonka yksityiselämästä tiedämme tavattoman paljon. Viime vuosina Kukkohovi on puhunut julkisuudessa muun muassa avioeroprosessistaan, treffikuvioistaan ja perhetraumoistaan.

Ei välttämättä aina omasta aloitteestaan. Kysyttäessä kuitenkin.

”Joskus se voi olla huonokin asia”, hän toteaa.

Julkisuus on Kukkohoville ristiriitaisuuksien pelikenttä. Hän myöntää, että tunnettuus on tuonut hänelle valtavasti julkista pääomaa.

Se taas on tehnyt hänestä myyvän henkilöbrändin ja mahdollistanut monipuolisemman työ­uran. ”Varmaan, joo”, Kukkohovi sanoo.

”Onhan se mahdollistanut erilaisia työkokemuksia ja vaikuttanut muutenkin hirveän paljon elämääni. Olen kyllä tosi kiitollinen mun duuneista.”

Se ei silti tarkoita, etteikö julkisuuden valokeila tuntuisi välillä epämiellyttävältä.

Kukkohovi paljastaa, ettei ole lukenut enää vuosiin itsestään kirjoitettuja lehtijuttuja – internetin kommenttipalstoista puhumattakaan.

”Kysyn sitten kavereilta, voinko katsoa jo uutisia. Se on välillä aika ahdistavaakin.”

Miksi?

”Varmaan se on jokin defenssimekanismi. Ignorance is bliss, tiedätkö? Kyse on kuitenkin niin henkilökohtaisista asioista.”

”Varsinkin otsikot voivat olla tosi ahdistavia, koska ne monesti kärjistävät ja vääristävät sen, mitä olet sanonut. En tunnista niistä itseäni.”

Kukkohovin puhelin hälyttää. Näytöllä lukee: Peter Vesterbacka.

Angry Birdsistä ja punaisesta hupparistaan tunnettu Vesterbacka ja Kukkohovi ovat nykyisin liikekumppaneita.

Vajaan vuoden verran he ovat työskennelleet kehitteillä olevan ”virtuaalisen mallitoimiston” parissa, jonka avulla asiakas voi nähdä vaatteet päällään sovittamatta niitä.

Palvelu on tarkoitus lanseerata ensi helmikuussa. Tavoitteet ovat korkealla.

Yrittäjyyteen Kukkohovi sanoo suhtautuvansa intohimoisesti.

”Se on raskasta ja hullunroh­keata. En voisi silti ajatella mitään muuta tapaa elää. Se on niin hiton siistiä.”

Toimitusjohtajatyyppiä Kukkohovi ei silti koe olevansa. Numeronpyöritys ja kirstunvartijana oleminen eivät ole hänen vahvimpia puoliaan. Kukkohovi sanoo olevansa omimmillaan luovassa työssä.

”Henkilökohtainen haasteeni on se, että olen valtavan kova innostumaan ja osaan innostaa muita ihmisiä ympärilläni. Kun pitää alkaa tehdä tarkempia steppejä, tarvitsen apua. Keskittymiskykyni ei ole sellaisessa parhaimmillaan. Olen ennemminkin asioiden eteenpäin viejä.”

Ulkonäköbisneksen parissa Kukkohovi on työskennellyt käytännössä koko uransa ajan.

1990-luvulla hän työskenteli kansainvälisenä mallina, nykyisin myös some-kasvona erityyppisille yrityksille.

”Olen siinä mielessä keskieurooppalainen ajatuksiltani, että ajattelen, että itsestään tulee pitää huolta. Se on vähän kuin pistäisi rahaa pankkiin”, hän sanoo.

Miten suuri rooli ulkonäöllä on työssäsi?

”Ehkä se tietynlaista uskottavuutta tuo.”, Kukkohovi muotoilee.

”Jos menen esimerkiksi juontamaan, haluan kunnioittaa asiakastani tekemällä taustatyön huolellisesti ja pukeutua tilanteeseen sopivalla tavalla.”

Suomessa ulkonäköön suhtaudutaan Kukkohovin mielestä monesti epäoleellisena ja merkityksettömänä tekijänä, vaikka sen onkin tieteellisesti todistettu vaikuttavan muun muassa työnhakutilanteisiin.

Niin ei tietysti saisi sanoa.

”Jos olisimme vaikka Ranskassa, niin tätä keskustelua ei edes käytäisi. Siellä ulkonäkö on tärkeä osa kulttuuria. Suomalaisten ihmisten on välillä tosi vaikea niellä sitä, että monessa muussa maassa kaikki pukeutuvat tosi hyvin. Roomassa taksikuskitkin näyttävät valokuvamalleilta”, Kukkohovi sanoo ja naurahtaa.

”Meillä taas ulkonäköön panostamista pidetään yhäkin turhamaisuutena. Vaikka eihän se pelkästään sitä ole. Se on tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Itselleni hyvä ulkonäkö merkitsee ennen kaikkea elämäniloa.”