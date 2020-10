Aurinkoisen ja melko tyynen sään vallitessa alkoi suurtehonosturin viivästynyt matka Hangosta Kone Oy:n satamasta Helsinkiin torstaina. Tasan kello 13.30 irroitettiin nosturia kuljettava, Hollannista vuokrattu proomu laiturista. Mitään kommelluksia ei sattunut matkaan lähdössä.

Nosturi on Helsingin satamalaitoksen tilaama ja se valmistettiin Kone Oy:n tehtaalla. Matkan Helsinkiin piti alkaa jo eilen, mutta lähtöä viivästytti tehtaalla sattunut lakko.

Ennenkuin nosturin lopullinen Helsingin-matka saattoi alkaa, oli sitä hinaavan hinaaja Protectorin siirrettävä Wärtsilän uiva telakka nosturin proomulta vapautuneelle paikalle Kone Oy:n satamaan. – – Hinaaja Protectorilta kerrottiin torstai-illalla, että kuljetus sujuu täysin suunnitelmien mukaan.

”Tällä vauhdilla pääsemme aamulla seitsemän aikaan Helsinkiin,” kertoi Protectorin kapteeni.

Tuulen voimakkuuden mahdollinen lisääntyminen ei huolestuta kapteenia, sillä hän uskoo kuljetuksen pääsevän Porkkalan suojaan ennen tuulen yltymistä.

Ristivetopäätöksestä paheksumiskirjelmiä

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistys ja kommunistien Kansan radioliitto ilmoittivat torstaina paheksumisensa yleisradion ”Ristivetoa” -ohjelman lakkauttamisesta.

SYL pitää päätöstä sananvapautta rajoittavana poliittisena sensuuritoimena ja vaatii sen peruuttamista. Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistyksen mielestä lakkautuspaatos on epädemokraattinen ja varoittava esimerkki sananvapauden syrjinnästä.

Kansan radioliitto sanoo: sananvapaus ja mielipiteen esittämisen vapaus ovat vaarassa, demokraattiset perusoikeudet uhattuina.

Mtv irtisanoi teatterinsa näyttelijät

Mainostelevision teatterin näyttelijät, yhteensä kuusi henkilöä on irtisanottu. Paikkoja ei enää täytetä tämän sopimuskauden loputtua ensi elokuun alussa.

Näyttelijöiden määrää on Mainostelevision teatterissa supistettu vuosi vuodelta.

Teatteritoiminnan ilmoittaa Mainostelevisio kuitenkin jatkuvan ennallaan ulkopuolisin näyttelijävoimin. – – Lähtöpassit saavat irtisanomisen toteuduttua näyttelijät Asta Backman, Martti Kuisma, Pertti Melasniemi, Saara Pakkasvirta, Katriina Rinne ja Sylva Rossi.

Lady Macbeth alastomana Polanskin uutuudessa

Roman Polanski aloittaa näinä päivinä uuden elokuvansa, ensimmäisen Sharon Taten murhan jälkeen. –Shakespearen ”Macbethin” kuvaustyöt Englannissa.

Tämän viikon alussa hän valitsi nimiosaan Englannin ulkopuolella jokseenkin tuntemattoman näyttelijän, 28-vuotiaan Joe Finchin, joka tähän asti on esiintynyt lähinnä televisiossa.

Myös muut roolit Polanski on luvannut miehittää tavanmukaista paljon nuoremmin ja melko tuntemattomin voimin.

Uuden Macbeth-elokuvan käsikirjoituksen on tehnyt tunnettu englantilainen kriitikko ja kirjailija Kenneth Tynan, joka viimeksi on aiheuttanut kiistelyä musikaalillaan ”Oh Kalkutta”, lähinnä sen alastomuus- ja seksikohtausten vuoksi.

Myös uudesta Macbechistä uhkaa tulla jonkin verran epäsovinnainen: lady Macbeth – jonka rooliin ei vielä ole valittu näyttelijää — kulkee unissaan alastomana ja myös kolme noitaa ovat alastomia. Näiden suunniteltujen alastomuuskohtausten vuoksi Polanskin Macbethiä jo ennakolta kunnioitetaan nimityksillä ”nude-Macbeth” ja ”seksi-Macbeth” sekä myös ”Playboy Macbeth". Viimeksi mainittu nimi johtuu siitä, että elokuvan rahoittaa Playboyn omistaja-julkaisija.

Kenneth Tynanin kerrotaan yksityiskohtaisesti neuvotelleen Englannin sensuuriviranomaisten kanssa käsikirjoituksensa epätavallisista vaiheista, ennen kuin Polanski ryhtyy kuvaukseen. Kuvaukset tapahtuvat Skotlannissa ja Walesissa.

Nilsiän Tahkovuorelle kokonaissuunnitelma matkailukeskukseksi

Kuopio (HS)

Kuopion matkailijayhdistyksen johtokunta on päättänyt ehdottaa Pohjois-Savon maakuntaliitolle, että se ryhtyisi tutkimaan mahdollisuuksia Nilsiän Tahkovuorta koskevan valtion varoin toimeenpantavan matkailullisen kokonaissuunnitelman laatimiseksi sillä tarkoituksella, että Tahkovuoresta saataisiin maakuntaan elinkelpoinen ja kehittyvä matkailukeskus. – –

Nilsiän Tahkovuorelle on jo nousemassa kaksi lomakylää. Toista rakentaa Loma-Savo Oy ja toista suunnittelee rakennettavaksi maisteri Jörn Donnerin johtama yhtymä.

Loma-Savon kongressihotellin valmiusaste on noin 45–50 prosenttia ja sillä on hallussaan Tahkovuoren suurimmat rinteet hiihtohisseineen. Donner-yhtymä on äskettäin ostanut alueelta maata pujottelurinteitä ja rakennettavaa lomahotellia varten.

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

