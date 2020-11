Työväen Urheiluliitossa tanssitaan paljon.

Seurojen ohjaajat ovat vuosia suunnitelleet voimisteluohjelmia tanssikuvioihin.

Liitto katsasti ei-ammattilaisten tanssisommittelijoidensa tasoa kokeilukilpailuissa.

Kilpailuissa oli kaksi sarjaa: sommittelijoiden ja joukkueiden.

Kilpailuja on tarkoitus jatkaa, jos kenttä on tyytyväinen kokeiluun.

Peppi Pitkätossu oli innoittanut kahta turkulaista, Marita Hellbergiä ja Marita Suojasta.

Marita Hellbergin pitkäsääriset pikkunaiset tanssivat hauskasti ja lennokkaasti.

Ryhmä oli ilmeikkyydeltään ylivoimainen.

Tanssi sai katsojat nauramaan vedet silmissä.

Talvisota maksoi miljoona miestä

Talvisota Suomea vastaan maksoi Neuvostoliitolle lähes miljoona miestä, arvioi Neuvostoliiton entinen pääministeri ja puoluejohtaja Nikita Hrushtshev ”muisteloissaan”, joiden toinen osa julkaistaan maanantaina lukuisissa Euroopan ja Amerikan suurissa lehdissä.

Virallisten neuvostoliittolaisten tietojen mukaan Neuvostoliiton kokonaistappiot talvisodassa olivat noin 220 000 miestä, joista kaatuneita 48 000.

Suomen sodanjohdon mukaan taas kaatuneita neuvostoliittolaisia oli noin 200 000.

Hrushtshev, joka kunnostautui toisen maailmansodan aikana lähinnä Ukrainan rintamalla, muistelee kuitenkin ”muisteloissaan”, joiden totuudenmukaisuus on aiheuttanut suurta kiistaa, että ”arvioni mukaan menetimme noin miljoona miestä. Kansamme ei ole koskaan saanut tietää, että moraalisesti olimme kärsineet tappion.”

Muistelmien mukaan myös Hrushtshev oli ollut vakuuttunut siitä, että sota Suomea vastaan päättyisi pian suuremmitta tappioitta.

”Suomalaiset osoittautuivat kuitenkin hyviksi taistelijoiksi. Olimme haukanneet liian suuren palasen.”

Vanha ylioppilastalo ei ole enää vain ylioppilaiden talo

Satavuotias Vanha ylioppilastalo ei ole enää pelkästään ylioppilaiden talo.

Satavuotisjuhliaan juuri viettäneen ”Vanhan” ovet ovat tätä nykyä avoinna jokaiselle helsinkiläiselle.

Uusi vilkkaan toiminnan kausi alkoi talon historiassa viime vuoden helmikuussa, jolloin siinä avattiin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kulttuurikeskus.

Vanhalla ylioppilastalolla tapahtuu käytännöllisesti katsoen joka ilta.

Kulttuurikeskus järjestää seminaareja, konsertteja, keskusteluja, teatteri- ja elokuvaesityksiä ja näyttelyitä.

Paasikivelle patsas ja puisto Keravalle

J. K. Paasikivi sai sunnuntaina Keravalle nimikkokadun, -puiston ja patsaan.

Kaupungiksitulovuoteensa liittyen Kerava juhli Paasikiveä monin tavoin.

Juhlissa oli mukana mm. ulkoministeri Väinö Leskinen ja ministerineuvos G. N. Farafonoy Neuvostoliitosta.

Keravalle on jo aikaisemmin perustettu pieni museo Jukolan tilalle, jota Paasikivi isännöi 36 vuotta.

”Olisi paikallispatrioottista liioittelua leimata Paasikivi keravalaiseksi. Hän oli jo tänne tullessaan suurten mittojen mies ja paikallisuuksien yläpuolella. Hänestä kasvoi lopuksi koko kansakuntamme isä ja opettaja”, sanoi kouluneuvos Olli Sampola entisen Jukolan isännän patsaan paljastuspuheessaan.

Kivikasvot naurattavat

Kivikasvojen tietää yleensä tarjoavan täysipainoista, korkean luokan viihdettä.

Tämä käsitys vahvistuu jälleen Kalastajatorpalla.

Kivikasvot – Fredi, Georg Dolivo, Ilkka Hemming ja Ismo Sajakorpi – esittävät Torpalla vielä parin viikon ajan Happy days are here again -ohjelmaansa.

Ohjelmaan kuuluu 60 menneitten vuosikymmenien kuuluisaa sävelmää alkaen Alfred Tannerin laulelmista Eldankajärven jäähän asti.

Torpan tämänkertaisesta ohjelmasta kuuluu kiitos esittäjien lisäksi laulujen sovittajalle Pentti Lasaselle, joka yhdessä Kivikasvojen kanssa on laatinut nokkelan, tiivistunnelmaisen käsikirjoituksen.

Heikki Wärtsi on ohjannut poikien sujuvan liikehdinnän ja ”tanssinumerot”.

Fredi osaa naurattaa yleisöä ihan hervottomuuteen asti, varsinkin kun hän panee päähänsä rikkinäisen lierihatun ja esittää Lännenlokaria tai esittää Hymynmaan operettisankaria turbaani ja töyhtö päässään.

Karkkilassa vilkas pop-päivä

Karkkilan nuoriso kävi sunnuntaina ahkerasti nuorisovaltuuston järjestämissä pop-tilaisuuksissa.

13 tuntiin mahtuivat aamujamit, pop-konsertti ja disco.

Aamujamit aloitettiin heti kirkonmenojen jälkeen.

Tarjolla oli katsaus kotimaisiin lyhytfilmeihin sekä pop-yhtyeiden julisteita.

Pop-konsertin nimenä oli ”Progressiivinen tapaaminen”. Nimi johtui siitä, että tilaisuudessa esitettiin edistyksellistä musiikkia.

M.A. Numminen, Jani Uhlenius ja Tylympi Kohtalo esittivät rahvaanomaista afrikkalaistyyppistä jazzia suomalaiskansalliseen tapaan.

Discossa juotiin limonaadia ja katseltiin alkuillasta elokuvia ja lopuksi tanssittiin.

Christie: Christie (CBS)

Christie on yhtye, jota lähes kaikki kerran jossakin discoteekissä käyneet tai ohi kulkeneet ovat kuulleet.

Yellow River on nykyään se illan pakollinen jokaisessa levyluolassa.

Ja miksikäs ei olisi. Musiikki on yksinkertaista ja helpporytmistä.

Levyn kaikki kappaleet ovat yhtyeen bassokitaristin ja vokalistin Jeff Christien käsialaa.

Nokkelinta näissä kappaleissa on niiden loistava yhdenmukaisuus Lennon & McCartneyn tuotannon kanssa.

Muutamissa kohdissa tämä yhdenmukaisuus on viety lähes täydelliseen kopioimiseen.

Kun näihin sävelmiin vielä liitetään Beatlejen ja Creedence Clearwater Revivalin esitystapojen yhdistelmä, niin on syntynyt valmis menetyslevy ja -yhtye.

Työvoimapula teki lopun taikauskosta

Japanilainen laivanvarustamo teki lopun ikivanhasta taikauskosta: se palkkasi 10 naista maailman suurimpiin kuuluvan säiliöaluksen miehistön jäseniksi.

Kun 370.000 tonnin tankkialus Nisseki Maru lasketaan vesille v. 1971, toimivat naiset sen stuertteina ja sairaanhoitajina.

Naiset eivät ole saaneet tähän saakka työskennellä japanilaisilla laivoilla, koska taikauskoiset merimiehet uskovat heidän läsnäolonsa tuovan mukanaan onnettomuuksia.

Työvoiman puute on nyt kuitenkin tehnyt lopun ikivanhasta taikauskosta. (UPI)

HS

Koonnut: Kari Lankinen

