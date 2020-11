Karkkila (HS)

Karkkilan nukkuva vapaa-ajattelija heräsi helposti ja joi seurakuntanuorten tarjoamat kahvit mielellään.

Kirkollisvaalien äänestysprosentti oli Karkkilassa ensimmäisenä päivänä 14. Kirkkoherra Lauri Kantola pitää sitä korkeana ja arvelee sen johtuvan suurelta osaltaan vapaa-ajattelijain tempauksesta.

”Monet sanoivat tulleensa äänestämään sen vuoksi, ettei heitä luultaisi vapaa-ajattelijoiksi”, kertoi kirkkoherra Kantola.

Vapaa-ajattelijat toivat kirkon vieressä olevaan puistoon, sängyn, jossa puolenpäivän aikaan nukkui tunnin ajan elävä mies ja sen jälkeen nukke.

”Jaakko kulta herää jo. Kellojasi soita, vastuusi tunne”, lauloi tusina seurakuntanuorta ja vei nukkujalle kahvit.

Sängyssä oli sillä hetkellä työmies Eino Vesander, joka heräsi helposti, joi kaksi kuppia kuumaa kahvia sekä soi yhden vohvelin. Viinerit eivät maistuneet. Termoskannuun jäi jäljelle kuusi kupillista kahvia. Kahvi piristi nukkujaa siinä määrin, että muutaman minuutin kuluttua hän kömpi sängystä pois. – –

Sängyn ympärillä olevissa iskulauseissa vapaa-ajattelijat katsoivat, että kirkollisvaalien äänestäjä tukee keskiaikaista valtiokirkkojärjestelmää. He kehoittivat äänestämisen sijaan eroamaan kirkosta.

Hrushtshevin vaimo kiisti muistelmat

Moskova (New York Times)

Neuvostoliiton entisen pääministerin Nikita Hrushtshevin puoliso Nina Petrovna on ilmoittanut, ettei hänen puolisonsa ole kirjoittanut itse muistelmiaan, kertoi historioitsija Pjotr Jakir, jonka tiedetään olevan hyvin läheisessä suhteessa Hrushtshevin perheeseen.

Jakirin tiedetään soittaneen lauantai-iltapäivänä Hrushtshevin Moskovan ulkopuolella sijaitsevaan kotiin ja kertoneen Nina Petrovnalle tiedoista, joiden mukaan hänen puolisonsa henkilökohtaiset muistelmat julkaistaan lähiaikoina länsimaissa.

”Se ei ole totta”, kerrotaan Nina Petrovnan vastanneen kysymykseen, oliko hänen miehensä kirjoittanut muistelmat.

”Se on mahdotonta, on tapahtunut erehdys, tämä on leikkiä, joku laskee leikkiä.” – –

Muistelmiksi luonnehdittu käsikirjoitus on pikemminkin Hrushtshevin lausuntojen, keskustelujen, haastattelujen ja puheiden kokoelma kuin hänen itsensä kirjoittama muistelmateos. Tämä vahvistettiin lähteestä, joka on saanut tutustua käsikirjoitukseen.

Samaan aikaan Time Incorporated -yhtiö ja sen omistaja, jotka aikaisemmin viime viikolla ilmoittivat julkaisevansa Hrushtshevin muistelmat, sekä muutamat muut jatkuvasti kieltäytyvät paljastamasta käsikirjoituksen syntymisen alkuperää.

Afroditen 2000-vuotias pää löydettiin

Kulunut marmoripää, joka on maannut unohdettuna Lontoon British Museumin pohjakerroksen tomussa ja pimeydessä vuodesta 1859 asti, on tunnistettu Cindoon Afroditeksi, Praxiteleen neljännellä vuosisadalla ennen Kristusta muovailemaksi veistokseksi, joka on ensimmäinen rakkauden jumalatarta esittävä alastonkuva.

Alkuperäinen Afroditen patsas oli luonnollista suurempaa kokoa, 175,5 sentin korkuinen. Museosta löytynyt nenätön pää, käsi ja sormi, jotka ovat peräisin Cnidoon löydöstä, vastaavat näitä mittasuhteita.

Viime vuonna löytynyt sormi, jota arveltiin Afroditen patsaan osaksi, on nyt varmasti tunnistettu.

Salon ammattikouluun toivotaan tv-linjaa

Salo (HS)

Salon ammattikoulussa on 20 eri opintolinjaa, mutta yksikään niistä ei kouluta työntekijöitä kaupungin suurimmalle työnantajalle. Radio- ja tv-linjaa on koululle anottu turhaan.

Ammattikasvatushallituksen viranomaiset ovat sitä mieltä, että tällainen linja kasvattaa vain fakkimiehiä, joiden uudelleenkoulutus on hankalaa.

Ammattikoulun rehtori Aimo Aaltonen kertoo, että radio- ja tv-linjan perustamista ehdotettiin jo vuonna 1967 koulun laajentamissuunnitelmia tehtäessä.

Koulun omistavan kuntainliiton liittohallitus teki asiasta esityksen, mutta ammattikasvatushallitusviranomaiset eivät pitäneet linjan perustamista tarpeellisena. – –

Markkinointijohtaja J. Nordell Salora Oy:stä kertoo yhtiön potevan jatkuvaa ammattityövoimapulaa. 20–30 ammattimiestä voitaisiin ottaa työhön koska tahansa.

Tv:n väri-iltapäivä sai väkeä liikkeelle

Yleisradion järjestämä neuvonnallinen väri-tv-iltapäivä sai sunnuntaina väkeä liikkeelle Helsingissä.

Useat tv- ja radioliikkeet täyttyivät ohjelmia seuraavasta yleisöstä ja lähetyksiä katsottiin mm. tv-näyttelyssä Mikael Agricolan kirkon kryptassa.

Kahden ylimääräisen värifilmin lisäksi iltapäivän ohjelmissa annettiin neuvoja väritelevisioon liittyvistä kysymyksistä. Television koulutustyönä valmistamat neuvontaosuudet lähetettiin myös väreissä.

Raikkaita talvisalaatteja

Talven lähetessä kasvisvalikoimat hupenevat ja kallistuvat. Yhä useammin mietitään vihannestiskin äärellä, ostettaisiinko persiljaa tai salaattia.

Hinnat nousevat ja laatu heikkenee. Kesän voimakkaista aromeista on enää aavistus tallella.

Varsinkin pienituloiset ja suuriperheiset joutuvat jatkuvasti pohtimaan, miten saataisiin jokapäiväiseen ruokapöytään tuoreutta ja vitamiineja.

Tuumailun aikana täytyy pitää mielessä, että kasviksia ja hedelmiä kannattaa joka tapauksessa ostaa. Niiden käytön lisääminen parantaa huomattavasti ruokavaliota.

Rahat niihin on useimmiten saatavissa vähentämällä ostoslistasta muita vähemmän tärkeitä, tai jopa terveydelle haitallisia syötäviä. Virvoitusjuomat, makeiset, makeat leivonnaiset ja eri nautintoaineet kannattaa muistaa kun pohditaan, mistä olisi tingittävä.

Onneksi talvisten, salaattien perusaineet, juurekset ja kaali, ovat halpoja kautta vuoden. Sitrushedelmien ja omenien hintoja voidaan myös pitää hyvin kohtuullisina. Tuoreet kasvihuone- ja tuontikasvikset ovat kalliita.

Pari tomaatinlohkoa, muutama paprikarengas ja raikkaat maustevihannekset antavat väriä ja tuoreuden tuntua. Etupäässä koristeluun käytettynä ei niiden ostaminen tule kukkarolle kovin rasittavaksi.

