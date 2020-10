Annat ovat tämän viikon tärkeitä tyttöjä. Bergmanilla on oma Annansa ja Donnerilla myös, oikein nimikko-Anna – Harriet Andersson.­

Jörn Donnerin pyrkimys lienee kartoittaa hyvinvointiyhteiskunnan mukanaan tuomia ongelmia.

Ihmiset eristäytyvät toisistaan, vanheneminen tuo vaikeuksia yhteiskunnassa, jossa vain nuoret pystyvät keveästi muuntautumaan uudistuvien vaatimusten mukaisesti; jossa vain nuorilla on tulevaisuus.

Mutta Donnerin ongelmanasettelu ei tunnu vakuuttavalta, se ei jaksa kiinnostaa.

Vielä runsaat kymmenen vuotta sitten sanottiin, ettei Suomessa voi tehdä hyvää elokuvaa; täällä puuttuvat tekniset edellytykset.

Tänä päivänä tekniikka kuitenkin tuntuu toimivan moitteettomasti.

Heikki Katajisto on tehnyt erinomaista työtä kuvaajana ja leikkauskin menee mukiin.

– –

Suomalainen saaristomaisema on kiitos Katajiston eksoottisuudessaan todella kiehtova.

Mukaan lisätyt alastonuiskentelut ja kirmailut kallioilla ovat varmaan omiaan myymään Annaa runsain mitoin ulkomaille.

Voisi melkein epäillä, että jos käsikirjoittajana olisi ollut vain Eija-Elina Bergholm, olisi jälkikin voinut olla hieman painavampaa.

Nyt katsottuna alle puolentoista tunnin mittainen Anna vaikutti pitkältä kuin nälkävuosi.

Juhlapuhe ja politiikka

YK:n 25-vuotisjuhla keräsi enemmän valtionpäämiehiä sekä pää- ja ulkoministereitä kuin mikään tilaisuus koskaan aikaisemmin.

Kaikilla juhlavierailla oli sama ongelma: miten puhua juhlaistunnossa kyllin juhlallisesti erehtymättä silti epärehelliseen kaunopuhuntaan.

Suomen presidentti Urho Kekkonen ratkaisi tämän ongelman omalta kohdaltaan hyvin onnistuneesti.

Perjantai-iltana pitämässään puheessa presidentti Kekkonen tarkasteli YK:n saavutuksia ja mahdollisuuksia hyvin asiallisesti esittäen myös arvostelua – kuten monet muutkin puhujat.

– –

Esimerkillisen jäsenvaltion sädekehä himmenee kuitenkin pahoin tarkasteltaessa Suomen tekoja nimenomaan kehityspolitiikan saralla.

Emme ole tehneet läheskään kaikkea voitavaamme sosiaalisen oikeudenmukaisuuden soveltamiseksi yleismaailmallisissa mittasuhteissa.

”Kansainvälinen yhteisvastuu” on Suomessakin yhä vain ontto iskusana.

Jälleen katseiden ristitulessa: Cassius Clay

Kolmen vuoden tauon jälkeen kiipeää Cassius Clay, alias Muhammed Ali, taistelemaan voitosta nuoratussa neliössä.

Tiistaiaamuna Suomen aikaa suoritetaan nyrkkeilyhistorian eriskummallisin come back.

Moni iskijä on muutaman vuoden tauon jälkeen yrittänyt palata kehään, mutta ei kukaan tästä syystä: Cassius Claylta riistettiin maailmanmestarin kruunu siksi, ettei hän suostunut astumaan asepalvelukseen.

Samalla häneltä evättiin otteluoikeus kaikkialla.

Vuosien oikeudenkäyntien ja kissanhännänvedon jälkeen tuli aukko jo murtumattomalta tuntuneeseen muuriin Georgian osavaltiossa Atlantassa.

Ja niin on kamppailu valmis, Cassius Clay vastaan Jerry Quarry.

Jos Quarry voittaa, on kysymys raskaan sarjan parhaasta loppuun käsitelty.

Jos Clay voittaa, kiista jatkuu: Kumpi on parempi, Clay vai tämän hetken tunnustettu maailmanmestari Joe Frazier?

Georgian osavaltion kuvernööri Lester Maddox vastustaa ottelun toteutumista Atlantassa.

Hän on julistanut ottelupäivän surupäiväksi koko osavaltiossa.

Tästä huolimatta tai kenties tämänkin takia: Cassius Clay on jälleen katseiden keskipisteessä.

Viime vuonna myytiin noin 390 000 levyä

Suomalaisten äänilevyjen myynti on viime vuonna jonkin verran noussut.

Kaikkiaan kotimaisia levyjä myytiin vuonna 1969 noin 390 000 kappaletta.

Erilaisia kotimaisia levyjä ilmestyi noin 400.

Erityisesti lp-levyjen ja hengellisten levyjen julkaiseminen on lisääntynyt.

Nämä tiedot käyvät ilmi Urpo Haapasen toimittamasta suomalaisten äänilevyjen luettelosta 1969, joka on ilmestynyt Suomen äänitearkiston julkaisusarjassa.

Suurin osa levyistä on iskelmämusiikkia, mutta joukossa on huomattava määrä vanhojen iskelmälevyjen uusia painoksia.

Myös muutama levy klassista musiikkia ja jazzia on ilmestynyt viime vuoden aikana, samoin useita poliittisia levyjä.

Pop-kuulumisia

Eric Claptonin johtama yhtye Derek and the Dominoes on päättänyt aplodeihin ensimmäisen Englannin kiertueensa ja aloittanut uuden Yhdysvalloissa.

Ringo Starrilta on ilmestynyt LP, Beaucoups of Blues, joka on Nashvillessa tehty ja taustat sen mukaiset. Parempi kuin edellinen.

John Lennon ja George Harrison ovat myös oman soololevynsä kimpussa.

LP-tilastoja johtaa Englannissa Rolling Stones ja Get Yer Ya Ya's Out ja Yhdysvalloissa Creedence Clearwater Revivalin Cosmo's Factory.

Lontoon listalla on hiljaisempaa.

Amerikassa on Santanan Abraxas lennähtänyt aivan alkupäähän.

Lea, Johanna ja Suomi eivät saaneet ostajia

”Tähän ne romut sitten loppui”, sanoi meklari ja pisti vasaran taskuunsa yritettyään turhaan saada myydyksi kolmea laivaa Helsingin Pohjoisrannassa.

Ainoat innostuneet ja lopulliset ostajat olivat laivojen omistajat, jotka eivät alihintaan luopuneet omaisuudestaan; kyseessä kun ei ollut pakkohuutokauppa.

Huudettavina olivat moottorilaiva Lea, 32-metrinen puujaala, teräsrunkoinen ja koneeton hinaaja Johanna ja Suomi-troolari verkkoineen, koukkuineen ja mustine lippuineen.

Siinä sivussa myytiin joukko pienempää kamaa: pari ankkuria à 100 markkaa, tämänvuotinen perämoottori 1000 markalla ja pieni lasikuituinen pikavene alle tonnin.

Pohjoisrannan halkolaiturin huutokauppaa seurasi paremmasta päästä alueen omia miehiä ja laivanaapuriston asukkaita.

Mukana oli muutama utelias, mutta vähemmän ostohalukas lauantaikävelijä ja merikarhu.

”Joo, hyvät lastiruumat. Jos niihin laittaa lastia, niin pohjassa ollaan. Muuten merikelpo alus. En kyllä yrittäis siirtää sitä tästä pienestä pakosta”, tuumaili jaalan reunoja koputellut ostaja.

15 pennin ruuhka

Puolen kilometrin mittainen raitiovaunujono syntyi 15 pennin vuoksi Mannerheimintielle Helsingissä lauantain vilkkaimpana ruuhka-aikana.

Eräs matkustaja ja raitiovaunu 10:n rahastaja kiistelivät lähes puoli tuntia Kansallismuseon pysäkillä 15 pennistä, joka jäi lipun hinnasta suorittamatta.

Miestä yritettiin poistaa vaunusta suostuttelemalla ja väkivalloin.

Poistoyrityksiä tekivät rahastaja, kuljettaja sekä paikalle kutsutut liikennelaitoksen tarkastuspartio ja radiopoliisi.

Rahastaja ei suostunut ottamaan muiden matkustajien miehen puolesta tarjoamaa 15 penniä.

Allende presidentiksi

Santiago (AP)

”Senor Allende, senor Allende, senor Allende...”, luki Chilen kongressin puheenjohtaja yksitoikkoisella äänellä julistaessaan lauantaina presidentinvaalin tulosta.

”Senor Allenden” eli 62-vuotiaan marxilaisen Salvador Allenden nimen hän luki äänestyslipuista 153 kertaa 200 mahdollisesta, mikä tiesi Allenden tulemista valituksi Chilen uudeksi presidentiksi seuraavaksi 6-vuotiskaudeksi.

Uusi presidentti, joka on maan 34., vannoo virkavalansa 4. marraskuuta.

Salvador Allendesta tuli läntisen pallonpuoliskon ensimmäinen vapailla vaaleilla valittu marxilainen presidentti.

Kasvuikä ei päättynytkään

Ranskalainen Esmond Durando sanoi lääkäreiden todenneen äskettäin, että hän kasvaa yhä – 60 vuoden iästään huolimatta.

Esmond on saavuttanut 216 senttimetrin pituuden ja lääkäreiden mukaan hän kasvaa ilmeisesti kuolemaansa saakka.

Esmond alkoi kasvaa uudelleen 36 vuoden iässä muutaman vuoden tauon jälkeen. (UPI).

HS

Koonnut: Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone