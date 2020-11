Työhönmenijät myöhästyttänyt, autoilijat hermostuttanut, poliisit ja ensiapuasemat ylityöllistänyt torstain nuoskalumi merkitsi toisaalla syksyn iloisinta päivää. Leikkikenttien ja puistojen liepeiltä oli Helsingin keskustassa koottu lumi suurilta alueilta tarkkaan talteen: syksyn ensimmäiset lumiukot ja lumipallot syntyivät ripeästi.

Ilmatieteellinen keskuslaitos lupaa lumirakennuksille myös pitkää ikää, sillä pakkaskelin jatkuminen eteläisessä Suomessa muutamien päivien ajan on odotettavaa. Uutta lunta tosin saadaan vain paikoitellen. Torstain lumi satoi pääasiassa Länsi-Suomeen. Eniten lunta saatiin Lounais-Suomessa.

Helsingin sisääntuloväylillä samoin kuin kaupungin keskustassa lumi aiheutti torstain ruuhka-aikoina tavanomaisen liikennekaaoksen. Liikennemerkkejä ajettiin kumoon ja peltikolareita sattui ennätysmäärä.

Julkisen liikenteen tukena olivat ajossa päivän kiireisimmät ajat Helsingin kaikki taksit, 1060 autoa.

Kaupungintalon naulakko huippukallis

Peräti 500 000 markan vaatenaulakkoa suunniteltiin Helsingin kaupungintaloon saneeraustöiden alussa. Rakennustoimikunnan ryhdyttyä työhön naulakon hinta saatiin kuitenkin alenemaan noin 150 000 markkaan.

Kalliin naulakon oli suunnitellut professori Aarno Ruusuvuori, joka on muutenkin vastannut talon saneeraussuunnittelusta.

Kaupungintalon saneeraustoimikunta on useaan otteeseen puuttunut talon yksityiskohtien kalleuteen.

Yhdyntä opetettava jo kuusivuotiaille

Seksuaalipoliittinen yhdistys on sitä mieltä, että seksuaaliopetus on uudessa koulussa käsitettävä ihmissuhde- ja sukupuolikasvatukseksi ja se on aloitettava jo esikoulussa. Opetusministeriölle jättämässään mietinnössä yhdistys sanoo, että jo kuusivuotiaille tulisi opettaa muun muassa ”yhdyntä helppotajuisesta” sekä hedelmöityminen, raskaus ja synnytys.

Yhdistys, johon kuuluu lääkäreitä, sairaanhoitajia, psykologeja ja opettajia, on omasta aloitteestaan kokeillut nyt ministeriölle jätettyä peruskoulun opetussuunnitelmaa useissa Helsingin ja eteläisen Uudenmaan kouluissa kevätlukukaudella 1970 ja kesälukioissa 1970.

Ministeriölle jätetyssä lausunnossa viitataan heikkoon sukupuoliasioiden tuntemukseen ja seksuaalikielteiseen ilmapiiriin maassamme. Tietämättömyyden sanotaan johtavan ei-toivottuihin raskauksiin, abortteihin ja sukupuolitautien leviämiseen sekä mielenterveydellisiin ja sosiaalisiin häiriöihin.

Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnöstä yhdistys on löytänyt ”moralistista suhtautumista” asiaan. Uskonnonopetuksen opetussuunnitelmassa mainitaan käsiteltävänä kysymyksenä mm. ”mitä seksuaalisen tarpeen tyydyttäminen pelkän nautinnon takia vaikuttaa”.

Nähtävyyskierros Lontoon käymälöissä

Muuan lontoolainen matkatoimisto on lisännyt ohjelmaansa kiertoajelun, jonka aikana turistit voivat 2,50 markan hinnalla tutustua Lontoon huomattavimpiin yleisiin käymälöihin.

Kiertoajelun aikana turistit näkevät parikymmentä käymälää eri puolilla kaupunkia. Käymälät edustavat eri tyylisuuntia viktoriaaniselta ajalta nykypäiviin saakka.

Teknikko haluaa olla insinööri

Teknikot haluavat päästä käsiksi insinööri-titteliin. Suomen teknisten toimihenkilöjärjestöjen keskusliitto (STTK) esittää ammattikasvatushallitukselle, että teknikko-nimitys muutettaisiin koulu- tai varainsinööriksi niillä, jotka ovat käyneet teknisen koulun.

Teknikko nimitys on STTK:n mielestä kokenut inflaation, kun muillakin aloilla on otettu käyttöön teknikko-nimitys. STTK haluaa lisäksi, että koulu- tai varainsinööri- nimitys monopolisoitaisiin teknisen koulun käyneille.

Nykyisin tituleeraavat korkeakouluinsinöörit itseään diplomi-insinööreiksi ja teknisen opiston käyneet insinööreiksi. Aikaisemmin korkeakouluinsinöörit ottivat diplomiliitteen erottuakseen opistoinsinööreistä.

Asumistuen nopea laajennus tarpeen

Asumistukijärjestelmää on nopeasti laajennettava. Asuntohallituksen pääjohtaja Olavi Lindblomin mielestä on tunnustettava vuokra-asuntojen aiheuttamien kustannusten kohtuullinen nousu, mutta niiden oikeuttamat vuokrankorotukset eivät saa tulla asukkaiden maksettavaksi.

Korotukset on hyvitettävä asumistukijärjestelmää laajentamalla. Lindblom totesi Helsingin vuokra-asuntokannan supistuvan noin 4000 asunnolla vuosittain. Suurin osa muutetaan omistusasunnoiksi tai liikehuoneistoiksi. – –

Helsingin asuntokeskuskunta Hakan pääjohtaja Antti Pelkola sanoi, että asuntopolitiikan käyttäminen suhdannepolitiikan välineenä on perusteltua vasta silloin, kun voidaan osoittaa ne varat, joilla tuotanto seuraavan laskukauden aikana saadaan nostetuksi.

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

