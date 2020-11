Järjestelmällinen jätepaperin keräys on ollut lähinnä vapaaehtoisten nuorisojärjestöjen varassa. Paperinkeräys Oy:n johtaja Veikko Mäkelän mielestä paperinkeräys pitäisi kytkeä yleiseen puhtaanapitoon.­

Suomessa kulutetusta paperista palautetaan tällä hetkellä noin 25 prosenttia takaisin teollisuuden raaka-aineeksi.

Määrä on suurempi kuin missään pohjoismaassa.

Luonnonsuojelijat ovat ehdottaneet jätepaperin hintaa korotettavaksi viidellä pennillä kilolta keräyksen tehostamiseksi.

Paperinkeräys Oy:n johtaja Veikko Mäkelä ei usko yksinomaan hinnan saavan kuluttajia liikkeelle, vaan hänen mielestään on helpotettava jätepaperin luovuttamista.

Mäkelän mielestä jätepaperin keräys tulisi kytkeä puhtaanapitoon.

Jokaiseen taloon tai taloryhmään olisi sijoitettava jätelaatikoiden yhteyteen eri laatikot teollisuusraaka-aineeksi kelpaavaa jätepaperia varten.

Edut koituisivat sekä taloyhtiöiden että paperinkerääjien hyväksi.

Talojen puhtaanapitokustannukset alenisivat ja paperin talteenotto tehostuisi.

Suomalaiset – kulunut kansa

Suomi on Euroopan kärkimaa kuolleisuudessa.

Tämä vanha tieto on nyt perusteltu lääkintöhallituksessa: ”Syy on se, että olemme tavallista kuluneempi kansa, jolla on rasitteena nuoruudessa saatu huono lähtökohta.”

Verenkiertoelinten taudit ovat Suomessa yleisin kuolemansyy, kakkosena ovat kasvaimet ja kolmannella sijalla hermoston ja aistimien taudit.

Vain imeväiskuolleisuus pienenee edelleen.

Äitiyskuolleisuus on samoin laskenut, mutta läntiset naapurimaat ovat tässä meitä paljon edellä.

Keskimäärin on Suomi kuitenkin sekä miesten että naisten kuolleisuudessa, kun väestömme suhteellinen nuoruus otetaan huomioon, musta läiskä Euroopan kuolleisuustilastoissa.

Johdamme sekä naisten että miesten sarjassa.

Mitä Suomi lukee

Kalle Päätalon ”Höylin miehen syksy” on noussut viimeisimmän Mitä Suomi lukee -listan kotimaisen kaunokirjallisuuden kärkipaikalle.

Toisen sijan on saanut Veikko Huovinen ”Lampaansyöjillään”.

Mauri Sariolan uusin teos ja Onni Palasteen ”Minä, desantti” ovat niinikään tuoreita listaesiintyjiä.

Käännetyn kaunokirjallisuuden myyntimenestys on Alistair MacLeanin ”Takaa-ajo Vaccaresiin”, joka on pudottanut Henri Charrieren ”Vanki nimeltä Papillonin” listan kakkoseksi.

Muita käännetyn kaunokirjallisuuden listan uusia tulokkaita ovat Solzhenitsynin teokset ”Ensimmäinen piiri” ja ”Syöpäosasto”, Daphne du Maurierin ”Talo rannalla” ja Brian Callisonin ”Petetty saattue”.

Suurkatselmus Helsingin Kaupungintalossa

Taulut olivat vielä suureksi osaksi ripustamatta seinille, mutta muuten oli kaikki valmista.

Ylipormestari Teuvo Aura vakuutteli tyytyväisyyttään, yli 600 kutsuvierasta kierteli, ihasteli merinäköalaa, käytännöllisyyttä, mutta paheksui aulan kolkkoutta, eteishallin katakombimaisuutta, vertasipa juhlasalia venäläistyyliseen asemahalliinkin.

Se alkaa nyt olla kaikkien nähtävissä: Helsingin Kaupungintalo.

Vieraat arvostelivat keskiviikkona eniten juhlasalin heikkoa akustiikkaa.

Kuuntelipa puheita mistä hyvänsä, aina vain kaikui ja sanoja ei erottanut.

Oulun teekkareilla oma talo

”Rattoriksi” ovat Oulun teekkarit kastaneet toimitalonsa, joka monien vaiheiden jälkeen on nyt saatu aikaan.

Taloon mennään Torikadulta samasta ovesta, josta ennen päästiin lihakaupan vintille.

Toimitalossa on paitsi Rattori-disko-ravitsemuslaitos myös Oulun yliopiston tekniikan ylioppilaat ry:n toimisto ja kokoushuoneita.

Rattori-nimeä puolletaan mm. sillä, että se on niitä harvoja Suomen kielen sanoja, jotka kykenevät ponnekkaasti kuvaamaan hillitöntä riemua, ja ainoa, joka täysin sopeutuu Pohjois-Suomen oloihin.

Oulun katukuvaan ilmestyy piakkoin häkellyttävä liikenneväline perinteisen Mellakka-auton vanaveteen: Teekkarikunnan dynaaminen symboli ja juhta – hyväntahdon kapakkatraktori. (HS)

Peyton Place voitti Karkkilan uudet urut

Karkkila (HS)

Peyton Place kiinnosti Karkkilan kirkkovaltuutettuja keskiviikkoiltana enemmän kuin kirkkoon hankitut uudet urut.

Kirkkoherra Lauri Kantola ilmoitti, että valtuusto voisi kokouksensa päätteeksi lähteä katsomaan uusia urkuja, jotka ovat jo viittä vaille valmiit.

Kirkkohallintokunnan puheenjohtaja kuitenkin muistutti kirkkoherralle, että muutamat valtuutetut olivat jo kahvitauolla olleet huolestuneita siitä, päättyykö kokous Peyton Placen alkamiseen mennessä.

Urkujen ja Peyton Placen kannatusta mitattiin käsiä nostamalla.

Yksikään käsi ei noussut urkujen puolesta.

Muutokset vaaleissa vähäisiä

Washington (Reuter)

Molemmat Yhdysvaltain valtapuolueet, demokraatit ja republikaanit, väittivät omien lausuntojensa mukaan voittaneensa kongressivaalit.

Tosiasiaksi kuitenkin jää, että demokraatit ovat edelleen maan suurin puolue.

Se pystyi säilyttämään enemmistön sekä senaatissa että edustajainhuoneessa ja voitti kymmenkunta uutta kuvernöörin paikkaa osavaltioissa.

Muutokset kongressissa olivat suhteellisen pieniä.

Concorde teki uuden ennätyksen

Toulouse (AP)

Concorde-matkustajakoneen ranskalaisvalmisteinen prototyyppi saavutti keskiviikkona uuden nopeusennätyksensä lentämällä kaksi kertaa ääntä nopeammin.

Koneen valmistanut ranskalaisyhtiö ilmoitti, että koneen koelentäjä Andre Turcat saavutti 2 machia (kaksinkertaisen äänennopeuden) 16.000 metrin korkeudessa Atlantin yläpuolella.

Concorde, joka on ranskalaisen ja englantilaisen yhtiön yhteistyön tulosta, on tarkoitettu kuljettamaan noin 120 matkustajaa Pariisin ja New Yorkin välisellä reitillä hiukan alle kaksi kertaa ääntä nopeammin.

Mini miellyttää miehiä eniten

Erään länsiberliiniläisen lehden mielipidetutkimus osoittaa, että selvä enemmistö miehistä inhoaa midimittaisia pukuja naisten yllä, kun taas naisten osalta midi on jo melkein saavuttanut minin.

Miehistä 77,8 prosenttia katselee mieluimmin minihameita, 14,1 prosenttia hyväksyy midin ja maksi miellyttää vain 8,1 prosenttia.

Naisista 46 prosenttia sanoi pitävänsä ministä eniten, midin kannalla oli 42,13 ja maksi tuntui parhaimmalta 11,6 prosentin mielestä. (UPI)

Viisaudenhammas viivytteli

Viisaudenhammas kasvaa toisille myöhemmin kuin muille ihmisille.

Italialainen Georgie Casole sai tuoreimman viisaudenhampaansa muutama viikko sen jälkeen, kun hän oli täyttänyt 90 vuotta.

”Enpä olisi enää välittänyt saada tuotakaan”, hän totesi.

Hän menetti kaikki muut hampaansa 40 vuotta sitten. (UPI)

Koonnut: Kari Lankinen

