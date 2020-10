Savonlinna (HS)

Moskovassa on päästy sopimukseen Tallinnan suurhotellin rakentamisesta loppuun suomalaisvoimin. Hotellin rakentaja savonlinnalainen rakennusliike Repo Oy on saanut sisustusurakan, jonka urakkasumma on 22 milj. markkaa. Työn pitää olla valmis vuoden 1972 alkupuoliskolla. Toista viikkoa kestäneiden neuvottelujen tuloksena allekirjoitetaan urakkasopimus Moskovassa.

Hotellin rakentaminen aloitettiin huhtikuussa 1969 Rakennuksella on tällä hetkellä kolmisen sataa suomalaista rakennustyömiestä, ja työvoiman määrä pysyy todennäköisesti jatkossakin ennallaan.

Postinumerot tulevat käyttöön ensi vuoden alusta

Postinumerojärjestelmä tulee käyttöön ensi vuoden alusta. Osoitetoimipaikan eteen pitää siitä lähtien kirjoittaa kuusinumeroinen tunnusluku.

Posti- ja lennätinhallitus vahvisti torstaina postinumerointi järjestelmän aluejaon, numerojärjestelmän sekä toimipaikkojen lyhennykset.

Suomen postinumerojärjestelmä pohjaa kuusinumeroiseen lukusarjaan. Tunnusluvun kaksi ensimmäistä numeroa kertovat vastaanottajan asuinseudun. Esimerkiksi helsinkiläisen postinsaajan tunnusluvun alussa on 00 ja Sodankylään lähetettävän postin alkunumerot ovat 99. Kolmas numero ilmaisee pienalueen, jossa vastaanottaja asuu. Jäljelle jääneistä kahdesta numerosta selvitetään postitoimipaikka ja lähiosoitealue. – –

Postin koneellinen käsittely on jo tulossa Suomeenkin lähivuosien kuluessa, ensimmäiseksi Tampereelle.

Poliisien vajaus tuhat miestä

Iisalmi (HS)

Ylipoliisipäällikkö Fjalar Jarva uskoi torstaina Iisalmessa läänin poliisipäällystön neuvottelupäivillä, että poliisityövoimaa saadaan lähivuosina lisää 300–400 miestä. Vajaus on kuitenkin tälli hetkellä lähes tuhat miestä.

Jarva totesi, että ensi vuoden budjetissa on 12 miljoonan markan lisäys edelliseen vuoteen poliisin työvoima- ja kalustomäärärahoissa. Uusia virkoja saadaan ensi vuonna 62. Ensi vuoden poliisibudjetti on kokonaisuudessaan 183 miljoonaa markkaa.

Mennyt Esplanadi esittäytyy näyttelyssä

Vuosisadan vaihteen Esplanadi oli Helsingin suosituin katu – yhteinen näyttäytymis- ja tapaamispaikka. ”Tavataan Espiksellä” on teemana myös Helsingin Kaupunginmuseon kokoamassa näyttelyssä. Se kuvaa kadun elämää ja rakennuksia vuosisadan vaihteen molemmin puolin.

Näyttelyn aineisto on kerätty kaupunginmuseon valokuvakokoelmista ja esineistöstä.

Stockmannin tavaratalon näyttelyhallissa esittäytyvät herrat ja daamit koko 1800-luvun lopun loistossaan.

Lastenhoitajat lykkivät korkeapyöräisiä vaunuja ja pulut parveilevat Runebergin patsaalla. Näyttely on rakennettu kadun olemuksen mukaiseksi. Pohjois- ja Etelä-Esplanadin erottaa puistokäytävä, jonka keskellä ovat alkuperäisen mallin mukaiset kukkaistutukset.

Esplanadi oli vuosisadan vaihteessa pienoiskuva helsinkiläisistä. Päiväsaikaan kadulta tapasi lapsia hoitajineen, virkamiehiä, poliitikkoja, ylioppilaita, upseereja, taiteilijoita ja kirjailijoita,

Esplanadi oli tärkeä kauppakatu ja liikenneväylä, mutta se oli myös seuraelämän keskus. Teatteri, ravintolat, kahvilat, elokuvateatterit, ja biljardisalit houkuttelivat helsinkiläisiä iltamyöhään.

Esplanadille työntyivät ennen pitkää myös mielenosoitukset, kulkueet, paraatit ja suurmiesten hautajaissaatot. Kappelin edustalle keräännyttiin kuuntelemaan torvisoittoa ja iltapäivisin koko kävelevä Helsinki kohtasi toisensa Pohjoisella Esplanadilla Edlundin kulman ja Merkuriuksen kulman välillä.

Kaikki nämä tilanteet, tapahtumat, ihmiset ja rakennukset tapaa näyttelystä. Ivan Timiriasevin ja Nils Wasastjernan kuvat kertovat havainnollisesti menneestä elämästä –tapaamisesta Espiksellä.

Mehiläiset saastetta pakoon

Johtava japanilainen mehiläistenhoitaja on ilmoittanut muuttavansa Paraguayhin Etelä-Amerikkaan ja vievänsä sinne myös kaikki 5000 mehiläiskuningatartaan. Hän sanoo, että saastumisen takia mehiläistenhoito on käynyt mahdottomaksi Japanissa. ”Ilma ja vesi ovat saastuneet ja maanviljelyksessä käytetään niin paljon kemikaaleja, että työni Japanissa on mahdotonta”, sanoi Shigeru Maejama. (Reuter)

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone