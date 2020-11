ATK-opetus eli tietokoneopetus tekee nyt tuloaan myös Suomen kouluihin. Muissa pohjoismaissa ollaan asiassa jo paljon pitemmällä, mm. Oslossa toimii kokeilulukio, jossa tietokonetta sovelletaan matematiikan ja fysiikan opetukseen.

Peruskoulun opetusohjelmassa ATK-ohjelma mainitaan, mutta nykyisissä kansa- ja oppikouluissa tällaista opetusta ei anneta eikä siitä juuri puhuta. Poikkeuksen muodostaa pari helsinkiläistä oppikoulua, joissa oppilaat ovat tutustuneet tietojen käsittelyyn.

Helsingin Vartiokylän yhteiskoulussa on Teknillisen Korkeakoulun ATK-alan opiskelijoiden järjestämä ATK-kurssi. Erikoista tässä tapauksessa on se, että tietokone on ensi kertaa koulussa oppilaiden itsensä käytössä.

Kekkonen tapasi Ruotsin kepun johtajan

Tukholma (Kari Kallio)

Ruotsin keskustapuolueen toinen varapuheenjohtaja Johannes Antonsson on käynyt salaisella vierailulla presidentti Urho Kekkosen luona. Vierailu paljastui, kun Antonsson ei osallistunut puolueensa tilannekatsaukseen Malmössä viime maanantaina.

Keskustelujen aiheena oli EEC ja keskusteluihin osallistui mm. pääministeri Ahti Karjalainen. Antonsson on viime aikoina antamissaan EEC-lausunnoissa korostanut Suomen asian huomioon ottamista. Antonssonin ajatukset vapaakauppa-alueesta eivät ole saavuttaneet vastakaikua ja ehkäpä tästä syystä hän kävi Helsingissä esittelemässä uuden muunnelman suunnitelmistaan.

Hänen käsityksensä mukaan Tanska saattaa joutua eristetyksi muista Pohjoismaista, koska se on varauksettomasti menossa EEC:hen. Sen sijaan Norjalla, Ruotsilla ja Suomella on varauksia, jotka ilmeisesti estävät jäsenyyden. Tämän vuoksi näiden olisi muodostettava ensin vapaakauppa- alue ja sitten assosioiduttava EEC:n kanssa. – –

Pääministeri Olof Paimen vierailu Suomessa päättyi lauantaina klo 14.30, jolloin hän lähti reittikoneella kohti Tukholmaa. Aamulla pääministeri ja rouva Palme tekivät ostoskierroksen, jonka aikana pääministerin päähän ilmestyi suomalainen karvahattu.

Batman ja Teräsmies ovat huolissaan saasteongelmasta ja naisten asemasta

Perinteisten sarjakuvalehtien kannattajat elävät vaikeaa aikaa. Ääntä nopeammin lentävät sankarit ja koneita vahvemmat sarjakuvahahmot eivät enää tyydytä nykypäivän lukijaa.

Maailma ahmii vuosittain noin 300 miljoonaa sarjakuvalehteä. Näistä kaksi kolmasosaa valmistaa amerikkalaisyhtiöt DC Comics (140 miljoonaa) ja Marvel Comics (50 miljoonaa).

Yhdysvaltojen koko supersankareita tuottava sarjakuvateollisuus on taloudellisissa vaikeuksissa. DC Comics, jonka sarjakuviin kuuluvat mm. Batman ja Teräsmies, sekä Marvel Comics, joka tuottaa mm. Hämähäkkimiestä, ovat joutuneet huomioimaan yhteiskunnalliset vaatimukset tuotannossaan.

Niinpä Lois Lane, jota Clark Kent alias Teräsmies on hylkinyt jo 32 vuoden ajan, muutti itsensä neekerinaiseksi ja tenää teräsmieheltä: ”Menetkö kanssani naimisiin? Kelpaanko sinulle tällaisena?”.

Sarjakuvien luonteenmuutokseen on vaikuttanut monta tekijää: televisiosta on kehkeytynyt melkoinen kilpailija, lukijoiden, sivistystaso on noussut ja vanhempien, opettajien ja psykologien vuosikymmeniä kestänyt arvostelu on alkanut kantaa hedelmää. – –

Kun sitten ensimmäiset uuden linjan lehdet olivat myynnissä, nelinkertaistui sarjakuvasankarien ihailijaposti viikossa. Ja myyntiluvut kääntyivät noususuuntaan. Uusia aiheita olivat mm. saastumisongelmat ja väestön liikakasvu.

Volkswagenin salainen uutuus löytyi Lapista

Volkswagen kokeilee parhaillaan vielä salaista uutuusmalliaan Lapin erämaissa. HS:n Oulun toimitus löysi kairoille piiloutuneen testileirin ja onnistui valokuvaamaan koeautot. Ne osoittautuivat täsmälleen Euroopan lehdistössä puoli vuotta sitten olleiden piirroskuvien näköisiksi.

Testaajat ovat neljän päivän aikana tehneet parhaansa eksyttääkseen uteliaat sivulliset kannoiltaan, sillä autot halutaan pitää mahdollisimman salaisina. Koeajajat ovat suorittaneet jo Saksassa hyvin harjoiteltuja harhautusoperaatioita, jotka ovat onnistuneet lähes täydellisesti.

Volkswagenin uutuus ei korvaa ns. kuplavolkkaria, jonka valmistusta jatketaan tehtaan edustajan mukaan ”ikuisesti”. Uusi auto sijoittuu 1100-kuutioisten luokkaan, jossa sen pahimpia kilpailijoita Euroopan markkinoilla ovat mm. Fiat 128 ja Autobianchi 112. Testileirin yhtenä koekappaleena on täydellisellä tarkkailumittaristolla varustettu Fiat 128.

Uusi VW on ensimmäinen sarjavalmisteinen perheauto, jossa käytetään ns. keskimoottoriratkaisua. Moottori on sijoitettu takaistuimen alle taka-akseliston ja kuljettajan väliin. Tällä rakenteella saavutetaan tasainen painonjakautuma ja neutraalit ajo-ominaisuudet. VW-uutuuden moottori on perinteellinen ilmajäähdytteinen 4-sylinterinen boxeri.

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone