Emäntäkoulu-nimi tuo helposti mieleen jotain maalaista ja vanhanaikaista.

Sitä pidetään kouluna, jonne talon tyttäret lähetetään opettelemaan ruuanlaittoa ja karjanhoitoa.

Kuitenkin emäntäkoulut ovat tätä nykyä ajanmukaisia sisäoppilaitoksia, joissa opetetaan nykyaikaista kotitaloutta ja annetaan peruskoulutus kotitalousalalle hakeutuville.

Runnin emäntäkoulu Iisalmessa täyttää ensi keväänä 15 vuotta.

Näinä vuosina ulkonaiset puitteet ovat paljonkin muuttuneet ja työ helpottunut.

Mutta tavoite on sama: opettaa nuoret naiset selviytymään kotitöistä nopeasti, käytännöllisesti ja taloudellisesti sekä tekemään omin käsin kodista viihtyisän.

Radio ja oikeisto uhkaavat luottamusta

Neuvostoliittolainen lehti Novoje Vremja hyökkää rajusti Suomen yleisradiota ja maan oikeistoa vastaan artikkelissa, jonka on kirjoittanut Pravdan kirjeenvaihtaja Juli Jahontov .

Tämä on kolmas saman kirjoittajan lyhyenä aikana Suomen oloja arvosteleva kirjoitus.

Kirjoituksessa syytetään yleisradiota siitä, että se lähettää Arvo Poika Tuomisen muistelmia, joiden ”tarkoituksena on lietsoa epäluottamusta Neuvostoliittoa ja myös Suomen kommunistista puoluetta kohtaan.”

Radiota syytetään myös lakkautettujen puolifasististen järjestöjen kehumisesta.

Ulkopoliittinen aikakauslehti Novoje Vremja mainitsee nimeltä taantumusvoimista Veikko Vennamon, Tuure Junnilan ja Georg Ehrnroothin.

Lehti moittii puolueista nimeltä suoraan kokoomusta ja välillisesti Smp:tä.

Pariisi pyhitti aukion de Gaullen muistolle

Pariisi (Lauri Karén)

Pariisin kaupunginvaltuusto päätti perjantaina yksimielisesti kaikkien puolueryhmien yhteisestä ehdotuksesta muuttaa riemukaaren aukion nimen ”Charles de Gaullen aukioksi”.

Paikan virallinen nimi on ollut tähän saakka ”Place de l'Etoile” – Tähtiaukio – riemukaaresta säteittäin lähtevien lukuisten katujen vuoksi.

Nimenmuutospäätös tehtiin välittömästi sen jälkeen, kun valtuusto oli kunnioittanut edesmenneen valtiomiehen muistoa minuutin hiljaisuudella. Päätöksen jälkeen kokous keskeytettiin tunniksi surun osoituksena.

Riemukaaren aukio, maailman mahtavimpiin valtaväyliin kuuluvan Champs Elyséesin päässä kohoavalla kummulla, on pariisilaisten perinteellinen kokoontumispaikka maan historian poikkeuksellisina hetkinä.

Pop-Lady yllätti

My Fair Lady palasi Helsinkiin yli kymmenen vuoden kuluttua ensi tulemisestaan.

Nyt ensimmäisen kerran suomenkielisenä ja mainosrumpujen päristessä ”suurta iltaa” kolmen kovan pop-nimen ympärillä.

Operettiteatterin esitys ei ole kauttaaltaan mahdoton, kuten oli syytä pelätä ensi-illan laahaavien ja muutenkin reistailevien alkukohtausten aikana, muttei myöskään kauttaaltaan nautittava.

Se poukkoilee hurjin hyppäyksin kohtauksesta toiseen tällä välillä – mitä muuta voisi odottaakaan puoleensataan nousevalta esittäjäjoukolta, jonka kokoonpano on uhkarohkean kirjava.

Kärkikolmikkona estraditottumuksensa varassa operoivat näyttelijä-amatöörit Katri-Helena, Lasse Mårtenson ja Tapani Kansa, seuraavana renkaana joitakin ammattinäyttelijöitä ja sitten taas eriasteisia amatöörejä.

– –

Kaipa pop-tähtien Ladystä tulee näine edellytyksineenkin pop ja ilmeisesti laajemmissa piireissä kuin mihin Operettiteatterin kreivien ja bajadeerien kansansuosio on ulottunut.

Kärsimysnäytelmä rockoopperana

New York (AP)

Kristuksen seitsemän viimeistä päivää, jotka ovat innoittaneet maalareita, kirjailijoita ja säveltäjiä Bachista Pendereckiin, ovat nyt aiheena vaikuttavassa rockoopperassa Jesus Christ Superstar, joka uutena levytyksenä sai Amerikan kantaesityksensä St. Peterin luterilaisessa kirkossa.

Oopperan libreton tekijä Tim Rice, 25, ja sen säveltäjä ja orkestroija Andrew Lloyd Webber, 22, ovat molemmat englantilaisia.

Heidän pyrkimyksenään on kysyä, oliko Kristus todella Jumalan poika.

”Henkilökohtaisesti emme usko, että Kristus on jumala. Me näemme hänet ihmisenä, joka silti on meille yhtä innoittava. Tämä työ ei kuitenkaan ole loukannut uskovaisia. Se on tämän päivän totuuden etsijän ujostelematon, tuskainen huuto.”

– –

Levytyksessä esiintyvät Ian Gillan esilaulajana, Murray Head Kristuksena, Bahry Dennen Juudaksena ja Yvonne Elliman Maria Magdaleenana.

Jippijohtaja yllättäen Belfastiin

Lontoo (Erkki Arni)

Amerikkalainen jippi-kuningas Jerry Rubin ei poistunutkaan Iso-Britanniasta torstai-iltana, kuten viranomaiset ja suuri kansa edellyttivät, vaan lensi Belfastiin, jossa hänet otettiin perjantai-iltapäivällä poliisin haltuun.

Rubinia odottaa nyt karkotus.

Rubin, joka saarnaa länsimaisen yhteiskuntajärjestyksen ja kulttuurin kukistamista, on vajaassa viikossa tullut brittiviranomaisten – ja miljoonien televisiokatselijoiden – silmätikuksi esiintymisellään.

Hänen oleskelulupansa meni umpeen torstaina, mutta Rubin päätti käydä Belfastissa puhumassa toivon sanoja ”Irlannin vapaustaistelijoille” ja pitääkseen tiedotustilaisuuden.

Poliisi piti häntä silmällä hänen liikkuessaan Belfastissa, ja kun hän oli sanonut hieman sekavat sanottavansa lehdistölle, kolme rotevaa ja setämäistä etsivää otti hänet kainaloonsa, pakkasi autoon ja vei pois.

Simpanssi opiskelee yliopistossa

(UPI)

Seitsemän vuoden ikäinen Sarah on erikoisopiskelijana Kalifornian yliopistossa Santa Barbarassa.

Hän on opiskellut laitoksessa jo kahden vuoden ajan ja häntä pidetään älykkäänä oppilaana, mutta hänen ei odoteta suorittavan koskaan loppututkintoa.

Sarahin suurin saavutus on se, että hän on oppinut lukemaan yli 130 sanaa.

Sarah on simpanssi.

Psykologi David Premack, joka toimii Sarahin opettajana, sanoo, että simpanssin kielellisiä saavutuksia voidaan verrata kaksi- tai kolmivuotiaan lapsen saavutuksiin.

”On mahdollista, ettei sen oppimiskyvyllä ole lainkaan rajaa. Ainoa merkittävä rajoitus saattaa olla kokeiden laatijoiden kekseliäisyydessä”, hän sanoi haastattelussa.

Sarah lukee ja ”kirjoittaa” asioista, jotka kiinnostavat simpanssia: banaaneista, appelsiineista ja viikunoista.

Italiatar synnytti 32. lapsen

41 vuoden ikäinen italialainen rva Maria Addolorata Casalini on synnyttänyt Brindisissä 32:nnen lapsensa.

Uusin tulokas on tyttö, joka painoi reilusti kolme kiloa, kertoivat sairaalan edustajat, jotka ovat oppineet tuntemaan rva Casalinin vakituisena asiakkaana.

Äiti ja lapsi voivat hyvin.

Rva Casalinin aviomies Pietro on maataloustyöläinen.

Vain 15 on elossa rva Casalinin 32 lapsesta ja näistä on yhdeksän tyttöä ja kuusi poikaa.

Hän on synnyttänyt kahdesti neloset, kerran kolmoset ja yhdet kaksoset. (UPI)

HS

Koonnut: Kari Lankinen

