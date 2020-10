Toreadorien marssi ja luusahojen kirskuna vauhdittivat neljäntoista valkotakkisen lihamestarin työtaitokilpaa Otaniemessä sunnuntaina. Jokaisella oli leikeltävänä noin 60 kg:n painoinen naudan ”takaneljännes”.

Tarkoituksena oli käsitellä palat mahdollisimman pitkälle kuluttajaa palvelevasti ja asettaa ne esille näyttävästi.

Valtakunnallisen lihamestarin tittelin sai omakseen helsinkiläinen Taisto Kanninen. Tämä oli ensimmäinen valtakunnallinen työtaitokilpailu. – –

Suomessa on tällä hetkellä noin 250 lihamestaria. He toimivat yleensä myymälänhoitajina tai muissa vastuullisissa liha-alan tehtävissä. Lihamestarit ovat käyneet vuoden kurssin, jolla heille on opetettu lihankäsittelyn lisäksi keittotaitoa, kannattavuuslaskentaa, mainontaa ja johtamistaitoa.

Teinihipat vaarassa alkoholin vuoksi

Helsingin kaksoisyhteislyseossa pidettiin viimeiset yleiset teinihipat. Viimeiset sen vuoksi, että hipoissa tarvittiin toistakymmentä poliisia valvomaan järjestystä ja viimeiset myös sen vuoksi, että alkoholinkäyttö aiheuttaa liikaa häiriöltä.

Kaksoisyhteislyseossa on tänä syksynä ollut kahdet hipat, joista kummastakin on jouduttu kantamaan sammuneita koululaisia ulos ja takavarikoimaan melkoisesti alkoholia. – –

Vapauden vaatimukset on rehtori Kotkatlahden mielestä käsitetty väärin, ne on käsitetty vapaudeksi myös käyttää alkoholia. Hänen mielestään hippoja voidaan pitää, mutta vain oman koulun piirissä, jolloin joukossa ei olisi vieraita.

Häiriöitä aiheuttaneita ei rangaista, pelkästään senkään vuoksi, että Kotkatlahden mukaan heidän henkilöllisyyttään on mahdoton selvittää.

Englantilainen raparperi pääsi pannasta Ranskassa

Sitten Napoleonin päivien eivät ranskalaiset ole saaneet herkutella brittiläisellä raparperilla. Englannin ja Ranskan vihollisuuksien aikana keisari katsoi epäisänmaalliseksi, että hänen joukkonsa nauttisivat vihollisen tuotteita ja lopetti kaupankäynnin.

Mutta nyt, 155 vuotta myöhemmin, on raparperia ensimmäisen kerran taas lähetetty Englannista Ranskaan.

Kyseinen 30 juuren lähetys Merton-lajiketta meni eräälle siemenviljelijälle Pohjois-Ranskaan. Ranskalaiset raparperinystävät saavat kuitenkin odottaa, sillä ensimmäiset suuret sadot saadaan vasta parin vuoden kuluttua.

Kolera-aalto leviämässä Eurooppaan

Varsova (Reuter)

Kolera, joka viime viikolla on koetellut Turkkia ja vaatinut siellä ainakin 44 kuolonuhria, on mahdollisesti siirtynyt länteen.

Prahassa ilmoitettiin, että Tshekkoslovakiassa on todettu tapauksia, jotka saattavat olla koleraa. Puolan terveysviranomaiset ilmoittivat, että epäiltyjä koleratapauksia on havaittu Kosicen ja Michalovicen alueella lähellä Unkarin, Puolan ja Neuvostoliiton rajaa.

Unkari ilmoitti lauantai-iltana sulkevansa eräitä rajanylityspaikkoja Slovakian vastaisella rajalla. Lisäksi ilmoitettiin, että rajan saavat ylittää ainoastaan henkilöt, joilla on kansainvälinen rokotustodistus. Niin ikään Puola on kieltänyt matkustamisen tälle alueelle.

Koleraepidemia jatkuu yhä Turkissa. Kaikki yhteydet Euroopasta Istanbuliin ovat toistaiseksi poikki.

