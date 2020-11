Tornion tullinhoitaja Bore Bergman: ”Me olemme katsoneet, että kolme tai korkeintaan viisi pornolehteä on vielä sallittava yhden henkilön tuomisiksi, sillä lain perusteella, että kuvat tulevat henkilökohtaiseen tarpeeseen.”­

Lähes 5000 pornolehteä eli 328 kiloa on Tornion tullimiesten viimeisin suursaalis epäsiveellisiksi katsottavien julkaisujen salakuljetuksessa. Kahdessa erässä Aavasaksalta tuodulla valtaisalla lehtikasalla lämmitettiin Tornion tullin pannuhuonetta. – –

Pari vuotta sitten alkanut seksilehtien tulva on vähin erin paisunut ja tällä hetkellä Haaparannan laaja ja monipuolinen tuotevalikoima pyrkii levittäytymään Suomeen ostoskassien myötä.

Tulkintavaikeudet johtuvat asenteiden lievenemisestä. Kun epäsiveellisiksi katsottuja julkaisuja ei aikaisemmin lainkaan päästetty maahan, nyt sellaisia saa tuoda omaan tarpeeseen ja käyttöön. 5000 pornolehteä kukaan tuskin omaan tarpeeseen tarvitsee, mutta kuinka monta tämän suojin sitten saa tuoda, sitä joutuvat Tornion tullimiehet pohtimaan päivittäin.

Kulutustavaroilta tuontiluotot pois

Suomen Pankki yrittää tuonnin höyhen jarrutusta raskaalla jalalla. Lähes kaikki tärkeimmät Suomeen ulkomailta tuotavat kulutustavarat on tästä päivästä lähtien maksettava käteisellä ennen niiden tullausta. Tavaraluettelo sisältää lähes kaiken autoista ja televisioista makeisiin ja elintarvikkeisiin. – –

Syynä päätökseen on tuonnin jatkuva lisääntyminen, joka ylittää yhä enemmän viennin. Kulutustavaroiden tuonti on rahoitettu suurimmaksi osaksi lyhytaikaisilla ulkomaisilla luotoilla. Tällaisten luottojen määrä on Suomen Pankin mielestä kasvanut liian suureksi.

Pääjohtaja Mauno Koiviston mielestä nyt syntymässä oleva alijäämä on niin suuri, ettei sitä voida rahoittaa, eikä sellaista voida päästää syntymään. Lyhytaikaiset luotot lisäävät hänen mielestään kriisiherkkyyttä liiaksi.

Paraguay ei luovuta Mengeleä

Haifa (Reuter)

Paraguay on kieltäytynyt luovuttamasta natsirikollista Josef Mengeleä Länsi-Saksalle tai asettamasta häntä oikeuden eteen Asuncionissa, ilmenee kirjeestä, jonka liittopresidentti Gustav Heinemannin virasto on lähettänyt Israeliin.

Kirje, jonka on allekirjoittanut presidentti Heinemannin sihteeri tohtori Merkel, oli vastaus natsien rikoksia tutkivan viraston pyyntöön saada tietoja entisestä Auschwitzin keskitysleirin lääkäristä Josef Mengelestä.

Kirjeessä sanottiin, että Mengele, joka on Martin Bormannin jälkeen eniten etsitty natsirikollinen, on saanut Paraguayn, kansalaisoikeudet ja asui nykyisin vaikeakulkuisessa viidakossa lähellä Paraguayn, Brasilian ja Argentiinan rajaa.

Suomalaisia Ruotsin kansalaisiksi

Ruotsin kansalaisoikeudet sai elokuussa 590 ulkomaalaista, joista enin osa eli 303 oli suomalaisia. Seuraavina suuruusjärjestyksessä olivat tanskalaiset, norjalaiset, saksalaiset, jugoslavialaiset, unkarilaiset ja amerikkalaiset.

Öljy työllistää grönlantilaisia

Grönlanti saa ensi vuoden alusta uuden tulolähteen. Öljyn etsintä on täydessä käynnissä ja tuloksista riippumatta tuovat etsinnät työtilaisuuksia ja tuloja Grönlannin länsirannikon asukkaille. – – Mutta Grönlannissa on tapahtumassa muutakin taloudellisesti mielenkiintoista. Saaren viranomaiset ja tanskalais-amerikkalainen Greenex-yhtiö ovat päässeet yksimielisyyteen lähellä Umanakia sijaitsevaa kaivosta koskevasta toimilupalupnnoksesta. Siinä esitetään miljoonan lyijy- ja sinkkitonnin louhintaa vuosittain.

Käymäläpalvelu oli pettymys

Yorkin kaupunki Englannissa järjesti äskettäin erikoislaatuisen puhelinpalvelun asukkailleen. Erityinen puhelinnumero ohjasi soittajat sellaisiin käymälöihin, jolta ei ollut suljettu kunnallistyöntekijäin lakon vuoksi.

Virkailijat ilmoittivat kuitenkin pettyneinä jälkeenpäin, ettei numerolla ollut käyttäjiä. ”Ihmiset olivat ilmeisesti liian ujoja soittaakseen”, sanoi eräs virkailija.

