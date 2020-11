Jouko Nenonen

Yli 18 000 kuusen runkoa tarvittiin, jotta saatiin Hollantiin menevään Sussexbrook-nimiseen laivaan täysi lasti sahatavaraa.

Laiva lastasi Haminassa kahdessa vuorokaudessa 750 standarttia ja kuljetti lastin neljässä vuorokaudessa Amsterdamin satamaan. Lastin arvo oli 675 000 markkaa.

Tänä vuonna viedään Suomesta yli miljoona standarttia sahatavaraa. Vienti nousee lähelle ennätysvuosien lukemia. Ensi vuonna uskotaan sahatavaraviennin myös nousevan yli miljoonan standartin.

Sahatavaran irtolaivaus on pian historiaa. Muutaman vuoden kuluttua kaikki Suomesta vietävä sahatavara toimitetaan paketoituna. – –

Sahatavara varastoidaan Suomen satamissa paljon paremmin kuin Hollannin satamissa. Haminan satamassa on jokainen lauta tai lankku katoksen tai peiton alla. Amsterdamin satamassa lojui melko paljon sahatavaraa vesisateessa pilaantumassa.

Amsterdamilaiset sahatavaramiehet levittelivät käsiään ja totesivat: ”Niinpä näyttää pilaantuvan, kenenkähän lienee.”

Joulukadut avattiin

Jouluhelyt ilmestyivät lauantaina Helsingin Aleksanterinkadulle ja Kaisaniemenkadulle houkuttelemaan ihmisiä jouluostoksille. Kaisaniemenkatu pukeutui jouluasuun klo 12 ja Aleksi klo 14.

Kulutusjoulun avaamista oli kerääntynyt seuraamaan satamäärin ihmisiä. Erityisesti lapsia kiinnostivat valkoisilla hevosilla ratsastavat poliisit ja värikkäissä asuissaan marssivat satutytöt.

Lasten osuutta joulunvietossa korosti se osa kulkueesta, joka kantoi UNICEF:in eli Yhdistyneiden Kansakuntien lastenapujärjestön tunnuksia.

Smp:n sihteeri ei pääse Linnaan

Maaseudun puolueen puoluesihteeri Rainer Lemström ei ole saanut kutsua presidentin itsenäisyyspäivän juhliin. Smp:n puoluehallitus toteaa tämän johdosta mm. että presidentti "on perustuslain vastaisesti halunnut osoittaa, ettei maamme korkein johto hyväksy kansan salaisissa vaaleissa valitsemaa eduskuntaa".

Puoluehallitus toteaa ”hämmästyksellä, että tasavallan presidentti on jälleen muista puolueista poiketen jättänyt kutsumatta Smp:n puoluesihteerin itsenäisyyspäivän juhlille, vaikka olemme eduskunnan viidenneksi suurin puolue ja meillä on 18 kansanedustajaa”, sanotaan puoluehallituksen julkilausumassa.

Balttian maat Neuvostoliiton vaurain osa

Riika (STT)

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun neuvostojärjestelmä vakiintui – tai virallista termiä käyttääksemme ”palautui” – Balttiaan, mutta kolme balttialaista neuvostotasavaltaa ovat edelleen varsin omalaatuinen osa Neuvostoliittoa. Niiden elintaso on korkein, ne toimivat muita neuvostotasavaltoja tehokkaammin, ovat kulttuuripoliittisesti suvaitsevampia ja muistuttavat ylipäätään enemmän länsimaita kuin muut Neuvostoliiton alueet.

Pidemmän päälle on kuitenkin kysymys siitä, miten kauan Balttian maat pystyvät säilyttämään oman erikoisleimansa. Näissä maissa on käynnissä väistämätön venäläistymiskehitys, jonka ansiosta Balttian neuvostotasavaltojen ja Neuvostoliiton muun Euroopan puoleisen alueen välinen eroavuus on vähitellen katoamassa.

Valtionjohtoista venäläisten muuttoliikettä Balttian maihin ei enää esiinny. Näihin maihin muualta Neuvostoliitosta muuttavat saapuvat omasta aloitteestaan joko eurooppalaisemman ilmapiirin tai jonkin verran parempien palkkojen houkuttelemina. Lisäksi Balttiaan saapuu eri alojen kutsuttuja asiantuntijoita

Asuinpaikan vaihtaminen on Neuvostoliitossa hankalaa, sillä muutolle on saatava sekä vanhan että uuden kotipaikan viranomaisten hyväksyminen. Tästä johtuen ei Balttian maihin vielä tällä hetkellä muuta kovinkaan paljon venäläisiä. Mutta kahdessa maassa – Virossa ja Latviassa – on väestön kielellinen jakauma jo nyt niin negatiivinen paikallisen asujaimiston kannalta, että eräät länsimaiset asiantuntijat ennustavat virolaisten ja latvialaisten saattavan olla muutaman vuosikymmenen päästä jopa vähemmistönä omissa maissaan. Viron väestöstä on nykyisin arviolta neljännes venäläisiä.

Marella matkalla Jugoslaviasta Suomeen

Uusi Suomen ja Ruotsin välille liikennöimään tuleva autolautta on luovutettu tilaajalleen ja se on matkalla Suomeen.

Autolautta Marellan on tilannut Vikinglinja ja se on rakennettu Jugoslaviassa. 8800 hevosvoimaisen Marellan vetoisuus on 3902 brt, pituus 100 m, leveys 17,4 m ja autokannen korkeus 4,4 m. Laiva pystyy kuljettamaan 1000 matkustajaa ja 225 henkilöautoa tai vaihtoehtoisesti 24 rekka-autoa ja pienemmän määrän henkilöautoja. Lautan 85 hytissä on vuodesijat 176 hengelle.

Lautta liikennöi reitillä Naantali-Maarianhamina-Kapellskär ja sen kulkunopeus on 19 solmua.

Suurlähettiläs oli partisaani

”Jugoslaviassa presidentti Urho Kekkosta pidetään Euroopan ehkä tärkeimpänä poliittisena hahmona. Suomen osuus Euroopan ja koko maailman rauhan lujittamiseen pyrkivässä politiikassa tunnetaan, hyvin meidän maassamme,” sanoi Jugoslavian uusi Helsingin suurlähettiläs Ljubica Stanimirovic.

Neiti Stanimirovic on ensimmäinen Suomeen nimitetty naispuolinen suurlähettiläs. Hänet tunnetaan kotimaassaan marsalkka Titon sodanaikaisiin partisaanijoukkoihin. kuuluneena upseerina, jolla sodan jälkeen myönnettiin Jugoslavian korkein partisaanikunniamerkki. Sotilasarvoltaan hän on kapteeni.

Ljubica Stanimirovic on tätä ennen toiminut mm. maansa apulaisopetusministerinä, Unescon päämajaan Pariisassa akkreditoituna suurlähettiläänä sekä sosialismin teoriaa käsittelevän aikakauslehden päätoimittajana.

Autojen ja tuonnin jarrut

Jarruttaessaan autojen varaosien tuontia Suomen Pankki ei näytä välittävän siitä, jarruttavatko autot. Joka tapauksessa päätös vaatia rahat pöytään myös auton varaosien tuonnissa on omituisuudessaan hämmästyttävä.

Autoliikkeet joutuvat pitämään varaosia varastossaan joskus jopa vuosikausia. Liikenneturvallisuuden kannalta on tärkeätä saada nopeasti toimitetuksi sellaisiakin varaosia, joita myydään suhteellisen harvoin.

Varaosien tuonnin jarruttamisella ei voi olla mitään merkitystä maksutaseen kannalta. Käytössä jo olevien autojen varaosahuolto on hoidettava, siitä ei päästä mihinkään. Autojen tuonnin jarruttaminen puolestaan vaikuttaa omalla painollaan myös varaosakauppaan. Kun Suomen Pankin jarrumiehet tuskin ovat tästä tietämättömiä, on ainoa järjellinen johtopäätös, että rajoituksella on ollut muita tarkoitusperiä.

Autoliikkeille esitetystä rahat pöytään -vaatimuksesta varaosa tuonnissa hyötyy ainoastaan Saab-Valmet, joka edelleen saa tuoda auton osia ilman käteismaksua.

Aiheellista

Näin pikkujoulusesongin alkaessa on jälleen kerran syytä varottaa erikoisesti värillisistä kynttilöistä valuvasta steariinista. Kynttilällä saattaa olla hyvä sydän, mutta se voi vartioimattomana aiheuttaa rumaa jälkeä pöytäliinoille ja matoille. Palavan kynttilän alle kannattaa siis laittaa tarpeeksi suuri vati, Sillä varsinkin paksuista kynttilöistä valuu steariinia melkoinen lammikko.

Jos vahinko kuitenkin pääsee tapahtumaan, on odotettava, kunnes steariini täysin kovettuu. Suurin osa voidaan poistaa yhtenä kakkuna, loput kenties häipyvät kuuman silitysraudan ja imupaperin avulla. Arvokkaammat pöytäliinat ja matot on kenties varminta viedä kemialliseen pesuun.

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone