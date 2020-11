Helsingin IFK sysää ensimmäisen maalinsa Jäähallissa. Juhani Jylhä on heittäytynyt pitkälleen ja työntänyt kiekon Ilveksen maalivahti Pentti Koskelan taakse. Tilanne on tasan ja pohjustus IFK:n voitolle alkanut.­

Helsingillä on tällä hetkellä vahva ote jääkiekkoilun vallankahvasta. Viikonvaihde sujui kolmen helsinkiläisen, HIFK:n, HJK:n ja Jokerien, tahdissa.

Jääkiekkohopeaa IFK:n jälkeen kahtena vuonna vienyt Ilves lysähti taas Helsingin Jäähallissa HIFK:n voimakkaan pelin edessä.

Jäähalli oli täpötäysi kuten aikaisemminkin IFK:n ja Ilveksen kamppailuissa. Kamppailu oli kaikin puolin muutenkin edellisten ottelujen toisinto. Alku tasaisen kihelmöivä, lopussa selvä ratkaisu. Numerot olivat nyt 6–2.

Toisen kerran vajaan viikon aikana HJK kävi nappaamassa Kupittaalla täydet pisteet yhden maalin erolla. Kiekko-67 vastaan voitto varmistui viime minuutilla ja tyytyväisiä saavat vieraat olla saaliiseen toisellakin kertaa joutuessaan ärsytetyn TPS:n vauhtiin. Kotijoukkueen sinnikäs yritys ei kuitenkaan tuottanut tulosta. HJK sai neljännessä ottelussaan neljännen voiton, TPS neljännessä ottelussaan neljännen tappionsa 3–2.

Pyhäinmiesten päivänä kansa katseli hallissa korttipelisatua. Jokerit ja Ässät vastakkain. Tämän tikin ottivat rakennusmestari Mäkinen ja hänen jokerinsa (7–4). Jokerit pelasi kaksi tyylikästä ensimmäistä erää mutta kolmannen laiskotellen.

Selvät rintamat teinien vaaleissa

Turku (HS)

Politiikka oli mukana enemmän kuin koskaan aikaisemmin Turussa pidetyssä Suomen teiniliiton syysliittokokouksessa. Henkilövaalien sijasta olivat teinit päätyneet vaaliliittoihin.

Ennen kokousta olivat juntat työskennelleet, osanottajia valmistelevat seminaarit pyörineet ja vaalimainoksia oli monistettu.

Kokoomus oli liittokokouksessa erottautunut omaksi porvarilliseksi vaaliliitokseen. Yleisdemokraattisen vaaliliiton olivat valinneet vasemmiston lisäksi keskusta, liberaalit ja riippumaton oikeisto. Uuteen hallitukseen saivat yleisdemokraatit kuusi jäsentä ja porvarillinen vaaliliitto neljä jäsentä.

Uudeksi teiniliiton puheenjohtajaksi valittiin Erkki Liikanen (sd) Mikkelistä 194 äänellä. Vastaehdokkaana ollut kokoomuksen Ilkka Kanerva sai 125 ääntä.

Syysliittokokouksen 330 virallista osanottajaa ja noin 500 tarkkailijaa eivät väsyneet kesken, vaikka istunnot venyivät parhaimmillaan aamu kolmeen.

Halpoja autoja kehitysalueille

Pääministeri Ahti Karjalaisen mielestä syrjäisten alueiden asukkaiden on saatava autonsa halvemmalla kuin kaupunkilaisten.

Karjalainen esittää autoveron alentamista kehitysalueilla tai sen nostamista siellä, missä liikennepoliittiset syyt puoltavat autojen määrän rajoittamista.

Pääministeri Karjalainen esitti ajatuksensa keskustapuolueen valtakunnallisessa Kekrijuhlassa Pellossa. Hän perusteli ehdotustaan sillä, että vaikea ja viihtyvyyttä vähentävä epäkohta kehitysalueilla ovat pitkät matkat ja hankalat liikenneyhteydet.

”Vaikuttaa väärältä, että ylellisyysluontoista veroa peritään alueilla, missä auto on nykyaikana välttämättömyys. Autojen määrän lisäämisessä kehitysalueilla ei ole niitä haittoja, joita ruuhkaantuneilla alueilla autoista on: teillä on tilaa ja pysäköintipaikoista ei ole puutetta. Saasteetkaan eivät selkosten keskellä voi muodostua haitaksi”, Karjalainen sanoi.

Venetsiaa ryhdytään pelastamaan

Rooma (Reuter)

Italian hallitus on vihdoin luvannut ryhtyä kiireellisiin toimiin historiallisen Venetsian kaupungin pelastamiseksi mereen vajoamiselta. Kustannusten arvioidaan nousevan 245 miljardiin liiraan, joka on yli 1,6 miljardia markkaa. Kustannusarvion esitti parlamentille yleisten töiden ministeri Salvatore Lauricella perjantaina.

Vuodesta 1908 Venetsia on vajonnut 13,6 cm, ja jos vajoamisprosessi jatkuu samalla nopeudella kaksi kolmasosaa kaupungista joutuu veden varaan vuoteen 1990 mennessä.

Toinen vakava ongelma on ilman ja veden saastumisen kaupungin rakennuksille ja taideaarteille aiheuttamat vahingot, joiden suuruutta on mahdotonta arvioida.

EEC-kanta koettelee Pohjolan yhteistyötä

Kööpenhamina (Kari Kallio)

Tanskan ja Norjan jo aloittamat ja Ruotsin ja Suomen edessä olevat neuvottelut Euroopan talousyhteisön EEC:n kanssa ovat kuluneen syksyn aikana tuoneet pohjoismaisen yhteistyön uudelleen valokeilaan. Tarkistelun tulos ei ole ollut aivan särötön.

Varsinkin Tanskan hallituspiireissä oltiin Nordekin kariutumisen jälkeen katkeria. Samansuuntaista katkeruutta on lievemmässä muodossa esiintynyt myös muissa pohjolan pääkaupungeissa. Mielialat ovat paljastuneet mm. keskusteltaessa pysyvästä ministerineuvostosta.

Suomen ja Tanskan välejä ovat lisäksi kiristäneet pitkiksi ja mutkikkaiksi kehittyneet neuvottelut Finnairin välilaskuoikeuksista Kööpenhaminassa. Näitä erimielisyyksiä ei ole kuitenkaan haluttu suomalaisten taholta mitenkään korostaa.

Aavemaista

Miami Herald -sanomalehden latomossa tapahtuneen virheen johdolta ylimääräinen rivi oli päässyt pujahtamaan elokuva-arvostelusta televisiosivulle, jossa ilmoitettiin presidentti Nixonin esiintymisestä.

Kohta kuului seuraavasti: ”presidentti Nixon pitää kampanjapuheen Miamin kokoussalissa. Aavemainen ja uhkaava ilmestys.”

Sanomalehti julkaisi valittelunsa erehdyksen johdosta. (UPI)

Espanja odottaa turistitulvaa

Espanjassa käyvien ulkomaisten turistien määrän odotetaan tänä vuonna nousevan ensimmäisen kerran yli 23 miljoonan rajan, ilmoitti maan matkailuministeriön edustaja äskettäin.

Espanja on siten maailman suosituin matkailumaa, ministeriön edustaja sanoi. Maassa kävi viime vuonna yhdeksän miljoonaa ranskalaista, jotka olivat ylivoimaisesti suurin kansallinen ryhmä. Englantilaisia turisteja kävi kolme miljoonaa ja Yhdysvalloista turisteja kävi 900.000. (UPI)

HS

Koonneet: Jarkko Rahkonen / HS

