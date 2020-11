Valmet on luovuttanut Tasavallan presidentin käyttöön tarkoitetun uuden salonkivaunun, rautatiehallitukselle. Presidentti koeajoi vaunun tiistaina. Matka tehtiin Helsingistä Siuntioon ja takaisin.

Vaunu on ulkopuolelta lähes tavallisen makuuvaunun näköinen.

Vaunun salonki on sijoitettu keskelle. Presidentille ja hänen puolisolleen on erikoishytit, joissa on yhteinen WC ja suihku. Niiden lisäksi on neljä vierashyttiä, joihin voidaan sijoittaa korkeintaan kuhunkin kolme henkilöä, sekä toimistohytti, jossa on yksi vuode. – –

Salonkivaunun sisustuksen on suunnitellut sisustusarkkitehti Antti Nurmesniemi. Tehtävä annettiin hänelle ensimmäisen kerran nelisen vuotta sitten, jolloin hän neuvotteli presidentin adjutanttien kanssa. Nurmesniemi kertoo, että tänä aikana tapahtui sisustuksen suhteen ”merkittävää kypsymistä.” Kalustukset kehittyivät, samoin asenteet sisustamiseen. Salonkivaunusta ei enää haluttu tehdä toista presidentin linnaa ja hyväksyttiin tämä korkean tason piknikin paikaksi.

Maailman johtajia virtaa Pariisiin

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen lähti keskiviikkoiltana Nordairin Falcon jet-erikoiskoneella kohti Pariisia, jonne kokoontuu torstaipäiväksi kymmenien maiden valtionpäämiehiä ja pääministereitä ollakseen läsnä Notre Damessa järjestettävässä muistotilaisuudessa samaan aikaan, kun presidentti Charles de Gaulle haudataan tahtonsa mukaisesti hiljaisesti kotikylänsä Colombey-les-deux-Eglises'n hautausmaalle. – –

Pariisin kirjeenvaihtajamme mukaan presidentti Kekkonen osallistuu Notre Damen muistotilaisuuden jälkeen Ranskan presidentin Georges Pompidoun järjestämälle vastaanotolle, jolle saapunevat myös presidentti Richard Nixon, presidentti Nikolai Podgornyi sekä kymmeniä muita valtioiden johtohenkilöitä ja kuninkaallisia.

Rajamiehet avioliittokoulussa

Rajamiehet käyvät avioliittokoulua Immolassa. Noin parisataa Kaakkois-Suomen rajavartiostossa palvelevaa varusmiestä osallistui Imatran sotilaskotiyhdistyksen järjestämään tilaisuuteen.

Nyt Immolassa järjestetty tilaisuus oli laatuaan ensimmäinen. Vastaavanlaisia avioliittokouluja varusmiehille on järjestetty useilla varuskuntapaikkakunnilla.

Vapaasta abortista huolta New Yorkissa

Abortin vapauttaminen viime huhtikuussa on aiheuttanut New Yorkin osavaltiossa kaaoksen. Sairaalat ovat täynnä aborttia haluavia, läheskään kalkki halukkaat eivät mahdu sisään ja sairaalahenkilökunta on ylityöllistettyä. Raskauden keskeyttäminen on kallista ja psyykkiset ongelmat lisääntyvät aborttien suhteessa.

Vapauttaminen on aiheuttanut ryntäyksen ja nyt harkitaankin jälleen aborttilain tiukentamista.

Aaltoloukusta apua televisiohäiriöihin

Tv-ruudun häiriöiden aiheuttajia on muitakin kuin viallinen vastaanotin tai antenni. Yleisradion neuvontakeskuksen mittauksissa saattaa syntipukiksi paljastua naapurin radioamatöörin lähetin.

Usein kuitenkin kuvaruudun hyppelyn syynä on liian voimakas kotitalouskone, moottoriajoneuvo, neonvalot, jopa radioamatöörin lähetykset.

Jos amatöörin radiolaitteet eivät ylitä sallittua 200 wattin tehoa, voidaan tilannetta auttaa sijoittamalla itse vastaanottimen sisä- tai ulkopuolelle ns. aaltoloukku. Tämä lisälaite riittää tavallisesti häiriöiden poistamiseen, eikä Yleisradio veloita laitteesta mitään.

Joulun alla vastaanottimien kysyntä on vilkasta ja suurien erien laatutaso pääsee heikkenemään. Heti joulun jälkeen vikailmoituksia alkaa sadella.

Koonnut: Jarkko Rahkonen

