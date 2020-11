Barkerin tehtaan vanhin osa vuodelta 1845 on jo pääosiltaan purettu. Taustalla oleva osa, jonka purkamiseen päästään esni vuoden alkupuolella, on rakennettu vuonna 1901.­

Turku (HS)

Aurajoen rannat muuttuvat melkoisesti Turussa Martinsillan alapuolella, kun suuret Barkerin entiset tehdasrakennukset puretaan.

Purkaminen on jo osittain alkanut, mutta ripeämmin ne pääsevät käyntiin ensi vuoden alkupuolella.

Purettavia rakennuksia on yhteensä yli 65000 kuutiota. Rakennukset ovat pääosin rakennettu jo viime vuosisadan puolella, eikä niiden korjaaminen ja ajanmukaistaminen ollut kannattavaa.

”Vanhin tehdasrakennuksista on vuodelta 1845. Se on tehtaan 3-kerroksinen osa. Korkein kohta, minkä päällä lukee tehtaan nimi, on peräisin vuodelta 1901”, kertoi ins. E. Ajo. – –

Aurajoen rannalla olevat tehdasrakennukset luovutettiin Turun kaupungille viime kesäkuun lopussa. Purkaustöitä tekee kaupungin talorakennusosasto työllisyystöinä.

Kyseessä on noin 200 metriä pitkä ja tasan yhden hehtaarin suuruinen tontti. Paikalle ei toistaiseksi ole suunniteltu mitään. Osa siitä jäänee puistoksi, mutta osa on asemakaavassa varattu yleishyödyllisen rakennuksen tontiksi.

”Ilmeisesti siihen rakennetaan aikanaan tuollainen 3–4 kerroksinen julkinen rakennus. Mielestäni se ei mitenkään pilaa Aurajoen rantanäkymää”, kertoi asemaakaava-arkkitehti Pekka Sivula.

Salt-valtuutetut samppanjan äärellä

Venäjän lokakuun vallankumous, joka johti Neuvostoliiton perustamiseen 53 vuotta sitten, oli perjantaina pop-juttu.

Viimemainittu kevyentuntuinen sanonta siitä huolimatta, että kysymyksessä on suuri ja vakava asia. Ja lähinnä sen tähden, että Neuvostoliitossakin vallankumouksen vuosipäivä on iloinen, hyvän mielen tuova muistojuhla. – –

Presidentti Kekkonen asteli hetken kuluttua tuttuun tyyliinsä rivakasti ylös palatsin portaita suurlähettiläs Beljakovin seuraamana ja esitti tervehdyksensä sujuvalla venäjänkielellä rouva Beljakovalle.

”Spasibo, spasibo”, kuului hymyilevä vastaus ja tervehdyskierroksen jälkeen oli vuorossa samppanja ja illan toinen merkkihenkilö, jolle presidentti Kekkonen huudahti välittömästi ”hello”.

Seuraan liittyi näet hetkeä aikaisemmin vastaanotolle saapunut varaulkoministeri Vladimir Semjonov, Neuvostoliiton Salt-valtuuskunnan päävaltuutettu.

Kuopio sai liikennevalot

Kuopio (HS)

Kuopion ensimmäiset liikennevalot syttyivät perjantaina iltapäivällä Ohiajotien ja Puistokadun risteyksessä.

Kaksi konstaapelia opasti liikennevaloihin tottumattomia kuopiolaisia toimimaan valojen mukaan. Konstaapeli Keijo Karhusen varoituspilli sai soida yhtenään.

”Fluorisointisuositus peruttava”

Suomen kemistiliitto vaatii lääkintöhallituksen antaman vesijohtoveden fluorisoimissuosituksen pikaista peruuttamista.

Liitto on erityisen huolestunut aloitteesta, jossa vaaditaan Helsingin vesijohtoveden fluorisoimista.

Kemistiliitto ihmettelee suosituksessa olevaa toteamusta, jonka mukaan 1–1,5 milligrammaa fluoria vesilitraa kohti on vaaratonta. Eräiden tutkimusten mukaan jo kaksi milligrammaa fluoria aiheuttaa luustovaurioita ja tappava annos ihmisruumiissa yhtäkkiä nautittuna on viisi milligrammaa.

Kemistit toteavat, että lääkintöhallituksen antamat tiedot fluorin hammasmätää ehkäisevästä vaikutuksesta ovat harhaan johtavia.

Nikita Hrushtshevin muistelmat länteen

New York (AP)

Neuvostoliiton entisen pääministerin Nikita Hrushtshevin muistelmat ovat tuntemattomalla tavalla kulkeutuneet länteen.

Amerikkalainen Life-lehteä julkaiseva yhtiö sekä Little Brown and Co -yhtiö ilmoittivat yhteisesti perjantaina julkaisevansa muistelmat.

Yhtiöiden edustaja ei sanonut, kuinka 275 000 sanaa käsittävät muistelmat olivat saapuneet länteen. Hän kertoi kuitenkin, että molemmat yhtiöt ovat vakuuttuneita niiden aitoudesta.

”Suuren vaivannäön jälkeen tulimme vakuuttuneiksi siitä, että kyseessä oli aito Nikita Hrushtshevin sanojen kopio”, hän sanoi. – –

Muistelmien johdannon on kirjoittanut amerikkalainen Edward Crankshaw, joka on Neuvostoliiton asioiden tuntija. Hänen Hrushtshevista kirjoittamansa kirja on ehkä tunnetuin elämäkerta, joka on julkaistu Neuvostoliiton entisestä pääministeristä.

Crankshawn luettua muistelmat hänen kerrotaan lausahtaneen: ”Aivan ilmeisesti tässä puhuu itse Hrushtshev, hänen äänensä helvetin esikartanosta. Sinänsä hyvin elävä ääni.”

Partaiset meren ylittäjät perillä

Mooloolaba, Australia (UPI)

Neljä pitkätukkaista ja partaista, auringon ruskeaksi paahtamaa miestä saapui myöhään torstai-iltana lautallaan Mooloolaban satamakaupunkiin Australiaan yli viisi kuukautta kestäneen Tyynenmeren ylityksensä jälkeen.

Miehet lähtivät toukokuun 29. päivänä Ecuadorista balsapuisella lautallaan tarkoituksenaan todistaa, että Etelä-Amerikan intiaanit ovat saattaneet purjehtia aina Australiaan saakka samanlaisilla lautoillaan merivirtojen kuljettamina.

Matkan johtajana ja rahoittajana toimi espanjalainen professori Vital Alzar. Muut osanottajat olivat ranskalainen Marco Modena, kanadalainen Norman Tetrenault ja chileläinen Gabriel Salas.

11 000 kilometrin pituisen matkansa aikana miehet asuivat lautalle rakennetussa kojussa, söivät enimmäkseen kalaa ja täydensivät vesivarastoaan aina sateen aikana.

HS

