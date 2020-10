Kööpenhamina (Ib Björnbak)

Tanskan kuningas Frederik vihki keskiviikkona käyttöön uuden 1,7 km pitkän riippusillan, joka kulkee Vähä-Beltin salmen yli yhdistäen Fyn-saaren ja Jyllannin niemimaan tieverkot toisiinsa.

Uusi silta on Euroopan pisimpiä. Sillan jänneväli on 600 metriä pitkä ja sen korkeus vedenpinnasta on 50 metriä.

Sillan rakentaminen kesti viisi vuotta.

Siihen kului n. 90 000 kuutiometriä betonia ja 25 000 tonnia terästä.

Koko komeus maksoi 260 miljoonaa kruunua (n. 150 miljoonaa Smk).

Uusi Vähä-Beltin silta on Tanskan ensimmäinen riippusilta, mutta se ei ole ensimmäinen Vähä-Beltin yli rakennettu silta.

V. 1935 rakennettiin Vähä-Beltin yli yhdistetty moottoriajoneuvo- ja rautatiesilta, mutta tämä silta on vain kaksikaistainen kun taas uudessa sillassa on kuusi kaistaa.

Vanhaa siltaa ei pureta, vaan se jää rautatiesillaksi.

Kulutus kasvanut räjähdysmäisesti

Yksityisen kulutuksen määrällinen kasvu oli viime vuonna suorastaan räjähdysmäinen Suomessa.

Lisäys oli yhdeksän prosenttia, jota on Suomen oloissa pidettävä valtavana.

”Kasvu johtuu ehkä enemmän muista tekijöistä kuin palkankorotuksista. Uusia ostovoimaisia kuluttajia on tullut lisää työttömyyden vähennyttyä. Ei täällä silti liian hyvä ole olla eikä liikaa rahaa”, toteaa ylijohtaja Erik Törnqvist.

Työttömyystilastoista poistui vuoden aikana noin 30 000–40 000 henkilöä.

Toinen vaikuttava tekijä on Törnqvistin mukaan ollut epäaktiiviselle väestölle jatkuvasti lisääntyneet tulonsiirrot, jotka purkautuvat nimenomaan kulutuksen kasvuna.

Vähemmän tuottavista ammateista on siirrytty tuottavampiin, mikä osaltaan on korottanut maksettujen palkkojen kokonaismäärää.

Näin on käynyt esimerkiksi siirryttäessä maataloudesta kaupunkeihin ja muihin yhdyskuntiin teknillisiin ja palveluammatteihin.

Kauppa esteenä pakasteiden myynnille

Suomalaista kauppiasta ja perheenemäntää haluaisi ravistella hereille pakastusasioissa ruotsalainen johtaja Göran Tegner.

Teollisuus on Suomessa tehnyt hyvää työtä pakastamisen edistämiseksi, mutta tällä hetkellä on valikoiman laajentaminen vaikeaa.

Myymälöissä ei ole riittävästi pakastetilaa ja kierros helsinkiläisissä liikkeissä paljasti räikeää välinpitämättömyyttä pakasteita kohtaan.

Toisena ongelmana ovat perheenemännät, jotka eivät ymmärrä mitä pakasteet ovat.

– –

Tällä hetkellä ollaan Suomessa kotipakastamisessa siinä vaiheessa, kun Ruotsissa oltiin 15 vuotta sitten.

Muu pakastustoiminta on 7–8 vuotta Ruotsista jäljessä ja myymälöiden pakastepöydät huomattavasti enemmän.

Ruotsi onkin ehdoton ykkönen tällä hetkellä Euroopassa pakasteiden kulutuksessa.

Ruotsalainen käytti pakasteita viime vuonna 15 kiloa, mikä oli 22 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Suomessa on pakasteiden kulutus 3,1 kiloa henkeä kohden ja kipuaa tänä vuonna ehkä 3,5 kiloon.

Vesku Loiri oopperaan

Näyttelijä Vesa-Matti Loiri on valittu Suomen Kansallisoopperaan solistiksi Brecht-Weillin oopperaan Mahagonnyn kaupungin nousu ja tuho.

Loiri laulaa Jimmy Mahonyn osan.

Oopperan ensi-ilta on uuden vuoden aatonaattona.

Vesa-Matti Loirin valintaan päädyttiin tiettävästi siksi, että oopperan omasta solistikunnasta ei löydetty osalle sopivaa esittäjää.

Loiri kutsuttiin koelauluun, jossa hänet hyväksyttiin.

Sopimuksen oopperan kanssa hän laatii torstaina.

Loiri on tähän mennessä tullut tunnetuksi näyttelijänä, televisioesiintyjänä ja iskelmälaulajana.

Kansallisoopperan kohdalla ei iskelmälaulajan kiinnittäminen ole ensi kertaa kokeiltava ratkaisu; tällä sektorilla saavutetun nimen pohjalla kiinnitettiin taloon aikanaan Tamara Lund.

Finlandia Vodkaa viedään USA:han

Alko on aloittanut uuden votkan viennin Yhdysvaltoihin.

Mainonnassa on lähdetty korkeasta laadusta, poikkeavasta pullon ulkomuodosta sekä tutkimusten mukaan amerikkalaisia kiinnostavasta ja helposti muistettavasta nimestä ”Finlandia Vodka”.

Tuote on kehitetty nimenomaan Yhdysvaltain markkinoita varten, joskin sitä viedään muihinkin maihin rinnan hieman miedomman ”Koskenkorva Vodkan” kanssa.

Ensimmäiset toimitukset ovat jo tapahtuneet Yhdysvaltain länsirannikolle, Länsi-Saksaan, Ranskaan ja Itävaltaan.

Juuri nyt on ruusunmarjan aika

Ruusua pidetään tavallisesti silmän ilona.

Siitä voi olla kuitenkin iloa ja nautintoa myös kielelle. Etenkin villiruusun marjoista saa makua hemmottelevaa syötävää.

Nyt ne ovat parhaimmillaan. Hanskat käteen ja ruusupensaaseen.

Marjoja riittää mehuksi, soseeksi, marmeladiksi. Rohkeimmat napostelkoot niitä sellaisenaan.

Ruusunmarjat ovat sitä paitsi ilmaisia, jos vain omalla pihalla kasvaa ruusupensas. Metsissä niitä ainakin kasvaa runsaasti.

Ruusunmarjat ovat piristäviä ruuan lisäkkeitä ja sisältävät runsaasti C-vitamiineja.

Pääkallomiehet ensi kertaa syytettyinä

Sao Paulo, Brasilia (Washington Post)

Kuusitoista Brasilian surullisenkuuluisan ”pääkalloyksikön” jäseniksi epäiltyä poliisimiestä odottaa parhaillaan oikeudenkäyntiä Sao Paulossa.

Kysymyksessä on ensimmäinen kerta, kun oikeuden omiin käsiinsä ottanutta rankaisuosastoa vastaan on nostettu syyte.

Pääkalloryhmä on tullut kuuluisaksi siitä, että se on arvioiden mukaan kahden vuoden aikana surmannut ilman oikeudenkäyntiä ainakin satakahdeksankymmentä tunnettua tai epäiltyä rikollista.

Brasilian uudistusmielinen katolinen papisto ja eräät sanomalehdet ovat jo jonkin aikaa esittäneet syytöksiä pääkalloryhmän olemassaolosta.

Kuitenkaan koskaan aikaisemmin ennen Sao Paulon oikeudenkäyntiä ei yksikään rankaisuosaston jäsen ole joutunut vastaamaan teoistaan julkisesti.

HS

Koonnut: Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone