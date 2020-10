Muutaman askeleen päässä on Ruotsi. Veikko Rissanen, 48, jättää Suomen taakseen lopullisesti, kertaheitolla.­

Nedre Vojakkala

Kun suomalainen pienyrittäjä Veikko Rissanen astui ensimmäisen askelensa Ruotsin valtion kamaralle, hänestä tuli kertaheitolla ruotsalainen. Isänmaa, ystävät, sukulaiset ja kaikki muu vanha jäi Tornion tulliin. ”Näin on pakko. En tule koskaan takaisin”, Rissanen sanoi. Ylitettyään rajan hän asteli helpottuneena kohti uutta elämää.

Täysin uuden elämän aloittaminen ei ole yksinkertaista 48 vuotta elämää nähneelle miehelle. Mutta Veikko Rissasen päätös on vakaa. Sen perustelut ovat aivan toista luokkaa kuin tavallisen suomalaisnuorukaisen, joka menee Ruotsiin yleisen muuttohötäkän mukana.

Rissanen on tuote. Esivalmistus on eri puolilla Suomea, pääasiassa kuitenkin Otanmäessä, kestänyt liki puoli vuosisataa. Viimeistelyyn kului aikaa vain pari viikkoa. Uuden valmiin ruotsalaisen teki Nedre Vojakkalassa sijaitseva, puolisen vuotta toiminut muuttajien vastaanottokeskus.

Muuttokeskus aloitti viime vappuna. Suomalaiset ja ruotsalaiset työvoimaviranomaiset näkivät tarpeelliseksi ohjata muuttorytäkässä yli rajan siirtyvistä ainakin epävarmimmat tapaukset saamaan tietoutta tulevasta kotimaastaan. Kun keskus perustettiin, toivoivat suomalaiset, että asialliset tiedot palkoista, veroista, asunto- ja sosiaalioloista saavat osan muuttoaikeissa olevista kääntymään takaisin Suomeen

Toive osoittautui katteettomaksi. Vain aniharva on Nedre Vojakkalaan asti tultuaan palannut takaisin. Muuttokeskuksesta tuli tiedotuspaikka, joka toimii kuin pesukone. Se puhdistaa lähtijät turhista luuloista ja toiveista sekä samalla myös suomalaisuudesta. Veikko Rissasen kohdalla pesutulos on ollut erinomainen. Veikko vetää huopahattunsa lierin tiukemmin otsalle, napittaa ulsterinsa, ottaa solkisalkun ]a lähtee. Rahaa on taskussa 350 Suomen markkaa, eikä sekään summa paina mieltä, kun lähtöpäivä Etelä-Ruotsiin koittaa. Veikko – suomalainen pienyrittäjä – kävelee Tornion tullista vastatuuleen kohti Ruotsin rajaa. Rajakyltin kohdalla hän pysähtyy, vilkaisee taakseen ja sanoo ”Nyt minä olen ruotsalainen”. – –

Puhdistukset jatkuvat yleisradiossa

Poliittiset puhdistukset jatkuvat radiossa. Kolme ei-sosialistiseen leiriin kuuluvaa vakituista avustajaa saa nyt lähteä ja lisää on luvassa: Radion johtaja Eino S. Repo vihjaisi, että muissakin yleisradion ohjelmayksiköissä on avustajina puolueväkeä, joka ei saisi olla vakituisena yleisradion palkkalistoilla.

Yleisradion hallintoneuvosto päätti syyskuussa, että jonkun puolueen palkkalistoilla oleva henkilö ei saa olla samaan aikaan vakituisena ohjelma-avustajana radiossa tai televisiossa.

Nyt eropassit saaneet avustajat Ilkka Kortesniemi (kok), Jaani Viherluoto (mp) ja Anni-Helena Rämö (k) voivat tehdä edelleen radioon tilapäisiä töitä, mutta johtaja Revon mukaan hallintoneuvoston päätös ei jätä tulkinnanvaraa: Vakituinen ohjelmatyö loppui nyt. – –

Tapahtumalla ei ole mitään tekemistä Päivi Istalan ”Ristivetoa”-ohjelman lopettamisuhan kanssa, johtaja Repo kertoi.

Radion ohjelmaneuvosto vaati äskettäin vasemmistolaisuudesta epäillyn Istalan ohjelman lopettamista. Johtaja Repo vei asian hallintoneuvostoon, joka lähiaikoina joutuu ratkaisemaan Ristivedon kohtalon.

Jakomäessä 170 lasta vailla hoitopaikkaa

Jakomäessä on talla hetkellä noin 170 lasta vailla päivähoitopaikkaa. Helsingin lastentarhain lautakunta on tämän vuoksi esittänyt kaupunginhallitukselle toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Jakomäessä on toiminut viime vuodesta alkaen lastentarha ja seimi, joissa käy yhteensä 155 lasta. Asemakaavaa suunniteltaessa arvioitiin asukasluvuksi noin 3600, jolloin mainittujen päivähoitopaikkojen olisi pitänyt riittää. Asukkaita on kuitenkin tällä hetkellä yli 6000. Tänä syksynä jäi päivähoitopaikkojen hakijoista noin 170 sijoittamatta. Hakijoiden joukossa oli monta kipeästi hoitopaikan tarpeessa olevaa.

Helsingin asemakaavaosastolta saadun tiedon mukaan on kaikki Jakomäen tontit rakennettu. Tämän vuoksi on lastentarhain lautakunta ehdottanut lastentarhaksi sopivien tilojen vuokraamista.

Öljyntuotanto alkaa Norjan merialueella

Oslo (Hans Chr. Finstad)

Norjan mannermaajalustalla aloittaa Phillips Petroleum öljyn tuotannon maaliskuun alussa. Tuotanto on yli 6000 tonnia vuorokaudessa. Kaasu, jota vuorokaudessa saadaan suunnilleen 50 milj. kuutiometriä, on toistaiseksi poltettava.

Öljy johdetaan kelluviin poijuihin, niistä säiliölaivat ottavat lastinsa. Norja on ainakin toistaiseksi varannut tuotannosta 10 pros. itselleen, joko öljytoimituksina tai rahana.

Ongelmana on tällä hetkellä ilmakehän saastuminen palavasta kaasusta. Asiantilan korjaamiseksi on suunniteltu muita ratkaisuja siihen saakka, kunnes johto voidaan rakentaa porausreiästä mantereelle, missä kaasu voidaan käyttää hyväksi.

Kaksi amerikkalaista yhtiötä on saanut luvan tutkia öljyesiintymiä Norjan mannermaajalustalla 62 leveysasteen eteläpuolella.

Norjalaiset tutkivat aluetta Trondheimin tienoilla ja siitä pohjoiseen. Tähänastisten tulosten sanotaan antavan aihetta optimismiin.

Sachsin vaimo odottaa

Rattopoika Gunther Sachsin ruotsalaissyntyinen vaimo odottaa lasta, jonka on määrä syntyä ensi keväänä. 37-vuotiaan miljonäärin edustaja sanoi Sachsin ja hänen 26-vuotiaan vaimonsa Mirjan toivovan tytärtä ”koska meillä on jo poika”.

Sachs ja hänen tämänhetkinen vaimonsa vihittiin viime joulukuussa. Hän on ollut naimisissa muun muassa ranskalaisen seksipommin Brigitte Bardotin kanssa. Sachsilla on poika ensimmäisestä avioliitostaan. (UPI)

