Ns. piilofarmarin puinen lisäistuin on kaikkien asiantuntijoiden mielestä vaarallinen. Uudenmaan lääninkatsastusmies ei olisi halunnut hyväksyä istuinta lainkaan, koska se hänen mielestään on täysin epäonnistunut. Istuinmalli on liikenneministeriön ja autorekisterikeskuksen yhteistyötä.­

Erilaiset määräykset ovat tehneet piilofarmarista vaarallisen ajoneuvon. Takaistuimella matkustaa useimmiten lapsia, jotka ovat täysin suojattomia onnettomuuden sattuessa.

Valtiovalta on suuressa viisaudessaan säätänyt, miten veroton pakettiauto on varustettava. Takaistuimesta on yksityiskohtaiset määräykset, jotka tekevät siitä varsin vaarallisen. Sen turvattomuudesta ovat yhtä mieltä katsastusmiehet, autokauppiaat, autoilijat.

Yli-insinööri U. U. J. Koponen liikenneministeriön tieliikenneosastolta: ”On hirvittävän ikävä ja inhottava asia yleensä, että tällä tavalla kierretään verojärjestelmää ostamalla verovapaita pakettiautoja ja käyttämällä niitä toisiin tarkoituksiin. Katsastusmiehet ovat lähteneet siitä, että tällaisessa autossa penkin ei tarvitsekaan olla niin helkkarin hyvä kun siitä on se veromiljoonakin pois.”

Uudenmaan lääninkatsastusmies Kalevi Savolainen: ”Me emme pidä penkkiä hyvänä ratkaisuna. Parasta olisi ollut, jos sitä ei koskaan olisi saanut asentaa. Kova penkki on vaarallinen. Se on myös epämukava, mutta ministeriö on kai katsonut, että se on pisimmälle viety mahdollisuus.”

Myrskytulva hukutti tuhansia ja pyyhkäisi saaria kartalta

Noin 60.000 ihmisen pelätään hukkuneen raivoisassa hyökyaallossa, joka syöksyi hirmumyrskyn ajamana tiheään asutulle Hatian saarelle Ganges-joen suulla, Itä-Pakistanissa.

Bengalin lahdella syntynyt myrsky iski 190 kilometrin tuntivauhdilla Gangesin suistoalueelle torstaina. Sen pelätään hukuttaneen puolet 120.000 asukkaan Hatian saaren ihmisistä. Yhteydet saarelle ovat olleet poikki kolmatta päivää.

Mutta viranomaiset Daccassa kertoivat viiden metrin korkuisen hyökyaallon aiheuttaneen suunnatonta tuhoa. Joitakin pienempiä saaria on huuhtoutunut kokonaan näkymättömiin meren pinnalta.

Vielä viimeisen kerran Malmin lentoasemasta

Valt. kand. Pentti Lammi ja arkkitehti Raimo Virtanen ovat tässä lehdessä jo kaksi kertaa (HS 25.10. ja 10.11.) taittaneet peistä Malmin lentoaseman muuttamiseksi tulevaisuudessa kerrostaloasuntoalueeksi.

Mielipiteensä he perustavat: Lainauksiin lentoaseman ympäristön muutaman asukkaan valituskirjelmistä, joissa esitetään ”meluhäiriön ylittävän kohtuudella siedettävän tason” ja kentän olevan sopimaton tarkoitukseensa ”maapohjansa, paikallisilmaston sumuisuuden ja tilanahtautensa” vuoksi.

Vastahuomautus: Kysymys on muutamasta tavallista herkemmästä yksilöstä, jotka varmasti kokevat lentoäänen häiriönä.

Tvärminne ei myy Nesteelle

Nesteen havitteleman Tvärminnen 12 maanomistajaa piti lauantaina Kirkkonummella kokouksen, jossa kalkki yksimielisesti päättivät olla myymättä maitaan. Nesteelle.

Myymättömyyspäätöksen tehneet maanomistajat edustavat kaikkiaan 535 hehtaarin maa-aluetta sekä 1500 hehtaarin vesialuetta.

Noin 90 prosenttia Tvärminnen maanomistajista on kielteisen päätöksen takana.

Maanomistajat toteavat Tvärminnen alueen ainutlaatuisen aseman luonnonsuojelualueena ja tutkimusalueena vaativan sen jatkuvaa suojelemista likaavalta teollisuudelta. – –

Neste Oy on suunnitellut rakentaa Tvärminneen teollisuuslaitoksen ja öljysataman.

Jo aiemmin ovat luonnonsuojelijat ilmaisseet vastustavan kantansa, koska Hankoniemi ja nimenomaan Tvärminnen seutu ovat heidän mielestään Etelä-Suomen rannikon arvokkainta ulkoilu- ja virkistysaluetta.

Komitean vastustuksesta huolimatta Rauma aikoo polttaa jäteöljynsä

Rauma (HS)

Jäteöljykomitea on jättänyt mietintönsä, jossa se muun muassa vastustaa öljyn hävittämistä polttamalla, Rauman kaupungin ensi vuoden budjettiin tullaan kuitenkin ehdottamaan varoja öljyn polttamiseen.

Kaupungininsinööri Lauri Aakulan mukaan ei näkemyksissä ole ristiriitaa.

Rauman kaupungille on valmistumassa ns. jätteidenpolttouuni, jolla pyritään välttämään nykyisen avokaatopaikan haitat.

Uunia on rakennettu keväästä saakka. Käyttöön se otetaan viikon sisällä.

Katseet Egyptiin

Amos Andersonin taidemuseossa avattu muinaisen Egyptin taidetta ja kulttuuria esittelevä näyttely on tapaus lajissaan.

Suomessahan ei ole museota, joka pysyvästi esittelisi egyptiläistä kulttuuria. Suomesta on kuitenkin museoista ja yksityisten hallusta löydetty näyttelyyn monipuolinen valikoima vanhoja taide- ja kulttuurihistoriallisia esineitä. Niitä on saatu myös lainaksi Leningradin Eremitaashista.

Näyttely on sunnuntaina ensi kerran avoinna yleisölle.

Vyö olikin käärme

Hämeenlinna (HS)

Kylpytakin vyöksi käärmettä luullut rouva sai shokin ja joutui sairaalahoitoon lauantaina Hattulan Pikku-Merven kylässä, jossa on todettu paikallisen myrkkykäärmetarhan asukkeja päässeen pakenemaan.

Rouva Hely Nurmi tapasi ensimmäisen käärmeen tyttärensä asunnossa. Kysymyksessä oli jokin etelämainen myrkkykäärme.

Rouva Nurmi luuli käärmettä ensin kylpytakin ruskean keltaiseksi vyöksi, mutta sen lähdettyä luikertelemaan, rouva sai shokin ja joutui sairaalahoitoon.

HS

Koonnut: Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone